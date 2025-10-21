ETV Bharat / sports

വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഹാട്രിക് തോല്‍വി; ഇന്ത്യ സെമികടക്കുമോ? യോഗ്യതാ സാഹചര്യം അറിയാം

ഇന്ത്യ ഒക്ടോബർ 23 ന് ന്യൂസിലൻഡിനെയും 26 ന് ബംഗ്ലാദേശിനെയും നേരിടും.

WOMENS WORLD CUP 2025
WOMENS WORLD CUP 2025 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
കദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന് തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും പരാജയമായിരുന്നു ഫലം. ഞായറാഴ്‌ച ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് നാല് റൺസിന് ദയനീയ തോല്‍വിയാണ് നേരിട്ടത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 289 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്‌സ് 50 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 284 റൺസിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. സ്‌മൃതിയും ഹര്‍മന്‍പ്രീതും ദീപ്‌തിയും തിളങ്ങിയെങ്കിലും ജയം നേടാന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. മത്സരത്തിൽ ഹീതർ നൈറ്റിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. നേരത്തെ ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിലും ടീം ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 4 പോയിന്‍റുണ്ട്, ഇത് ടീമിന്‍റെ സെമിഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകളെ സാരമായി ബാധിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ സെമിഫൈനൽ യോഗ്യതാ സാഹചര്യം

തുടര്‍ തോല്‍വികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഇന്ത്യൻ ടീമിന് സെമിഫൈനലിലെത്താനുള്ള സാധ്യത സജീവമായി തുടരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഒക്ടോബർ 23 ന് ന്യൂസിലൻഡിനെയും 26 ന് ബംഗ്ലാദേശിനെയും നേരിടും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും നാല് പോയിന്‍റുകൾ മാത്രമുള്ള ന്യൂസിലൻഡും, ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത മത്സരം ഒരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോലെയാണ്. അഞ്ചുമത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി ന്യൂസിലൻഡിനും നാല് പോയിന്‍റുണ്ട്. എന്നാല്‍, നെറ്റ് റൺ റേറ്റിൽ അവർ ഇന്ത്യയെക്കാൾ പിന്നിലാണ്.

സെമി ഫൈനലിലെത്താനുള്ള സമവാക്യം

  • സെമിഫൈനലിൽ നേരിട്ട് എത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിക്കണം.
  • ഇന്ത്യ ഒരു മത്സരം തോൽക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്ന് വിജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ, വീണ്ടും നെറ്റ് റൺ റേറ്റിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും, കൂടാതെ ന്യൂസിലാൻഡ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ ടീമുകൾ നെറ്റ് റൺ റേറ്റിൽ ഇന്ത്യയെ മറികടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടിവരും.
  • രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും തോറ്റാൽ ഇന്ത്യ നേരിട്ട് ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്താകും

ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ് മത്സരം മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ ?

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴ അത്ര വലിയ പണി നല്‍കില്ല, കാരണം അതൊരു പോയിന്‍റ് നൽകുക മാത്രമല്ല, നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് ന്യൂസിലൻഡ് ടീമിനേക്കാൾ ഗണ്യമായി ഉയർന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സര ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സെമി യോഗ്യത നിര്‍ണയിക്കുക.

