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6 ഗോളുകൾ വീതം, പക്ഷേ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പട്ടികയിൽ മെസ്സിക്ക് മുകളിൽ എംബാപ്പെ! ഫിഫയുടെ ആ നിയമം ഇങ്ങനെ

ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസ് മുറുകുന്നു: മെസ്സിയും എംബാപ്പെയും ആറ് ഗോളുകളുമായി ഒപ്പത്തിനൊപ്പം!

Lionel Messi, Kylian Mbappe
Lionel Messi, Kylian Mbappe (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 3:36 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ജയക്കുതിപ്പ്. ആവേശകരമായ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ സ്വീഡനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) യോഗ്യത നേടി. മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ഫോം തുടർന്ന എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയാണ് ടീമിന്‍റെ വിജയശില്‍പിയായത്. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരം എന്ന എക്കാലത്തെയും വലിയ റെക്കോർഡ് ഇനി എംബാപ്പെയ്‌ക്ക് സ്വന്തം.

നോക്കൗട്ടിലെ രാജാവായി എംബാപ്പെ

തന്‍റെ കരിയറിലെ മൂന്നാം ലോകകപ്പ് മാത്രം കളിക്കുന്ന എംബാപ്പെ, നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ തന്‍റെ ഒൻപതാം മത്സരത്തിൽ നിന്നാണ് ഒൻപത് ഗോളുകൾ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ എത്തിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ജൂലൈ 5-ന് പരാഗ്വെയെ നേരിടും.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe (AP)

"ഞാൻ ആരാണെന്നും, എന്‍റെ കളി ശൈലി എന്താണെന്നും, മൈതാനത്ത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇത് എന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയേണ്ട ഒന്നല്ല. ഞങ്ങളുടെ ടീം ഒന്നടങ്കം മികച്ച രീതിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്," മത്സരശേഷം എംബാപ്പെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടം

ലോകകപ്പ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ വശം, കിലിയൻ എംബാപ്പെയും ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിയും 6 ഗോളുകൾ വീതം നേടി പട്ടികയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗോളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇരുവരും തുല്യത പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ടൈ-ബ്രേക്കർ നിയമപ്രകാരം എംബാപ്പെയാണ് മെസ്സിയേക്കാൾ മുന്നിൽ. ഗോളുകൾക്ക് പുറമെ കൂടുതൽ അസിസ്റ്റുകൾ അക്കൗണ്ടിലുള്ളതാണ് എംബാപ്പെയെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിച്ചത്.

Lionel Messi
Lionel Messi (AP)

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ: ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസ്

റാങ്ക്താരംഗോള്‍അസിസ്റ്റുകൾമിനിറ്റ്
1കൈലിയൻ എംബാപ്പെ
ഫ്രാൻസ്		62378
2ലയണൽ മെസ്സി
അർജന്‍റീന		60223
3എർലിംഗ് ഹാലൻഡ്
നോർവേ		50309
4ഉസ്‌മാനെ ഡെംബെലെ
ഫ്രാൻസ്		42304
5വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ
ബ്രസീൽ		41398
Erling Haaland
Erling Haaland (AP)

മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡിന് തൊട്ടരികിൽ

ഈ ടൂർണമെന്‍റിലെ ഗോൾ വേട്ടയ്ക്ക് പുറമെ, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിയർ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരം എന്ന റെക്കോർഡിനായും ഇരുവരും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ കളിച്ച 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് എംബാപ്പെയുടെ ആകെ കരിയർ ഗോൾ സമ്പാദ്യം 18 ആയി ഉയർന്നു. ഇതോടെ ആറ് ലോകകപ്പ് പതിപ്പുകളിലായി 19 കരിയർ ഗോളുകൾ അക്കൗണ്ടിലാക്കിയ മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡിന് തൊട്ടുപിന്നിലെത്താൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. മെസ്സി ഈ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയ്ക്കും ജോർദാനുമെതിരെ ഗോളുകൾ നേടി തന്‍റെ ആകെ ഗോൾ സമ്പാദ്യം 19-ൽ എത്തിച്ചിരുന്നു.

കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുമായി മറ്റ് താരങ്ങൾ

മെസ്സിക്കും എംബാപ്പെയ്ക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുമായി മറ്റ് സൂപ്പർ താരങ്ങളും തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്:

  • എർലിങ് ഹാലണ്ട് (നോർവെ): തന്‍റെ കന്നി ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്‍റ് കളിക്കുന്ന നോർവീജിയൻ കരുത്തൻ ഹാലണ്ട് 5 ഗോളുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിനെതിരെ 86-ാം മിനിറ്റിൽ ഹാലണ്ട് നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയഗോളാണ് നോർവെയെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
  • ഉസ്‌മാനെ ഡെംബെലെ (ഫ്രാൻസ്) & വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ (ബ്രസീൽ): മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഇരുവർക്കും നിലവിൽ 4 ഗോളുകൾ വീതമുണ്ട്.
  • മറ്റ് മുൻനിര താരങ്ങൾ: പോർച്ചുഗലിന്‍റെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഹാരി കെയ്ൻ, സ്പെയിന്‍റെ ലാമിൻ യമാൽ എന്നിവരും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ സജീവമായി തന്നെയുണ്ട്.
Ousmane Dembele
Ousmane Dembele (AP)

ഫിഫയുടെ ടൈ-ബ്രേക്കർ നിയമങ്ങൾ

ടൂർണമെന്‍റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ കളിക്കാർ തുല്യ ഗോളുകളുമായി ഒന്നാമതെത്തിയാൽ വിജയിയെ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഫിഫയ്ക്ക് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുണ്ട്:

  • കൂടുതൽ അസിസ്റ്റുകൾ: ഗോളുകൾ തുല്യമായാൽ, സഹതാരങ്ങൾക്ക് ഗോൾ നേടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വഴിതുരന്ന (Assists) കളിക്കാരന് പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കും (ഇതുമൂലമാണ് മെസ്സിയേക്കാൾ മുൻപ് എംബാപ്പെ നിലവിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്).
  • മിനിറ്റുകളുടെ എണ്ണം: അസിസ്റ്റുകളും തുല്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മൈതാനത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മിനിറ്റുകൾ കളിച്ച് ഉയർന്ന ഗോൾ-പെർ-മിനിറ്റ് അനുപാതം (Goals-per-minute ratio) നിലനിർത്തിയ താരത്തെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

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TAGGED:

FIFA 2026
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