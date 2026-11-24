14 ഗെയിമുകൾ, 23.22 കോടി രൂപ; ഗുകേഷും സിന്ദറോവും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ, ലോക ചെസ്സിലെ അപൂർവ്വ പോരാട്ടം
ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2026: ഗുകേഷും സിന്ദറോവും നേർക്കുനേർ; വിജയിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കോടികളുടെ സമ്മാനത്തുക
Published : November 24, 2026 at 4:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഡെ ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പുതിയൊരു ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ഡി. ഗുകേഷും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ജവോഖിർ സിന്ദറോവും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ ഗെയിമിന് തുടക്കമാകുകയാണ്. മത്സരിക്കുന്ന ഇരുവരും 20 വയസ്സുകാരായതിനാൽ, ക്ലാസിക്കൽ ലോക കിരീടത്തിനായുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പോരാട്ടമാണിത്.
ഇന്ത്യൻ കായിക ചരിത്രത്തിൽ തന്റേതായ ഇടം നേടിയ താരമാണ് ഗുകേഷ്. പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റര് പദവി നേടിയ അദ്ദേഹം 2022, 2024 ചെസ്സ് ഒളിമ്പ്യാഡുകളിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത്, 2025 ഫിഡെ ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിലെ വിജയങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് സിന്ദറോവ് എത്തുന്നത്. സൈപ്രസിൽ നടന്ന 2026 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റിലെ കിരീടനേട്ടമാണ് സിന്ദറോവിന് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്.
At 20, they’re already competing for the biggest title in chess, with experience being part of the conversation! 😎 ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/bqojwW7dBh— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
സമ്മാനത്തുക
വമ്പൻ സമ്മാനത്തുകയാണ് 2026 ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ താരങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഫിഡെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം 2.5 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 23.22 കോടി രൂപ) ആകെ സമ്മാനത്തുക.
- സാധാരണ ഫോർമാറ്റിൽ ഓരോ വിജയത്തിനും (ഫോർഫീറ്റ് വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) 200,000 ഡോളർ (ഏകദേശം 1.86 കോടി രൂപ) വീതം ലഭിക്കും.
- 13 ഗെയിമുകളിൽ തീരുമാനമുണ്ടായി 7.5-6.5 എന്ന സ്കോറിലോ, അല്ലെങ്കിൽ 14 ഗെയിമുകളിലും വിജയികളുണ്ടായി 8-6 എന്ന സ്കോറിലോ ആണ് മത്സരം അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ജേതാവിന് 1.3 ദശലക്ഷം ഡോളറും (ഏകദേശം 12.08 കോടി രൂപ) രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരന് 1.2 ദശലക്ഷം ഡോളറും (ഏകദേശം 11.15 കോടി രൂപ) ലഭിക്കും.
മത്സരക്രമം
ആകെ 14 ക്ലാസിക്കൽ ഗെയിമുകളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലുള്ളത്. ആദ്യം 7.5 പോയിന്റ് നേടുന്ന താരം ലോക ചാമ്പ്യനാകും. ആദ്യ 40 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 120 നീക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം. തുടർന്നുള്ള കളിക്കായി 30 മിനിറ്റാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്; 41-ാം നീക്കം മുതൽ ഓരോ നീക്കത്തിനും 30 സെക്കൻഡ് വീതം അധികമായി ലഭിക്കും. 40 നീക്കങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മത്സരം സമനിലയിൽ പിരിയാൻ അനുവാദമില്ല.
14 ഗെയിമുകൾക്ക് ശേഷവും ഇരുവരും തുല്യ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ ടൈബ്രേക്കിലൂടെ വിജയിയെ തീരുമാനിക്കും. 15 മിനിറ്റും ഓരോ നീക്കത്തിനും 10 സെക്കൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റുമുള്ള നാല് ഗെയിമുകളോടെയാണ് ടൈബ്രേക്ക് ആരംഭിക്കുക.
The World Champion, Gukesh D 🇮🇳, has a message for all his fans! ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/bMzAtVl4np— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
നേർക്കുനേർ
ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഗുകേഷും സിന്ദറോവും ഇതുവരെ മൂന്ന് തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ സിന്ദറോവ് വിജയിച്ചപ്പോൾ ഒരു മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.
ഗുകേഷ് vs സിൻഡറോവ് ഷെഡ്യൂൾ
|തീയതി
|ദിവസം
|ഗെയിം
|സമയം (IST)
|നവം 24
|ചൊവ്വ
|ഗെയിം 1
|വൈകു. 7:30
|നവം 25
|ബുധന്
|ഗെയിം 2
|വൈകു. 7:30
|നവം 26
|വ്യാഴം
|ഗെയിം 3
|വൈകു. 7:30
|നവം 27
|വെള്ളി
|വിശ്രമ ദിനം
|—
|നവം 28
|ശനി
|ഗെയിം 4
|വൈകു. 7:30
|നവം 29
|ഞായര്
|ഗെയിം 5
|വൈകു. 7:30
|നവം 30
|തിങ്കള്
|ഗെയിം 6
|വൈകു. 7:30
|ഡിസം 1
|ചൊവ്വ
|വിശ്രമ ദിനം
|—
|ഡിസം 2
|ബുധന്
|ഗെയിം 7
|വൈകു. 7:30
|ഡിസം 3
|വ്യാഴം
|ഗെയിം 8
|വൈകു. 7:30
|ഡിസം 4
|വെള്ളി
|ഗെയിം 9
|വൈകു. 7:30
|ഡിസം 5
|ശനി
|വിശ്രമ ദിനം
|—
|ഡിസം 6
|ഞായര്
|ഗെയിം 10
|വൈകു. 7:30
|ഡിസം 7
|തിങ്കള്
|ഗെയിം 11
|വൈകു. 7:30
|ഡിസം 8
|ചൊവ്വ
|ഗെയിം 12
|വൈകു. 7:30
|ഡിസം 9
|ബുധന്
|വിശ്രമ ദിനം
|—
|ഡിസം 10
|വ്യാഴം
|ഗെയിം 13
|വൈകു. 7:30
|ഡിസം 11
|വെള്ളി
|ഗെയിം 14
|വൈകു. 7:30
|ഡിസം 12
|ശനി
|ടൈബ്രേക്കുകളും സമാപന ചടങ്ങും (7–7 എന്ന സ്കോറിൽ സമനിലയിലാണെങ്കിൽ)
|വൈകു. 7:30
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