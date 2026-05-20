ചരിത്രം തിരുത്താൻ സിആർ7; ആറാം ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് റൊണാൾഡോയും പോർച്ചുഗൽ പടയും!

File photo: Cristiano Ronaldo (AP)
Published : May 20, 2026 at 2:54 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള 27 അംഗ പോര്‍ച്ചുഗല്‍ പ്രാഥമിക ടീമിനെ കോച്ച് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കരിയറിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്‍റിനായി ബൂട്ട് കെട്ടുന്ന 41-കാരനായ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും പോർച്ചുഗലിന്‍റെ ആക്രമണനിരയെ നയിക്കുന്നത്. പരിക്കുകൾ വില്ലനായില്ലെങ്കിൽ, ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ പുരുഷ താരം എന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത ചരിത്ര റെക്കോർഡ് ഈ വരുന്ന ആഴ്‌ചകളിൽ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും.

അര്‍ജന്‍റീന ടീമിൽ ഇടം നേടിയാൽ ലയണൽ മെസ്സിക്കും ഈ നേട്ടത്തിനൊപ്പമെത്താം. കൂടാതെ, ആറ് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോർഡും റൊണാൾഡോ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 2024 യൂറോ കപ്പിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന് വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ താരം ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു.

ടീമിലെ പ്രധാനികളും സർപ്രൈസുകളും

  • പ്രധാന താരങ്ങൾ: ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, വിറ്റിൻഹ, ജോവോ നെവസ്, നുനോ മെൻഡിസ്, ബെർണാഡോ സിൽവ.
  • തിരിച്ചുവരവ്: നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റയൽ സോസിഡാഡ് ഫോർവേഡ് ഗോൺസാലോ ഗ്വെഡസ് ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി.
  • പുതിയ മുഖം: മല്ലോർക്കയുടെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ സാമുവൽ കോസ്റ്റ ടീമിലിടം നേടി.
  • പ്രാഥമിക ടീമിലുള്ള നാല് ഗോൾകീപ്പർമാരിൽ ഒരാളെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.

ജോവോ പൽഹിൻഹ, മാറ്റിയൂസ് ഫെർണാണ്ടസ്, അന്റോണിയോ സിൽവ, പൗളീഞ്ഞോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർക്ക് ഇത്തവണ ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ല.

പോർച്ചുഗൽ ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡ് (പ്രാഥമിക പട്ടിക)

  • ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഡീഗോ കോസ്റ്റ, ജോസെ സാ, റൂയി സിൽവ, റിക്കാർഡോ വെൽഹോ.
  • ഡിഫൻഡർമാർ: ജോവോ കാൻസെലോ, മാറ്റിയൂസ് നൂനെസ്, നുനോ മെൻഡിസ്, റൂബൻ ഡയസ്, ഗോൺസാലോ ഇനാസിയോ, ഡീഗോ ഡാലോട്ട്, ടോമാസ് അരൗജോ, റെനാറ്റോ വെയ്ഗ, നെൽസൺ സെമെഡോ.
  • മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, ബെർണാഡോ സിൽവ, ജോവോ നെവസ്, വിറ്റിൻഹ, റൂബൻ നെവസ്, സാമുവൽ കോസ്റ്റ.
  • ഫോർവേഡ്‌സ്: ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ഗോൺസാലോ റാമോസ്, റാഫേൽ ലിയാവോ, ഫ്രാൻസിസ്കോ ട്രിൻകാവോ, ജോവോ ഫെലിക്‌സ്, പെഡ്രോ നെറ്റോ, ഫ്രാൻസിസ്കോ കോൺസീസാവോ, ഗോൺസാലോ ഗ്വെഡസ്.

ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള വഴി

ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് കെ യിലാണ് പോർച്ചുഗൽ മത്സരിക്കുന്നത്. കൊളംബിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ഡി.ആർ കോംഗോ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ. ടൂർണമെന്‍റിനു മുന്നോടിയായി ജൂൺ 6-ന് ചിലിക്കെതിരെയും ജൂൺ 10-ന് നൈജീരിയക്കെതിരെയും പോർച്ചുഗൽ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും.

യൂറോ കപ്പും നേഷൻസ് ലീഗും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റൊണാൾഡോയുടെ കിരീടശേഖരത്തിൽ ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ഇതുവരെയില്ല. ലോകകപ്പിന്‍റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാനാകാത്ത റൊണാൾഡോയ്ക്ക്, ഈ കുറവ് നികത്താനുള്ള അവസാന അവസരം കൂടിയാണിത്.

