വനിതാ ലോകകപ്പ്; സെമിക്ക് മുന്‍പ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി, പ്രതിക റാവലിന് പരിക്ക്, പകരം ഷഫാലി

ഒക്ടോബർ 30 വ്യാഴാഴ്ച നവി മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യ- ഓസ്ട്രേലിയ സെമി ഫൈനൽ.

star Rawal injured, Shafali Verma replaced
star Rawal injured, Shafali Verma replaced (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
നിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ സെമി ഫൈനലിന് മുന്നേ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. കാലിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഓപ്പണർ പ്രതീക റാവലിന് മത്സരം നഷ്‌ടമാകും. ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള 21 കാരിയായ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റര്‍ ഷഫാലി വർമ്മയെ പകരം ടീമിലുള്‍പ്പെടുത്തി. ഒക്ടോബർ 30 വ്യാഴാഴ്ച നവി മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യ- ഓസ്ട്രേലിയ സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടം.

ലോകകപ്പിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിനിടെയാണ് പ്രതീകയുടെ കണങ്കാലിന് പരിക്കേൽക്കുന്നത്. 21-ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ബൗണ്ടറി തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ താരത്തിന്റെ കാല്‍ പാദം മടങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഫിസിയോയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രതിക ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. മഴ കാരണം മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുവരെ താരത്തിന് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പകരം അമൻജോത് കൗർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്നിങ്‌സ് തുറക്കുകയായിരുന്നു.

Shafali Verma
Shafali Verma (ANI)

നിർണായക സെമിഫൈനലില്‍ ഷഫാലി വർമ്മയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുക. ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് താരം അവസാനമായി 50 ഓവർ ഫോർമാറ്റിൽ കളിച്ചത്. ഈ വർഷം ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ ഷെഫാലി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരിയായി.

ഷെഫാലിയുടെ ഏകദിന കരിയർ

50 ഓവർ ഫോർമാറ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യ എ ടീമിനു വേണ്ടി കളിച്ച താരം ഒരു അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 29 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഷെഫാലി, 29 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 23.00 ശരാശരിയിലും 83.2 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 644 റൺസ് നേടി. 82 ഫോറുകളും ഏഴ് സിക്‌സറുകളും ഉൾപ്പെടെ നാല് അർദ്ധ സെഞ്ച്വറികളാണ് താരത്തിന്‍റെ സമ്പാദ്യം.

പ്രതീക റാവലിന്‍റെ പരിക്ക് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് തിരിച്ചടി

ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് റാവൽ. ആറ് ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 51.33 എന്ന മികച്ച ശരാശരിയിൽ 308 റൺസ് താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്, 365 റൺസുമായി റൺ സ്കോറർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് പങ്കാളി കൂടിയായ സ്മൃതി മന്ദാനയാണ്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ മികച്ച സെഞ്ച്വറി നേടിയ താരം ഇന്ത്യയുടെ സെമി ഫൈനൽ ബർത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

