ETV Bharat / sports

വനിതാ ലോകകപ്പ് സെമി: ടോസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യും; ഷെഫാലി തിരിച്ചെത്തി

മൂന്നു മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ടീം ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്.

Women's World Cup semi-final
Australia won the toss and elect to bat first in Women's World Cup 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

നിതാ ലോകകപ്പിന്‍റെ സെമിഫൈനലിൽ ടോസ് ലഭിച്ച ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യും. മൂന്നു മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ടീം ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്. പരുക്കേറ്റു പുറത്തായ പ്രതീക റാവലിനു പകരം ഷെഫാലി വർമ ടീമിലെത്തിയപ്പോൾ ഉമ ഛേത്രി, ഹർലീൻ ഡിയോൾ എന്നിവർക്കു പകരം റിച്ച ഘോഷ്, ക്രാന്തി ഗൗഡ് എന്നിവരുമെത്തി. ഓസീസ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിലേക്ക് സോഫി മോളിനക്‌സ് എത്തി. നവിമുംബൈയിലെ ഡി വൈ പാട്ടീല്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.

ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെയും പാകിസ്ഥാനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് തിരിച്ചടിയായി. പിന്നാലെ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ പ്രകടനത്തില്‍ മന്ദാനയും പ്രതീക റാവലും ചേർന്ന് 212 റൺസിന്‍റെ മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടുയര്‍ത്തുകയും സെമിഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കഠിനമായ വെല്ലുവിളിയായ ഓസ്ട്രേലിയയെ നേരിടുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർന്നതാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മന്ദാന 365 റൺസ് നേടി ടൂര്‍ണമെന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. പരിക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് റാവൽ നേടിയ 308 റൺസും താരത്തിന്‍റെ സ്ഥിരത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ബൗളിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ, ദീപ്‌തി ശർമ്മ ഇന്ത്യയുടെ തുറുപ്പുചീട്ടാണ്. 15 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുകയും എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. റാവലിന് പകരക്കാരനായി ഷഫാലി വർമ്മയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ശക്തമായ നിരയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ ഒരു സ്ഫോടനാത്മകമായ തുടക്കം പ്രതീക്ഷിക്കും.

ഏഴ് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയ, ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ അപരാജിത പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നേറിയത്. വമ്പൻ സ്‌കോറുകൾ പിന്തുടരുന്നതിലും മിതമായ പ്രതിരോധത്തിലായാലും, ഓസീസ് പട മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ 142 റൺസ് നേടിയ അലിസ ഹീലിയുടെ ഫോമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവും ആഷ്‌ലീ ഗാർഡ്‌നറുടെ പ്രകടനവും അവരുടെ ആധിപത്യത്തിന് അടിവരയിടുന്നു. ബൗളിങ്ങില്‍, അന്നബെൽ സതർലാൻഡ് (15 വിക്കറ്റുകൾ), അലാന കിംഗ് (13 വിക്കറ്റുകൾ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ റെക്കോർഡ് 7/18 ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവർ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ 11 ഏകദിനങ്ങളിൽ 10 എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ചരിത്രം അനുകൂലമാണ്. എന്നാലും, 2017 ലെ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ ഐതിഹാസിക 171* റൺസിന്‍റെ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇരു ടീമുകളും വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ ആ വിജയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: സ്‌മൃതി മന്ദാന, ഷഫാലി വർമ, അമൻജോത് കൗർ, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ദീപ്‌തി ശർമ, രാധാ യാദവ്, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, എൻ ശ്രീ ചരണി, രേണുക സിംഗ്.

ഓസ്ട്രേലിയ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: അലിസ്സ ഹീലി (ക്യാപ്റ്റൻ & വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഫീബ് ലിച്ച്ഫീൽഡ്, എല്ലിസ് പെറി, ബെത്ത് മൂണി, അന്നബെൽ സതർലാൻഡ്, ആഷ്‌ലീ ഗാർഡ്‌നർ, തഹ്ലിയ മഗ്രാത്ത്, സോഫി മോളിനക്സ്, കിം ഗാർത്ത്, അലാന കിംഗ്, മേഗൻ ഷട്ട്.

  1. Also Read: 'സഞ്ജുവിനെ പതിനൊന്നാമനായും ഇന്ത്യ ഇറക്കും; നിര്‍ഭാഗ്യവാന്‍, ഇതു അന്യായമെന്ന് ക്രിസ് ശ്രീകാന്ത്
  2. Also Read:ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 125 റൺസിനു തകർത്തു, മാരിസാന് 5 വിക്കറ്റ്
  3. Also Read:ലിവര്‍പൂളിന് നാണംകെട്ട തോല്‍വി; ക്രിസ്റ്റല്‍ പാലസിനോടും വീണു; കരബാവോ കപ്പില്‍നിന്ന് പുറത്തായി

TAGGED:

IND W VS AUS W SEMI FINAL
AUSTRALIA WOMEN VS INDIA WOMEN
WOMENS WORLD CUP 2ND SEMI FINAL
INDIA W VS AUSTRALIA W SEMI FINAL
HARMANPREET KAUR SMRITI MANDHANA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.