നെയ്‌മറുടെ ലോകകപ്പ് വിധി രണ്ടുമാസത്തിനുള്ളില്‍; ഫിറ്റ്‌നസ് തെളിയിക്കാൻ താരം കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ

നെയ്‌മര്‍ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമോ? പ്രതീക്ഷകൾ പങ്കുവെച്ച് പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടി.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 10:19 AM IST

Updated : April 14, 2026 at 10:34 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോള്‍ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നെയ്‌മര്‍ ജൂനിയറിന്‍റെ ലോകകപ്പ് പ്രവേശനത്തിൽ നിർണ്ണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ദേശീയ ടീം പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടി. പരിക്കിന്‍റെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കളിക്കളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ താരത്തിനു വരാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന് മുൻപ് പൂർണ്ണ കായികക്ഷമത കൈവരിക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്ന് ആൻസലോട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമമായ 'ലക്വിപ്പിന്' നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ആൻസലോട്ടി നെയ്‌മറുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. "നെയ്‌മർക്ക് പഴയ ഫോമിലേക്ക് 100 ശതമാനവും തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനും ഞാനും സൂക്ഷ്‌മമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിൽ ഇടംനേടാൻ താൻ യോഗ്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നെയ്‌മർക്ക് മുന്നിൽ ഇനിയും രണ്ട് മാസത്തെ സമയമുണ്ട്," ആൻസലോട്ടി പറഞ്ഞു.

2023 മുതൽ കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് നെയ്‌മർക്ക് ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും തുടർന്നുണ്ടായ പ്ലാസ്‌മ ചികിത്സകൾക്കും ശേഷം താരം മികച്ച രീതിയിൽ തിരിച്ചുവരികയാണെന്നും നിലവിൽ താരം ഗോളുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ശുഭസൂചനയാണെന്നും ആൻസലോട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സാന്‍റോസില്‍ വിശ്വരൂപം പുറത്തെടുത്ത് നെയ്‌മര്‍

നിലവിൽ ബ്രസീലിയൻ ലീഗായ സീരി എ-യിൽ സന്‍റോസ് എഫ്‌സിയുടെ നായകനാണ് 34-കാരനായ നെയ്‌മർ. ഈ സീസണിൽ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഗോളുകളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച അത്‌ലറ്റിക്കോ മിനീറോയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റും താരം മൈതാനത്തുണ്ടായിരുന്നു. നെയ്‌മർ ഓരോ മത്സരത്തിലും മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പരിശീലകൻ കുക്ക പറഞ്ഞു.

റെക്കോർഡുകളുടെ രാജകുമാരൻ; ഒപ്പം വെല്ലുവിളികളും

ബ്രസീലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരം (79 ഗോളുകൾ) എന്ന റെക്കോർഡ് നെയ്‌മറുടെ പേരിലാണെങ്കിലും, ആൻസലോട്ടി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നെയ്‌മറെ ഇതുവരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. "ശാരീരികമായി പൂർണ്ണ സജ്ജരായ താരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ടീമിൽ ഇടമുണ്ടാകൂ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്," എന്ന് ആൻസലോട്ടി ആവർത്തിച്ചു.

യൂറോപ്പിൽ ബാഴ്‌സലോണ, പിഎസ്‌ജി തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളിൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം വിസ്‌മയം തീർത്ത നെയ്‌മർ, പിന്നീട് സൗദി ക്ലബ്ബ് അൽ-ഹിലാലിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചേറ്റ പരിക്കാണ് താരത്തെ മാസങ്ങളോളം പുറത്തിരുത്തിയത്. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാരുടെ കരുത്തായി നെയ്‌മർ എത്തുമോ എന്നത് ഇനിയുള്ള രണ്ട് മാസങ്ങളിലെ താരത്തിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

