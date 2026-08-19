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ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ലോകകപ്പ്; അട്ടിമറി വീര്യവുമായി ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യം, ലക്ഷ്യ സെന്നിന് മിന്നും ജയം

ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യത്തിന് അട്ടിമറി ജയം; ലക്ഷ്യയും ഉന്നതിയും അടുത്ത റൗണ്ടിൽ.

World Badminton Championships
World Badminton Championships (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 9:26 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ലോക ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ഡബിൾസ് സഖ്യമായ ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് - ട്രീസ ജോളി സഖ്യത്തിന് തകർപ്പൻ ജയം. ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാം ദിന മത്സരത്തിൽ പതിനാറാം സീഡായ അമേരിക്കയുടെ ആലിസൺ ലീ - ലോറൻ ലാം സഖ്യത്തെ അട്ടിമറിച്ച് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെൻ, പുതുമുഖ താരം ഉന്നതി ഹൂഡ എന്നിവരും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യത്തിന്‍റെ തകർപ്പൻ അട്ടിമറി

ലോക റാങ്കിംഗിൽ നിലവിൽ 39-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ട്രീസയും ഗായത്രിയും കേവലം 39 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എടുത്തത്. നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്‍റെ വിജയം (സ്കോർ: 21-15, 21-12). ആദ്യ ഗെയിമിൽ തുടക്കം മുതൽ ലീഡ് നിലനിർത്തിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം, രണ്ടാം ഗെയിമിലും തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം തുടർന്നു. ഗായത്രി നെറ്റിൽ മികച്ച നിയന്ത്രണം പുലർത്തിയപ്പോൾ ട്രീസയുടെ കരുത്തുറ്റ സ്‌മാഷുകളും ഡ്രോപ്പുകളും അമേരിക്കൻ താരങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ലാത്തതാക്കി.

സിംഗിൾസിൽ ലക്ഷ്യക്കും ഉന്നതിക്കും ജയം

പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ പതിനാലാം സീഡായ ലക്ഷ്യ സെൻ ആദ്യ ഗെയിം നഷ്ടമായ ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നാണ് ഓസ്ട്രിയയുടെ കോളിൻസ് ഫിലിമോനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സ്കോർ: 16-21, 21-8, 21-4. ആദ്യ ഗെയിമിലെ കോർട്ടിന്‍റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്‌ത ലക്ഷ്യ, പിന്നീട് തുടർച്ചയായി 11 പോയിന്‍റുകള്‍ വരെ നേടി മത്സരത്തിലേക്ക് വൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ അമേരിക്കയുടെ ഗാരറ്റ് ടാൻ ആണ് ലക്ഷ്യയുടെ എതിരാളി.

വനിതാ സിംഗിൾസിൽ കന്നി ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനിറങ്ങിയ ഉന്നതി ഹൂഡ മ്യാൻമറിന്‍റെ തെത് ഹതാർ തുസാറിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി (സ്കോർ: 22-20, 21-16). ആദ്യ ഗെയിമിൽ 13-16 ന് പുറകിലായിരുന്ന ഉന്നതി മികച്ച പോരാട്ടവീര്യത്തോടെ ഗെയിമും മത്സരവും സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ കാനഡയുടെ മിഷേൽ ലീയാണ് ഉന്നതിയുടെ എതിരാളി.

ഇന്ത്യക്ക് നിരാശ സമ്മാനിച്ച് മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ്‌

മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിൽ ആദ്യമായി ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ അഷിത് സൂര്യ - അമൃത പ്രമുതേഷ് സഖ്യത്തിന് നിർഭാഗ്യകരമായ തോൽവി. മത്സരത്തിൽ ഒമ്പത് മാച്ച് പോയിന്‍റുകൾ ലഭിച്ചിട്ടും അത് മുതലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം തുർക്കിയുടെ എംറെ സോൻമെസ് - യാസെമെൻ ബെക്താസ് സഖ്യത്തോട് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു (സ്കോർ: 16-21, 30-29, 24-22). വനിതാ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ കവിപ്രിയ സെൽവം - സിമ്രാൻ സിംഗി സഖ്യവും മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിൽ രോഹൻ കപൂർ - ഋത്വിക ശിവാനി സഖ്യവും തോറ്റ് പുറത്തായി.

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