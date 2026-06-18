നെതർലൻഡ്സിനെ തകർത്തുവിട്ട് ഇന്ത്യ; സ്മൃതിക്കും ഷഫാലിക്കും അർധസെഞ്ചുറി, ശ്രീ ചരണിക്ക് 4 വിക്കറ്റ്
ഡച്ച് പടയെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ; വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിൽ 95 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം!
Published : June 18, 2026 at 9:34 AM IST
ലീഡ്സ്: വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്സിനെ 95 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതാ പട. ലീഡ്സിലെ ഹെഡിങ്ലിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സ്മൃതി മന്ദാന, ഷഫാലി വർമ്മ എന്നിവരുടെ വെടിക്കെട്ട് അർധസെഞ്ചുറികളും ശ്രീ ചരണിയുടെ മാരക ബൗളിംഗുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ 200 പ്ലസ് സ്കോറുകൂടിയാണിത്.
തകർത്തടിച്ച് സ്മൃതിയും ഷഫാലിയും
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓപ്പണർമാരായ സ്മൃതി മന്ദാനയും ഷഫാലി വർമ്മയും ചേർന്ന് സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 115 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെറും 5.1 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 50 റൺസ് പിന്നിട്ടു. ഇത് വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സംയുക്ത അർധസെഞ്ചുറിയാണ്.
38 പന്തിൽ 10 ഫോറുകളടക്കം 55 റൺസ് നേടി ഷഫാലി പുറത്തായപ്പോൾ, മന്ദാന ആക്രമണം തുടർന്നു. 47 പന്തിൽ 11 ഫോറും ഒരു സിക്സറുമടക്കം 74 റൺസാണ് സ്മൃതി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
ചരിത്ര സ്കോറിലേക്ക് ഇന്ത്യ
മധ്യനിരയിൽ ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് (12), റിച്ചാ ഘോഷ് (പുറത്താകാതെ 20), ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (8) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ റൺസുയർത്തി. അവസാന ഓവറുകളിൽ ദീപ്തി ശർമ്മയും (പുറത്താകാതെ 10) റിച്ചാ ഘോഷും ചേർന്ന് നടത്തിയ തകർത്തടി ഇന്ത്യയെ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 209 എന്ന ചരിത്ര സ്കോറിലെത്തിച്ചു. ഐറിസ് സില്ലിങ് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ ഒരു സിക്സും ഫോറുമടക്കം 19 റൺസാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. നെതർലൻഡ്സിന്റെ മോശം ഫീൽഡിങ്ങും ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടതും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുണയായി.
A dominant display from Team India! 🇮🇳🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) June 17, 2026
The Women in Blue register a thumping victory over the Netherlands to record their biggest-ever win in ICC Women's T20 World Cup history. 💙🏏#T20WorldCup #INDvNED pic.twitter.com/H7syzRMpvp
തകർന്നടിഞ്ഞ് ഡച്ച് പട
210 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ നെതർലൻഡ്സിനു ഇന്ത്യൻ സ്പിന് കരുത്തിനു മുന്നിൽ മറുപടിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 4 വിക്കറ്റിന് 96 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്ന അവർക്ക് അവസാന 4 വിക്കറ്റുകൾ വെറും 12 റൺസിനിടയിൽ നഷ്ടമായി. 17.3 ഓവറിൽ 114 റൺസിന് നെതർലൻഡ്സ് ഓൾഔട്ടായി.
ഇന്ത്യക്കായി ശ്രീ ചരണി വെറും 4 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഡച്ച് മധ്യനിരയെ തകർത്തു. ഓപ്പണറായി തിളങ്ങിയ ഷഫാലി വർമ്മ ബൗളിംഗിലും മികവ് കാട്ടി 20 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. നന്ദിനി ശർമ്മ രണ്ട് വിക്കറ്റും ദീപ്തി ശർമ്മ ഒരു വിക്കറ്റും നേടി. ക്യാപ്റ്റൻ ബാബെറ്റ് ഡി ലീഡെ (28), ഹെതർ സീഗേഴ്സ് (21) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഡച്ച് നിരയിൽ അല്പമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത്.
ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്
ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ് റൺറേറ്റ് 3.98 ആണ്. എന്നാൽ വിജയത്തിനിടയിലും ശ്രേയാങ്ക പാട്ടീലിന്റെ പരിക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയാവുകയാണ്. ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ വലത് കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റ ശ്രേയാങ്കയെ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് മൈതാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. താരത്തിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പ്.
രണ്ടാം ഏകദിനം: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ 170 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പര (2-0)
ലഖ്നൗ: നായകൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റേയും ഇഷാൻ കിഷന്റേയും തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറികളുടെ കരുത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ലഖ്നൗ ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ 170 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-0 ന് മുന്നിലെത്തി. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 403 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 44.3 ഓവറിൽ 232 റൺസിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു.
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