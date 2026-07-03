ETV Bharat / sports

ഫ്രാൻസിന് പേടിക്കാൻ ഒരേയൊരു ശത്രു മാത്രം; അത് എതിരാളികളല്ല, ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ ഭീഷണി ഇത്!

എംബാപ്പെയെ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, ഫ്രഞ്ച് നിരയിൽ അതിലും വലിയൊരു അപകടമുണ്ട്!

World Cup 2026
World Cup 2026: Dominant France Faces Paraguay in Last 16 (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂജേഴ്‌സി: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യമായി 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന പോരാട്ടം പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, അപരാജിത കുതിപ്പ് നടത്തുന്ന ഫ്രാൻസിനെ തടയാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. ടൂർണമെന്‍റിലെ തങ്ങളുടെ ഫേവറിറ്റ് പദവിക്ക് ഒട്ടും മങ്ങലേൽപ്പിക്കാത്ത പ്രകടനമാണ് ലെ ബ്ലൂസ് ഇതുവരെ കാഴ്‌ചവെച്ചത്. കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും വിജയം നേടിയ ഫ്രാൻസ്, എതിരാളികളുടെ വലയിലേക്ക് 13 ഗോളുകളാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂജേഴ്‌സിയിൽ നടന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ സ്വീഡനെ 3-0 ന് തകർത്ത ഫ്രാൻസ്, പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ പരാഗ്വെയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ക്വാർട്ടറിൽ കാനഡയോ മൊറോക്കോയോ ആകാം ഫ്രാൻസിന്‍റെ എതിരാളികൾ. സെമിയിൽ സ്പെയിനുമായും ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

നിലവിലെ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ അർജന്‍റീനയും, ബ്രസീലും, ഇംഗ്ലണ്ടുമെല്ലാം ഫ്രാൻസിന്‍റെ എതിർ ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവരെല്ലാം മികച്ച ടീമുകളാണെങ്കിലും ഫ്രാൻസിനുള്ള അത്രയും മികച്ച സ്ക്വാഡ് ഡെപ്‌ത് മറ്റൊരു ടീമിനുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP 2026 (AP)

എംബാപ്പെ എന്ന നായകൻ

തന്‍റെ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ട്രൈക്കറായ കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് ടീമിന്‍റെ പ്രധാന കരുത്ത്. സമ്മർദ്ദങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം തോളിലേറ്റാൻ മടിയില്ലാത്ത നായകനാണ് അദ്ദേഹം. സ്വീഡനെതിരായ മത്സരത്തിൽ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് എംബാപ്പെയുടെ ഗോൾ നേട്ടം 18 ആയി ഉയർന്നു. ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ മാത്രം താരം 6 ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 1958-ൽ ഫ്രഞ്ച് താരം ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ സ്ഥാപിച്ച 13 ഗോളുകളുടെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് സാധിച്ചേക്കും. എങ്കിലും വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളേക്കാൾ ടീമിന്‍റെ കിരീട വിജയത്തിനാണ് താൻ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് എംബാപ്പെ വ്യക്തമാക്കി.

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP 2026 (AP)

തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റനിരയും മധ്യനിരയും

എംബാപ്പെയെ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്‌ത് ഫ്രാൻസിനെ തളയ്ക്കാമെന്ന് ഒരു ടീമും കരുതേണ്ടതില്ല. വലതു വിങ്ങിൽ ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവായ ഉസ്‌മാമെ ഡെംബെലെ അണിനിരക്കുമ്പോൾ എതിരാളികൾ ഭയന്നേ തീരൂ. എന്നാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുമല്ല ഈ ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസിന്‍റെ യഥാർത്ഥ ഹീറോ. ലണ്ടനിൽ ജനിച്ച മൈക്കൽ ഒലീസ് ആണ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഫ്രാൻസിന്‍റെ ഗെയിം മേക്കർ.

ഫ്രഞ്ച് ഇതിഹാസങ്ങളായ സിനദിൻ സിദാൻ, മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനി എന്നിവരെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒലീസിന്‍റെ കളി ശൈലി. വിങ്ങുകളിൽ ബ്രാഡ്‌ലി ബാർക്കോളയും, ഡെസിറെ ഡൂയയും, പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങുന്ന റയാൻ ചെർക്കിയും ചേരുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിന്‍റെ മുന്നേറ്റനിര അതിശക്തമാകുന്നു. "ഇതിലും മികച്ചൊരു ടീമിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല," എന്ന് സ്വീഡൻ കോച്ച് ഗ്രഹാം പോട്ടർ പോലും സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP 2026 (AP)

ശക്തമായ പ്രതിരോധം

മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് പുറമെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സെന്‍റര്‍ ബാക്ക് ജോഡികളാണ് ഫ്രാൻസിനുള്ളത്. വില്യം സാലിബയും ഡായോട്ട് ഉപമെക്കാനോയും അടങ്ങുന്ന പ്രതിരോധ നിരയുടെ വേഗതയും കരുത്തും ഫ്രാൻസിന് ഉയർന്ന ഡിഫൻസീവ് ലൈനിൽ കളിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകുന്നു. മധ്യനിരയിൽ ഔറേലിയൻ ചൗവാമേനിയും അഡ്രിയാൻ റാബിയോട്ടും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതോടെ ഫ്രാൻസിന്‍റെ കോട്ട ഭദ്രമാകുന്നു.

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP 2026 (AP)

അമിത ആത്മവിശ്വാസം വില്ലനാകുമോ?

ടീം മികച്ച ഫോമിലാണെങ്കിലും അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഫ്രാൻസിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവെന്ന് കോച്ച് ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സ് മാസങ്ങളായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. 2002 ലോകകപ്പിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായി വന്ന് ഒരൊറ്റ ഗോൾ പോലും നേടാനാകാതെ ഫ്രാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ചരിത്രം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും ടീമിൽ നിലവിൽ അത്തരം അലസതകളില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

14 വർഷത്തെ നീണ്ട പരിശീലക കരിയറിന് ശേഷം പടിയിറങ്ങുന്ന ദെഷാംപ്‌സിനു കീഴിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പ് ഫൈനലാണ് ഫ്രാൻസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുൻപ് 1994-ൽ ലോകകപ്പ് നേടുകയും, 1998-ൽ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പാകുകയും, 2002-ൽ വീണ്ടും കിരീടം ചൂടുകയും ചെയ്‌ത ബ്രസീലിന്‍റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്താൻ ഫ്രാൻസിന് സാധിക്കും. അതിനായി ശനിയാഴ്‌ച ലോക റാങ്കിംഗിൽ 41-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള പരാഗ്വെയെ ഫ്രാൻസിന് പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

Also Read: മെസ്സിയെ പൂട്ടാൻ പ്രത്യേക തന്ത്രമില്ല, ലക്ഷ്യം അർജന്‍റീന ടീം മുഴുവൻ: കേപ് വെർദെ

TAGGED:

FIFA 2026
KYLIAN MBAPPE WORLD CUP
FRANCE VS PARAGUAY
MICHAEL OLISE WORLD CUP
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.