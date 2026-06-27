ETV Bharat / sports

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ കടമ്പ ഇന്ത്യ കടക്കുമോ? വനിതാ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനൽ സമവാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ!

വനിതാ ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യക്ക് നാളെ കടുത്ത പോരാട്ടം, എതിരാളികൾ കരുത്തരായ ഓസ്‌ട്രേലിയ.

India women cricket team
File photo: India women cricket team (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സെമി ഫൈനൽ പ്രവേശന സാധ്യതകൾ നാളെ (ഞായറാഴ്‌ച) നടക്കുന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളോടെ തീരുമാനിക്കപ്പെടും. ടൂർണമെന്‍റില്‍ കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ നേരിട്ട ഏക തോൽവിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ-യിലെ സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കിയത്. നാളെ നടക്കുന്ന നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബംഗ്ലാദേശിനെയും ഇന്ത്യ കരുത്തരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയെയും നേരിടും.

പാകിസ്‌താനും നെതർലൻഡ്‌സും ഇതിനകം ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശിന് നേരിയ സെമി സാധ്യതകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ മൂന്ന് ടീമുകൾ തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് തകർത്താണ് ഇന്ത്യ സെമി സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തിയത്. അതേസമയം നെതർലൻഡ്‌സിനെ 88 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നു.

നിലവിൽ നാല് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയ (+4.724 നെറ്റ് റൺറേറ്റ്) സെമി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. +2.268 റൺറേറ്റുള്ള ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, +0.734 റൺറേറ്റുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് സെമിയിലെത്താനുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ അറിയാം.

ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയയോട് പരാജയപ്പെട്ടാൽ

ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ബംഗ്ലാദേശ് അട്ടിമറിക്കണം. ബംഗ്ലാദേശ് ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും 6 പോയിന്‍റില്‍ തുല്യരാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ച നെറ്റ് റൺറേറ്റിന്‍റെ (Net Run Rate) അടിസ്ഥാനത്തിലാകും രണ്ടാമത്തെ സെമി ടീമിനെ തീരുമാനിക്കുക. നിലവിൽ ഇന്ത്യക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയേക്കാൾ മികച്ച റൺറേറ്റുണ്ട്.

ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ

ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ തോൽപ്പിക്കുകയും, ബംഗ്ലാദേശ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഇന്ത്യ 8 പോയിന്‍റോടെ നേരിട്ട് സെമിയിലെത്തും. എന്നാൽ ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഒരേസമയം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സെമി സ്ഥാനക്കാരെ നെറ്റ് റൺറേറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിക്കും. അതിനാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയേക്കാൾ മികച്ച റൺറേറ്റ് നിലനിർത്താൻ വലിയ മാർജിനിലുള്ള വിജയം ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമായി വരും.

മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ

ഇന്ത്യ-ഓസ്‌ട്രേലിയ മത്സരം മഴ കാരണം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ സഹായം വേണ്ടിവരും. ബംഗ്ലാദേശ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയേക്കാൾ ഒരു പോയിന്‍റ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുകയും സെമിയിലെത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്താകും.

Also Read:കുഞ്ഞന്മാരല്ല, കില്ലറുകളാണ്! ലോകകപ്പില്‍ നെഞ്ചുവിരിച്ച് കേപ് വെർദെ; ഇനി പോരാട്ടം മെസ്സിയോട്!

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA
INDIA WOMEN CRICKET NEWS
INDIA WOMEN NET RUN RATE T
SOUTH AFRICA VS BANGLADESH
WOMENS T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.