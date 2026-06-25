വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ; സെമി സാധ്യത നിലനിർത്താൻ ജയം അനിവാര്യം
വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ; അറിയേണ്ടതെല്ലാം.
Published : June 25, 2026 at 4:03 PM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: ഐസിസി വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിർണായക ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും. മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7:00 മണിക്കാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പിൽ നിലവിൽ 4 പോയിന്റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് ഈ മത്സരം ഏറെ നിർണായകമാണ്. ഓപ്പണർമാരായ സ്മൃതി മന്ദാനയും ഷഫാലി വർമ്മയും മികച്ച തുടക്കം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും മധ്യനിരയുടെ ഫോമില്ലായ്മ ടീമിനെ അലട്ടുന്നു.
ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, യസ്തിക ഭാട്ടിയ എന്നിവർക്ക് റൺറേറ്റ് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത് ഫിനിഷർമാരായ റിച്ചാ ഘോഷ്, ദീപ്തി ശർമ്മ എന്നിവർക്ക് മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് 6 വിക്കറ്റിന് തോറ്റ ഇന്ത്യക്ക്, സെമി ഫൈനൽ സാധ്യത നിലനിർത്താൻ ഫീൽഡിങ്ങിലെയും ബൗളിങ്ങിലെയും പിഴവുകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത മത്സരം ശക്തരായ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ആയതിനാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇനി ഒരു തോൽവി താങ്ങാനാകില്ല.
Debut in Nottingham 🧢 ... to No. 1️⃣ in Manchester 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) June 24, 2026
360 days apart!
🎥 The rise of Sree Charani in blue 💙 #TeamIndia | #T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvBAN pic.twitter.com/5TaGkldXiR
ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ്
മറുവശത്ത്, പാകിസ്ഥാനെതിരെ മികച്ച വിജയം നേടിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് വരുന്നത്. കടുത്ത ചൂടിനെക്കൂടി അതിജീവിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സെമി പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തടയിടാൻ പോന്നതാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഒത്തൊരുമയോടെയുള്ള പ്രകടനം.
തത്സമയ സംപ്രേഷണം ?
- സമയം: വ്യാഴാഴ്ച (ഇന്ന്), ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7:00 മണിക്ക്.
- സ്ഥലം: ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ.
- ടിവി ചാനൽ: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ്.
- ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്: ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും.
ടീം അംഗങ്ങൾ
ഇന്ത്യന് ടീം: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്മൃതി മന്ദാന, യസ്തിക ഭാട്ടിയ, ഭാരതി ഫുൽമാലി, റിച്ചാ ഘോഷ്, ഷഫാലി വർമ്മ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ദീപ്തി ശർമ്മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, പ്രേമ റാവത്ത്, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, രേണുക സിങ് താക്കൂർ, രാധാ യാദവ്, നന്ദിനി ശർമ്മ, ശ്രീ ചരണി.
3️⃣ Challenges 🎯— BCCI Women (@BCCIWomen) June 24, 2026
1️⃣ Broken chair 🪑
High spirits 📈#TeamIndia hit the refresh button in a multi-drill training session 🙌#T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvBAN pic.twitter.com/vkNRoivR2t
ബംഗ്ലാദേശ്: നിഗർ സുൽത്താന (ക്യാപ്റ്റൻ), നാഹിദ അക്തർ, ദിലാര അക്തർ, ജുവൈരിയ ഫിർദൗസ്, ശോഭന മോസ്തരി, തേജ് നെഹാർ, ഷർമിൻ അക്തർ, റാബേയ ഖാൻ, റിതു മോനി, ഷൊർണ അക്തർ, ഫാഹിമ ഖാത്തൂൻ, ഫരിഹ തൃഷ്ണ, മരുഫ അക്തർ, സഞ്ജിദ അക്തർ മേഘ്ല, സുൽത്താന ഖാത്തൂൻ.
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