ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില് സമനിലക്കളി; 38 നീക്കങ്ങളിൽ സിന്ദരോവിനെ തളച്ച് ഗുകേഷ്
ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ആദ്യ ഗെയിമിൽ സിന്ദരോവിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ഗുകേഷ്
Published : November 25, 2026 at 9:22 AM IST
ജനീവ: ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ ഗെയിമിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ജവോഖിർ സിന്ദരോവിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഡി. ഗുകേഷ് മികച്ച തുടക്കം കുറിച്ചു. ജനീവ കൊളോണിയിലെ ഫൊണ്ടേഷൻ മാർട്ടിൻ ബോഡ്മെറിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കറുത്ത കരുക്കളുമായി കളിച്ചാണ് 20-കാരനായ ഗുകേഷ് 38 നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സമനില പിടിച്ചത്.
14 ഗെയിമുകളടങ്ങുന്ന പോരാട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 'ത്രീഫോൾഡ് റെപ്പറ്റീഷനിലൂടെയാണ്' (ഒരേ നീക്കങ്ങൾ മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന രീതി) ഇരുവരും സമനിലയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചത്. ഇതോടെ ഇരുവർക്കും അര പോയിന്റ് വീതം ലഭിച്ചു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ഗുകേഷ് വെളുത്ത കരുക്കളുമായാണ് കളത്തിലിറങ്ങുക.
First, not a draw. Then, a draw! 👀 Sindarov's two claims in Game 1 had very different outcomes. Here's the explanation! #GukeshSindarov https://t.co/zuAJ2a7XKU— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
ബെർലിൻ പ്രതിരോധത്തിൽ കുരുങ്ങി സിന്ദാരോവ്
സമീപകാലത്തെ മോശം പ്രകടനങ്ങളും റേറ്റിംഗിലുണ്ടായ ഇടിവും കാരണം സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്ന ഗുകേഷ്, വ്യക്തമായ പദ്ധതിയോടെയാണ് ബോർഡിന് മുന്നിലെത്തിയത്. സിന്ദരോവിന്റെ 'റൂയി ലോപ്പസ്' (Ruy Lopez) ഓപ്പണിംഗിനെതിരെ 'ഓപ്പൺ ബെർലിൻ ഡിഫൻസ്' (Open Berlin Defence) എന്ന തന്ത്രമാണ് ഗുകേഷ് പുറത്തെടുത്തത്. കൃത്യമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ എതിരാളിക്ക് ഒരു അവസരവും നൽകാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് സാധിച്ചു.
മത്സരത്തിനിടെ ഒരു നീക്കത്തിനായി ഗുകേഷ് 30 മിനിറ്റിലധികം സമയമെടുത്തത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചെസ് ആരാധകരെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിലാക്കി. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇരുവരും സമയസമ്മർദ്ദത്തിലായെങ്കിലും, പിഴവുകളൊന്നും വരുത്താതെ ഗുകേഷ് മത്സരം സമനിലയിലെത്തിച്ചു. ആദ്യ ഗെയിമിൽ കറുത്ത കരുക്കളുമായി സമനില നേടാനായത് ഗുകേഷിന് വലിയ മാനസിക മുൻതൂക്കം നൽകും.
Javokhir Sindarov and Gukesh Dommaraju drew their first encounter in the Salesforce FIDE World Championship Match 2026 in Geneva. Both players produced a highly accurate performance in a complex game, with neither managing to tilt the balance decisively in their favour. Read the full report, including game highlights and side events, by Yannick Pelletier: https://t.co/bYj0f09BbV 📷 Michal Walusza and Y.E. Nisenbaum— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
മത്സരക്രമവും സമ്മാനത്തുകയും
- ആകെ സമ്മാനത്തുക: 2.5 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 21 കോടിയിലധികം രൂപ).
- വിജയികൾക്കുള്ള തുക: ഓരോ വിജയത്തിനും 2,00,000 ഡോളർ വീതം ലഭിക്കും. ബാക്കി തുക ഇരുവർക്കുമായി തുല്യമായി വീതിക്കും.
- ടൈബ്രേക്കർ: 14 ഗെയിമുകൾക്ക് ശേഷവും സ്കോർ തുല്യമായാൽ റാപ്പിഡ്, ബ്ലിറ്റ്സ് ടൈബ്രേക്കറുകളിലൂടെ വിജയിയെ തീരുമാനിക്കും. ടൈബ്രേക്കറിലൂടെയാണ് വിജയമെങ്കിൽ ജേതാവിന് 1.3 മില്യൺ ഡോളറും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരന് 1.2 മില്യൺ ഡോളറും ലഭിക്കും.
- സമാപനം: ഡിസംബർ 12-നാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ സമാപന ചടങ്ങ്.
2024-ൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചൈനയുടെ ഡിംഗ് ലിറനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഗുകേഷ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യനായത്. അഞ്ച് തവണ ലോക ജേതാവായ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിന് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഗുകേഷ്.
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