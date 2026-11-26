സിന്ദറോവിനെ പൂട്ടാൻ ഗുകേഷിനായില്ല; ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സമനില
ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: രണ്ടാം ഗെയിമിലും സമനില; സിന്ദറോറോവിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഡി. ഗുകേഷ്.
Published : November 26, 2026 at 1:30 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഗെയിമിലും ഡി. ഗുകേഷിന് സമനില. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ താരം ജാവോഖിർ സിന്ദറോവിനെതിരെ വെറും 20 നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഗുകേഷ് സമനിലയ്ക്ക് വഴങ്ങിയത്. ഇതോടെ 14 ഗെയിമുകളടങ്ങിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇരുവരും ഓരോ പോയിന്റ് വീതം നേടി ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്.
വെള്ളക്കരുക്കളുമായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ഗുകേഷിന്, മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെ എത്തിയ സിന്ദറോവിന്റെ പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആദ്യ ഗെയിമിൽ സിന്ദറോവ് ഗുകേഷിനെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നതിനാൽ രണ്ടാം ഗെയിം കൂടുതൽ ആവേശകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അനാവശ്യ റിസ്കുകൾ എടുക്കാൻ ഇരുവരും തയ്യാറായില്ല. ഒടുവിൽ ഒരേ നീക്കങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചതോടെ മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.
Game 2 of the Salesforce FIDE World Championship ends in a solid and relatively quick draw between D Gukesh and Javokhir Sindarov! https://t.co/9JqvRTHH24— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 25, 2026
എതിരാളിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മത്സരശേഷം ഗുകേഷ് തുറന്നുസമ്മതിച്ചു. "എതിരാളിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. കളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വലിയ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. എതിരാളിക്ക് പിഴവ് പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടി നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം," ഗുകേഷ് പറഞ്ഞു.
തുടർച്ചയായ രണ്ട് സമനിലകളിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നും 14 ഗെയിമുകളുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നും ഗുകേഷ് വ്യക്തമാക്കി. "രണ്ട് ഗെയിമുകളും ജയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, പക്ഷേ അത് എളുപ്പമല്ല. ഇരുവരും മാസങ്ങളോളം തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയവരാണ്. സ്കോറിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല," ലോക ചാമ്പ്യൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ഗുകേഷ് തിരഞ്ഞെടുത്ത 'ലണ്ടൻ സിസ്റ്റം' എന്ന ഓപ്പണിംഗ് ശൈലി ചെസ്സ് ലോകത്ത് ചർച്ചയായിരുന്നു. സാധാരണയായി പ്രവചനാതീതമല്ലാത്തതും പ്രതിരോധാത്മകവുമായ ഈ ശൈലി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ ഗുകേഷ് ന്യായീകരിച്ചു. ഏത് ഓപ്പണിംഗും ഇന്ന് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണെന്നും മത്സരം തുടങ്ങാൻ ഇതൊരു മികച്ച വഴിയാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Gukesh Played LONDON SYSTEM !!! https://t.co/N6GFlb9Rr8— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 25, 2026
അതേസമയം, ഗുകേഷിൽ നിന്ന് 'ലണ്ടൻ സിസ്റ്റം' പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ നീക്കത്തെ അനായാസം നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് 19-കാരനായ സിൻഡറോവ് പ്രതികരിച്ചു. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഈ ശൈലിയിൽ കളിച്ച ഓർമ്മകളും താരം പങ്കുവെച്ചു. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം ഗെയിം ഇന്ന് (വ്യാഴം) നടക്കും. സിന്ദറോവാണ് ഇന്ന് വെള്ളക്കരുക്കളുമായി ആദ്യ നീക്കം നടത്തുക.
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