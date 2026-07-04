ETV Bharat / sports

വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ നാളെ; ഏഴാം കിരീടം തേടി ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഹോം ഗ്രൗണ്ട് കരുത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്

വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ്: കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും നാളെ ലോർഡ്‌സിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.

Womens T20 World Cup Final
Womens T20 World Cup Final (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലണ്ടൻ: വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ കിരീടം തേടി അജയ്യരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും നാളെ നേർക്കുനേർ കൊമ്പുകോർക്കും. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതുവരെ ഒരു മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെയാണ് ഇരു വൻശക്തികളും ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നത്. 12 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ടീമുകളാണ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിനെത്തുന്നത്.

ചരിത്രം ഓസീസിനൊപ്പം; ലക്ഷ്യം ഏഴാം കിരീടം

ആറ് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയ തങ്ങളുടെ ഏഴാം കിരീടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ വനിതാ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ 150-ാം വിജയമെന്ന നാഴികക്കല്ലും അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കാണ് മേൽക്കൈ. ഇതിനുമുമ്പ് 2012, 2014, 2018 വർഷങ്ങളിൽ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും വിജയം ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിച്ച അവസാന എട്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് വിജയിച്ചത്.

ലോർഡ്‌സിലെ 'ഹോം' കരുത്തുമായി ഇംഗ്ലണ്ട്

എന്നാൽ സ്വന്തം തട്ടകമായ ലോർഡ്‌സിലെ മികച്ച റെക്കോർഡിലാണ് ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ പ്രതീക്ഷ. ഈ മൈതാനത്ത് കളിച്ച നാല് ടി20 മത്സരങ്ങളിലും അവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2009-ൽ തങ്ങളുടെ കന്നി ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയതും ഇതേ മൈതാനത്താണ്.

ഓസീസിന് പരിക്ക് ആശങ്ക; വെയർഹാമിൽ പ്രതീക്ഷ

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയുള്ള സെമിഫൈനലിൽ പരിക്കേറ്റ വെറ്ററൻ ഓൾറൗണ്ടർ എലീസ് പെറിയുടെ ഫിറ്റ്‌നസ് ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ആശങ്ക നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഫൈനലിന്‍റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് താരം കളിച്ചേക്കും എന്നാണ് കോച്ച് ഷെല്ലി നിഷ്‌കെ നൽകുന്ന സൂചന. മികച്ച ഫോമിലുള്ള ജോർജിയ വെയർഹാമാണ് ഓസീസിന്‍റെ മറ്റൊരു കരുത്ത്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ 182.22 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്‌ത താരം 7 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്യാപ്റ്റന്‍റെ തിരിച്ചുവരവും ഫോമിലുള്ള ഓപ്പണറും

മറുഭാഗത്ത്, പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതയായി സെമിഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ 75 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ക്യാപ്റ്റൻ നതാലി സിവർ-ബ്രണ്ടിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നു. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതുവരെ 294 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഓപ്പണർ ഡാനി വ്യാറ്റ്-ഹോഡ്ജിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ.

ലോർഡ്‌സിൽ റൺവേട്ട ഉറപ്പ്

നാളെ ലോർഡ്‌സിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം തന്ത്രങ്ങളുടെ വലിയൊരു പോരാട്ടമായിരിക്കും. ഇതേ പിച്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ 186 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി വിജയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ചരിത്രപരമായ റൺ ചേസ് നടത്തി വിജയിച്ചതും ഇതേ മൈതാനത്താണ്.

Also Read: ഇന്ത്യ- ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ടി20 ഇന്ന്; ഫോം കണ്ടെത്താൻ സഞ്ജു, പിന്നാലെ സൂര്യവംശി!

TAGGED:

AUSTRALIA VS ENGLAND
ELLYSE PERRY INJURY UPDATE
വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ്
ICC WOMENS T20 WORLD CUP
WOMENS T20 WORLD CUP FINAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.