മൈതാനത്തെ ആ ബാനർ കളി പണിയാകും! അർജന്റെെന് പ്രീമിയർ ലീഗ് താരങ്ങള്ക്ക് യുകെയിൽ വിലക്ക് വീഴുമോ?
ഫാൽക്ക്ലൻഡ്സ് ബാനർ വിവാദം: അർജന്റീനയുടെ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരങ്ങളുടെ യുകെ വിസ റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
Published : July 21, 2026 at 5:02 PM IST
ലണ്ടൻ: ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ അർജന്റീന താരങ്ങൾ നടത്തിയ വിജയാഘോഷം കനത്ത രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ തകർപ്പൻ ജയത്തിന് ശേഷം അർജന്റീന താരങ്ങൾ ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രകോപനപരമായ ബാനറാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളുടെ മുൻനിര താരങ്ങളായ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് (മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്), ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ (ടോട്ടനം), എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് (ചെൽസി) എന്നിവരുടെ യുകെ വർക്ക് വിസകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് യുകെയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
യുകെയിൽ കടുത്ത ദേശീയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും ഭരണാധികാരികളും ഫിഫയോടും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനോടും താരങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കായികരംഗത്ത് രാഷ്ട്രീയം കലർത്തിയതിന് അർജന്റീന ടീമിനെതിരെ ഫിഫ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ഇതിന്റെ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് 'എക്സ്പ്രസ് യുകെ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
യുകെയിൽ കനത്ത പ്രതിഷേധം; വിസ റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യം
മത്സരവിജയത്തിന് ശേഷം 'Las Malvinas son Argentinas' (ഫാൽക്ക്ലൻഡ് ദ്വീപുകൾ അർജന്റീനയുടേതാണ്) എന്നെഴുതിയ ബാനറുമായാണ് താരങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. 1982-ൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധത്തിന് കാരണമായ ഫാൽക്ക്ലൻഡ് ദ്വീപിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ഈ പ്രകോപനം യുകെയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ, ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കായികരംഗത്ത് രാഷ്ട്രീയം കലർത്തിയതിനെതിരെ ഫിഫ ഇതിനകം തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
WAR ON AND OFF THE PITCH! 🇦🇷🏴— Impact Index Daily (@IndexImpact) July 15, 2026
Argentina players celebrate their victory over England by proudly holding up a "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS" banner on the pitch.
Bringing the Falklands war to the World Cup—too far, or elite football shithousery? 👇 pic.twitter.com/KiSu2v00CA
ബ്രിട്ടന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർഗരറ്റ് താച്ചറുടെ മുൻ സഹായിയായിരുന്ന നൈൽ ഗാർഡിനർ താരങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തി. "ബ്രിട്ടൻ വിരുദ്ധമായ ഇത്തരം മോശം പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ എല്ലാ അർജന്റീന താരങ്ങളുടെയും യുകെ വർക്ക് വിസ റദ്ദാക്കണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. താരങ്ങൾ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുന്നതുവരെ വിസ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് യുകെയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ആശങ്ക
വിസ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 2026-27 പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിൽ തങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബുകൾക്കായി കളിക്കാൻ ഇവർക്ക് യുകെയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, ചെൽസി, ടോട്ടനം എന്നീ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടിയാകും. ഫിഫയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അർജന്റീന ടീമിനെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് പ്രീമിയർ ലീഗിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.
നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ
അതേസമയം, കേവലം ഒരു ബാനർ ഉയർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പ്രീമിയർ ലീഗ് കളിക്കുന്ന പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ വിസ റദ്ദാക്കുക എന്നത് നിയമപരമായി അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്നാണ് യുകെയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ബാനർ ഉയർത്തിയത് കൊണ്ടുമാത്രം വിസ റദ്ദാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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