ഗുകേഷ് vs സിന്ദറോവ്: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് നാളെ തുടക്കം
ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ഗുകേഷ്-സിന്ദറോവ് പോരാട്ടത്തിന് ജനീവയിൽ നാളെ തുടക്കം.
Published : November 23, 2026 at 8:41 PM IST
ജനീവ (സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്): ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയുടെ ഗുകേഷ് ദൊമ്മരാജുവും, കിരീടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ജാവോഖിർ സിന്ദറോവും നാളെ (നവംബർ 24) മുതൽ നേർക്കുനേർ. ഡിസംബർ 12 വരെ ജനീവയിലെ കൊളോണിയിലുള്ള ഫോണ്ടേഷൻ മാർട്ടിൻ ബോഡ്മെറിലാണ് ഈ ചരിത്ര പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്.
നവംബർ 24ന് ആദ്യ മത്സരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇരു താരങ്ങൾക്കും 20 വയസ്സായിരിക്കും പ്രായം. ഇതോടെ, ചെസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലായി ഇത് മാറും.
🫵🏽 Don’t miss a moment of the action! ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/Mcv0CxsDmU— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2026
കിരീടത്തിലേക്കുള്ള വഴി (മത്സരക്രമം)
പരമാവധി 14 ക്ലാസിക്കൽ ഗെയിമുകളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലുണ്ടാവുക. ആദ്യം 7.5 പോയിന്റ് നേടുന്ന താരം ലോക ചാമ്പ്യനാകും. നവംബർ 22ന് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളോടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായിരുന്നു. ആദ്യ ഗെയിം നാളെ നടക്കും. പതിനാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ക്ലാസിക്കൽ ഗെയിം ഡിസംബർ 11-നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- പോയിന്റ് രീതി: വിജയത്തിന് ഒരു പോയിന്റും സമനിലയ്ക്ക് അര പോയിന്റും ലഭിക്കും. തോൽവിക്ക് പോയിന്റില്ല.
- സമയക്രമം: ആദ്യ 40 നീക്കങ്ങൾക്ക് 120 മിനിറ്റും, തുടർന്ന് കളി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ 30 മിനിറ്റും ലഭിക്കും. 41-ാം നീക്കം മുതൽ ഓരോ നീക്കത്തിനും 30 സെക്കൻഡ് വീതം അധികമായി ലഭിക്കും. 40-ാം നീക്കത്തിന് മുമ്പ് സമനിലയ്ക്ക് സമ്മതിക്കാൻ അനുവാദമില്ല.
- ടൈബ്രേക്കർ: 14 ഗെയിമുകൾക്ക് ശേഷം സ്കോർ 7-7 എന്ന നിലയിൽ തുല്യമായാൽ, ഡിസംബർ 12-ന് റാപ്പിഡ് ഗെയിമുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ടൈബ്രേക്കറിലൂടെ വിജയിയെ തീരുമാനിക്കും.
സമ്മാനത്തുക
2.5 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 21 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) ആകെ സമ്മാനത്തുക. ഓരോ ഗെയിം ജയിക്കുന്നവർക്കും 200,000 ഡോളർ വീതം ലഭിക്കും. ബാക്കി തുക തുല്യമായി വീതിക്കും. മത്സരം ടൈബ്രേക്കറിലേക്ക് നീളുകയാണെങ്കിൽ, വിജയിക്ക് 1.3 ദശലക്ഷം ഡോളറും റണ്ണറപ്പിന് 1.2 ദശലക്ഷം ഡോളറും ലഭിക്കും. 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം അമൂല്യ ശേഖരങ്ങളുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ലൈബ്രറിയും മ്യൂസിയവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫോണ്ടേഷൻ മാർട്ടിൻ ബോഡ്മെറാണ് വേദി.
“I don’t think I’m here to defend anything. I’m here to win it all over again.”- Gukesh D 🇮🇳 ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/CRiP1jBp6n— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2026
നേർക്കുനേർ: ഇന്ത്യ vs ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ
2024 ഡിസംബറിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ചൈനയുടെ ഡിംഗ് ലിറനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഗുകേഷ് ചരിത്രം കുറിച്ചത്. 18-ാം വയസ്സിൽ ലോക ചാമ്പ്യനായ ഗുകേഷിന്റെ ആദ്യ കിരീട പ്രതിരോധമാണിത്.
മറുവശത്ത്, 2025-ലെ ഫിഡെ ലോകകപ്പും, തുടർന്ന് സൈപ്രസിൽ നടന്ന 2026 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റും (14 ഗെയിമുകളിൽ തോൽവിയറിയാതെ 10 പോയിന്റ് നേടി) വിജയിച്ചാണ് സിന്ദറോവ് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ജനീവയിൽ വിജയിച്ചാൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ലോക ചാമ്പ്യനായി സിന്ദറോവ് മാറും (2004-ൽ കിരീടം വിഭജിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഉസ്ബെക്ക് താരമായ റുസ്തം കാസിംദ്ഷാനോവ് ഫിഡെ കിരീടം നേടിയിരുന്നു).
മുൻകാല കണക്കുകളിൽ സിന്ദറോവിനാണ് മുൻതൂക്കം. ക്ലാസിക്കൽ ചെസ്സിൽ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 2-0 എന്ന നിലയിൽ സിന്ദറോവ് മുന്നിലാണ് (ഒരു സമനില). ക്ലാസിക്കൽ ഗെയിമിൽ ഇതുവരെ സിന്ദറോവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഗുകേഷിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ചരിത്രം
1886-ൽ വിൽഹെം സ്റ്റെയ്നിറ്റ്സ് ആദ്യ ലോക ചാമ്പ്യനായത് മുതൽ 140 വർഷത്തിനിടെ 21 താരങ്ങളാണ് ഈ കിരീടം ചൂടിയത്. ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ താരങ്ങളായിരുന്നു ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നത്. ജർമ്മനിയുടെ ഇമ്മാനുവൽ ലാസ്കര് 27 വർഷം (1894-1921) കിരീടം കൈവശം വെച്ച് റെക്കോർഡിട്ടു.
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചെസ് ലോകം കീഴടക്കി. 1948-ൽ മിഖായേൽ ബോട്വിനിക്കിലൂടെ തുടങ്ങിയ സോവിയറ്റ് ആധിപത്യം 1972 വരെ നീണ്ടുനിന്നു. ശീതയുദ്ധകാലത്തെ നിർണ്ണായക പോരാട്ടത്തിൽ ബോറിസ് സ്പാസ്കിയെ തോൽപ്പിച്ച് അമേരിക്കയുടെ ബോബി ഫിഷർ ഈ കുതിപ്പ് തടഞ്ഞു. എന്നാൽ 1975-ൽ അനറ്റോളി കാർപോവിലൂടെ കിരീടം വീണ്ടും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെത്തി. തുടർന്ന് കാർപോവും ഗാരി കാസ്പറോവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ രണ്ട് ദശാബ്ദക്കാലം ചെസ് ലോകത്തെ ഭരിച്ചു.
1993-ൽ കാസ്പറോവ് ഫിഡെയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി പ്രൊഫഷണൽ ചെസ് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചതോടെ രണ്ട് ലോക കിരീടങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. 2006-ൽ ഇവ വീണ്ടും ഒന്നായി. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്, നോർവേയുടെ മാഗ്നസ് കാൾസൺ, ചൈനയുടെ ഡിംഗ് ലിറൻ, 2024-ൽ ഗുകേഷ് എന്നിവരിലൂടെ കിരീടം കടന്നുപോയി.
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