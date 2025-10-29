വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ്: ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും
ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം സെമിഫൈനൽ മത്സരം നാളെ നടക്കും.
Published : October 29, 2025 at 1:18 PM IST
ഗുവാഹത്തി: വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ ഒന്നാം സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഏറ്റുമുട്ടും. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ 7 മത്സരങ്ങളിൽ 5 ജയമടക്കം 11 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിയിൽ കടന്നത്. 10 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വരവ്. ഗുവാഹത്തിയിലെ ബർസപാര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ, വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും. നേരത്തെ ഇതേ മൈതാനത്ത് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 10 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മത്സരത്തില് പ്രോട്ടീസ് 20.4 ഓവറിൽ വെറും 69 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായപ്പോള് ഇംഗ്ലണ്ട് 14 ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. അതേസമയം ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം സെമിഫൈനൽ മത്സരം നാളെ നടക്കും.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ സ്വപ്നം
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇതുവരെ ഒരു വനിതാ ലോകകപ്പ് കിരീടം പോലും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ല. 2000, 2017, 2022 വർഷങ്ങളിൽ മൂന്ന് തവണ സെമിഫൈനലിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയില്ല. മറുവശത്ത്, ഇംഗ്ലണ്ട് നാല് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇരുടീമുകൾക്കും വീണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ്. ഗുവാഹത്തിയിലെ പിച്ച് അത്ര മികച്ചതല്ല, ലോകകപ്പിലെ നാല് മത്സരങ്ങളിലെ ശരാശരി സ്കോർ 225 ആണ്. ഈ മത്സരത്തിലും സ്പിന്നർമാർക്ക് അനുകൂലമായ പിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഉയർന്ന സ്കോറിംഗ് മത്സരം അസാധ്യമാണ്.
മത്സരം എവിടെ കാണാം?
വനിതാ ലോകകപ്പിലെ ഇംഗ്ലണ്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും, അതേസമയം തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും ലഭ്യമാകും.
ഇരു ടീമുകളുടെയും സാധ്യതാ പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ
ഇംഗ്ലണ്ട്: ആമി ജോൺസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ടാമി ബ്യൂമോണ്ട്, ഹീതർ നൈറ്റ്, നാറ്റ് സ്കൈവർ-ബ്രണ്ട് (ക്യാപ്റ്റൻ), സോഫിയ ഡങ്ക്ലി, ഡാനിയേൽ വ്യാറ്റ്-ഹോഡ്ജ്, ആലീസ് കാപ്സി, ഷാർലറ്റ് ഡീൻ, സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ/സാറ ഗ്ലെൻ, ലിൻസി സ്മിത്ത്, ലോറൻ ബെൽ.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: ലോറ വോൾവാർഡ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തസ്മിൻ ബ്രിട്ട്സ്, സുനെ ലൂസ്, ആനെറി ഡെർക്സെൻ, മാരിസാൻ കാപ്പ്, സിനലോ ജഫ്ത (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ക്ലോ ട്രയോൺ, നദീൻ ഡി ക്ലർക്ക്, മസബത്ത ക്ലാസ്, അയബോംഗ ഖാക്ക, നോങ്കുലുലെക്കോ മ്ലാബ.
