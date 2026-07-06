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കിരീടമേഴിൽ ഓസീസ് പെൺപട; ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ടി20 ലോകകപ്പ്!

റെക്കോർഡ് കിരീടവുമായി ഓസീസ് പെൺപട; ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ഏഴാം ടി20 ലോകകപ്പ്.

Women's T20 WC
Women's T20 WC: Australia Beat England to Win 7th Title (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 9:17 AM IST

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ലണ്ടൻ: വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ തങ്ങളുടെ അപ്രമാദിത്യം ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയ. ലോർഡ്‌സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയ 2026 വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടി. ഏഴാം തവണയാണ് ഓസീസ് വനിതകൾ ടി20 ലോകകപ്പിൽ മുത്തമിടുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 151 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും 17.1 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഓസ്‌ട്രേലിയ മറികടന്നു. ഓപ്പണർ ബെത്ത് മൂണിയുടെയും (64) യുവതാരം ഫോബ് ലിറ്റ്‌സ്‌ഫീൽഡിന്‍റേയും (48) തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് ഓസീസിന് ജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 വർഷങ്ങളിലെ കിരീടനേട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ വീണ്ടും ലോകത്തിന്‍റെ നെറുകയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തകർത്തടിച്ച് മൂണി-ലിറ്റ്‌സ്‌ഫീൽഡ് സഖ്യം

ഭേദപ്പെട്ട വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജോർജിയ വോളിനെ (9) നഷ്ടമായി. എന്നാൽ മൂന്നാം നമ്പറിലിറങ്ങിയ ലിറ്റ്‌സ്‌ഫീൽഡും ബെത്ത് മൂണിയും ചേർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി. പവർപ്ലേ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ 62/1 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു.

49 പന്തിൽ 10 ഫോറുകളടക്കം 64 റൺസ് നേടിയ ബെത്ത് മൂണിയാണ് കളിയിലെ താരം. ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്‍റെ ഒൻപതാം അർധസെഞ്ചുറിയോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് നായിക നാറ്റ് സിവർ-ബ്രണ്ടിന്‍റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം മൂണി എത്തി. 48 റൺസെടുത്ത ലിറ്റ്‌സ്‌ഫീൽഡിനെ ചാർലി ഡീൻ പുറത്താക്കുമ്പോഴേക്കും ഇരുവരും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 100 റൺസിന്‍റെ റെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നു. വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകെട്ടാണിത്.

തുടക്കത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ

നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആമി ജോൺസ്, ഡാനി വ്യാറ്റ്-ഹോഡ്‌ജ് എന്നിവരെ നഷ്ടമായി തകർച്ച നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ നാറ്റ് സിവർ-ബ്രണ്ടിന്‍റേയും (53 പന്തിൽ 58*) ഫ്രേയ കെമ്പിന്‍റേയും (28 പന്തിൽ 44*) തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടാണ് ടീമിനെ 150/4 എന്ന സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്.

ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിലും ഫൈനലിലും അർധസെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം എന്ന റെക്കോർഡ് സിവർ-ബ്രണ്ട് സ്വന്തമാക്കി. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കിം ഗാർത്ത്, ലൂസി ഹാമിൽട്ടൺ, അന്നബെൽ സതർലാൻഡ്, സോഫി മോളിനക്‌സ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെച്ച ബെത്ത് മൂണി തന്നെയാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

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TAGGED:

AUSTRALIA VS ENGLAND
AUSTRALIA WOMEN CRICKET TEAM
BETH MOONEY 64 RUNS T20 FINAL
AUSTRALIA BEAT ENGLAND
WOMENS T20 WORLD CUP

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