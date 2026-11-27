വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഗുകേഷും സിന്ദറോവും; 60 നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മൂന്നാം ഗെയിമും സമനിലയിൽ
ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: മൂന്നാം ഗെയിമിലും സമനില; ഗുകേഷും സിന്ദറോവും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം.
Published : November 27, 2026 at 10:01 AM IST
ജനീവ: ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന്റെ മൂന്നാം ഗെയിമിലും നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ ദൊമ്മരാജു ഗുകേഷും ജാവോഖിർ സിന്ദറോവും സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ജനീവയിൽ നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ, ഇതോടെ മൂന്ന് ഗെയിമുകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഇരുവരും 1.5 - 1.5 എന്ന നിലയിൽ തുല്യത പാലിക്കുകയാണ്.
മത്സരത്തിൽ സമനിലയിലായെങ്കിലും ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് കണ്ടത്. 14 ഗെയിമുകളടങ്ങിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആദ്യമായാണ് ഇരുവരും 40 നീക്കങ്ങളുടെ സമയപരിധി പിന്നിടുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗുകേഷിന് വലിയ മുൻതൂക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിനിടയിലും കൃത്യമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ സിന്ദറോവ് പ്രതിരോധിച്ചു. ഒടുവിൽ 60 നീക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുവരും സമനിലയ്ക്ക് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.
Surprises on the board, incredibly high accuracy and a hard-fought battle! ♟️🔥 Both 🇮🇳 Gukesh D and 🇺🇿 Javokhir Sindarov looked for their chances, but Game 3 ended in a draw! Did you enjoy the FIDE Predictor? #GukeshSindarov https://t.co/PA8EA2VcBq— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2026
ബുധനാഴ്ച നടന്ന രണ്ടാം ഗെയിമിലെ വേഗത്തിലുള്ള സമനിലയ്ക്ക് ശേഷം, സിന്ദഡറോവിന്റെ റൂയ് ലോപ്പസ് ഓപ്പണിംഗിനെതിരെ ഗുകേഷ് വീണ്ടും ബെർലിൻ ഡിഫൻസ് തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കറുത്ത കരുക്കളുമായി കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുകമായതും അപൂർവ്വവുമായ 'റിയോ ഡി ജനീറോ വേരിയേഷൻ' ആണ് ഗുകേഷ് പരീക്ഷിച്ചത്. ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിൽ പതറാതെ സിന്ദറോവ് കൃത്യതയോടെ കളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി.
ആദ്യ 15 നീക്കങ്ങൾ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഗുകേഷ് ആകർഷകമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ വിദഗ്ധരുടെ പ്രശംസ നേടി. മറുവശത്ത്, നീക്കങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത സിന്ദറോവ്, ക്ലോക്കിൽ വെറും എട്ട് സെക്കൻഡ് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് തന്റെ 40-ാം നീക്കം നടത്തിയത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സിന്ദറോവിന്റെ സമനില വാഗ്ദാനം നിരസിച്ച 20-കാരനായ ചെന്നൈ താരം, അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ബിഷപ്പ് എൻഡ്ഗെയിമിൽ ഒരു കാലാളിന്റെ മുൻതൂക്കമുണ്ടായിട്ടും വിജയസാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ സമനിലയ്ക്ക് വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വിശ്രമദിനമാണ്. നാലാം ഗെയിം ശനിയാഴ്ച നടക്കും.
മത്സര ഘടനയും സമ്മാനത്തുകയും
ഡിസംബർ 12ന് സമാപിക്കുന്ന 14 ഗെയിമുകളുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ആകെ സമ്മാനത്തുക 2.5 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 21 കോടിയിലധികം രൂപ). ഓരോ വിജയത്തിനും 2,00,000 ഡോളർ വീതം ലഭിക്കും. ബാക്കി തുക ഇരുവർക്കുമായി തുല്യമായി വീതിക്കും. 14 ഗെയിമുകൾക്ക് ശേഷവും സ്കോർ തുല്യമായാൽ റാപ്പിഡ്, ബ്ലിറ്റ്സ് ടൈബ്രേക്കുകളിലൂടെ വിജയിയെ നിർണ്ണയിക്കും. ടൈബ്രേക്കിലൂടെയാണ് വിജയിയെ കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ ജേതാവിന് 1.3 ദശലക്ഷം ഡോളറും റണ്ണറപ്പിന് 1.2 ദശലക്ഷം ഡോളറും ലഭിക്കും.
2024-ൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചൈനയുടെ ഡിംഗ് ലിറനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഗുകേഷ് ലോക ചാമ്പ്യനായത്. വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിന് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഗുകേഷ്.