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സ്‌പാനിഷ് കോട്ട തകരുമോ, ബെൽജിയം വീഴുമോ? ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം!

ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: സ്പെയിനിന്‍റെ അജയ്യ പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ ബെൽജിയം.

World Cup: Spain Faces Belgium in Quarterfinal Today
World Cup: Spain Faces Belgium in Quarterfinal Today (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 6:32 PM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ സ്പെയിനും ബെൽജിയവും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ വരും. ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതുവരെ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാത്ത സ്പെയിൻ പ്രതിരോധം തകർക്കുക എന്ന കഠിനമായ ദൗത്യമാണ് ബെൽജിയത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.

അജയ്യരായി സ്പെയിൻ പ്രതിരോധം

ഒരു ടീമിനും സ്പെയിൻ വല കുലുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമോൺ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽസിലെ തന്‍റെ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് (ഗോൾ വഴങ്ങാത്ത സമയം) 609 മിനിറ്റുകളായി ഉയർത്തി. 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം മുതലുള്ള റെക്കോർഡാണിത്.

SPAIN FIFA WORLD CUP TEAM
SPAIN FIFA WORLD CUP TEAM (AP)

പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പോർച്ചുഗലിനെ 1-0 ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് സ്പെയിൻ വരുന്നത്. പെഡ്രി, ലാമിൻ യമാൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന താരങ്ങൾക്ക് കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ കാരണം ചെറിയ ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്‍റെ ശക്തമായ നിരയെത്തന്നെയായിരിക്കും കളത്തിലിറക്കുക. നികോ വില്യംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിങ്ങർമാർ പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തരായി തിരിച്ചെത്തിയത് സ്പെയിന് കരുത്താകും.

BELGIUM FIFA WORLD CUP TEAM
BELGIUM FIFA WORLD CUP TEAM (AP)

ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ബെൽജിയം

പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ അമേരിക്കയെ 4-1 ന് തകർത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബെൽജിയം വരുന്നത്. ചാൾസ് ഡി കെറ്റലാറെ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങി. എങ്കിലും, മധ്യനിര താരം അമഡൗ ഒനാനയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ച കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്നെ, ജെറമി ഡോകു, റൊമേലു ലുകാകു എന്നിവർ ആദ്യ ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. സ്പെയിനിന്‍റെ പ്രതിരോധ പൂട്ട് പൊളിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ആക്രമണ ശൈലി പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ബെൽജിയത്തിന് നന്നായറിയാം.

ചരിത്രം ആർക്കൊപ്പം?

ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ സ്പെയിന് പലപ്പോഴും കടുത്തതായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് അവർ ഈ ഘട്ടം കടന്നിട്ടുള്ളത് (1950-ലും, ചാമ്പ്യന്മാരായ 2010-ലും). മറുവശത്ത് ബെൽജിയത്തിന്‍റെ നാലാമത്തെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലാണിത്. 1986-ലെ ക്വാർട്ടറിൽ അവർ സ്പെയിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മത്സരം ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കാണാം?

  • തത്സമയ സംപ്രേഷണം (TV): Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD ചാനലുകളിൽ കാണാം.
  • ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് (OTT): Zee5 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും ആപ്പിലും തത്സമയം കാണാം (സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ്).

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TAGGED:

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