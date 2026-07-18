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വെങ്കല മെഡലിനായി ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ; ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ട് എംബാപ്പെ!

വെങ്കല മെഡലിനായി ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ന് ഫ്ലോറിഡയിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ദെഷാംപ്‌സിനു വൈകാരിക വിടവാങ്ങൽ, എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടം.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 6:47 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായി ഫുട്ബോൾ ലോകം മറ്റൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കിരീടം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് വിമാനം കയറിയ രണ്ട് വൻശക്തികളായ ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും ഇന്ന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടും. സെമിഫൈനലിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും, വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി ടൂർണമെന്‍റ് തലയുയർത്തി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഇരുടീമുകളും ഫ്ലോറിഡയിലെ മൈതാനത്ത് ബൂട്ടണിയുന്നത്.

വെറുമൊരു മൂന്നാം സ്ഥാനം എന്നതിനപ്പുറം, ഫ്രഞ്ച് കോച്ച് ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സിന്‍റെ വിടവാങ്ങൽ, ഇംഗ്ലീഷ് തന്ത്രജ്ഞൻ തോമസ് തുഹേലിന്‍റെ അഗ്നിപരീക്ഷ, കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വപ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി നാടകീയമായ കാരണങ്ങളാല്‍ ഈ മത്സരം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സിന്‍റെ യുഗത്തിന് വിരാമം

മത്സരഫലം എന്തുതന്നെയായാലും, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരവും ദീർഘമേറിയതുമായ ഒരു പരിശീലക കരിയറിനാണ് ഇന്ന് ഫ്ലോറിഡയിൽ തിരശ്ശീല വീഴുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ടീമായ 'ലെസ് ബ്ലൂസിന്‍റെ' മുഖ്യ പരിശീലകനായി 15 വർഷം നീണ്ട സമാനതകളില്ലാത്ത സേവനത്തിന് ശേഷം ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സ് ഇന്ന് അവസാനമായി തന്ത്രങ്ങൾ മെനയും.

തന്‍റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച "ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം" ഈ ഫ്രഞ്ച് ടീമിനെ നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് 57-കാരനായ ദെഷാംപ്‌സ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചു. "നാലാം സ്ഥാനത്ത് കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ വെങ്കല മെഡൽ നേടി മടങ്ങുന്നത്," എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2018-ൽ ഫ്രാൻസിനെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ദെഷാംപ്‌സ്, 2021-ൽ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടവും ടീമിന് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊരു ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ സാന്നിധ്യം കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പൈതൃകം ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോളിൽ എന്നും സ്വർണ്ണലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും.

കിലിയൻ എംബാപ്പെയും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് വേട്ടയും

സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ പരിക്കിനെക്കുറിച്ചും സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലും, താരം മത്സരത്തിന് പൂർണ്ണ സജ്ജനാണെന്ന് കോച്ച് ദെഷാംപ്‌സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫ്രാൻസിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തായ എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഈ മത്സരം വ്യക്തിപരമായി ഏറെ നിർണായകമാണ്.

നിലവിൽ 8 ഗോളുകളുമായി ടൂർണമെന്‍റിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർ പട്ടികയിൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിടുകയാണ് എംബാപ്പെ. എന്നാൽ അസിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മെസ്സി ഒരുപടി മുന്നിലാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ നേടുന്ന ഗോളുകളും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് അവാർഡിനായി പരിഗണിക്കും എന്നതിനാൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി മെസ്സിയെ മറികടക്കാനാകും എംബാപ്പെയുടെ ശ്രമം.

വിമർശകർക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തോമസ് തുഹേലും ഇംഗ്ലണ്ടും

മറുഭാഗത്ത് ഹാരി കെയ്ൻ നയിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് പട കടുത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തിലാണ്. സെമിഫൈനലിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ആരാധകരിൽ നിന്നും പരിശീലകൻ തോമസ് തുഹേലിന് നേരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. തന്‍റെ തന്ത്രങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിമർശകർക്ക് കളിക്കളത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ മറുപടി നൽകാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് തുഹേലിന് ഈ മത്സരം. വെങ്കല മെഡലുമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.

നേർക്കുനേർ ചരിത്രം

യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ഈ രണ്ട് വൻശക്തികളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനാണ് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ ഉള്ളത്.

  • ആകെ ഏറ്റുമുട്ടിയത്: 32 മത്സരങ്ങൾ
  • ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയിച്ചത്: 17 മത്സരങ്ങൾ
  • ഫ്രാൻസ് വിജയിച്ചത്: 10 മത്സരങ്ങൾ
  • സമനിലയിൽ കലാശിച്ചത്: 5 മത്സരങ്ങൾ

ലോകകപ്പ് വേദികളിലെ ചരിത്രം

ലോകകപ്പിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ 3 തവണയാണ് നേർക്കുനേർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 1966, 1982 വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയം കണ്ടപ്പോൾ, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പോരാട്ടമായ 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് പകരം വീട്ടിയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് തങ്ങളുടെ മുൻകാല മേധാവിത്വം നിലനിർത്തുമോ, അതോ ചരിത്രത്തിലെ കണക്കുകൾ ആവർത്തിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് വെങ്കലം നേടുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.

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