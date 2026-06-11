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വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിന് നാളെ തുടക്കം: ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ശ്രീലങ്കയും നേർക്കുനേർ

വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് 2026: നാളെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും.

Women's T20 WC 2026
Women's T20 WC 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 7:58 PM IST

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ബർമിങ്ഹാം: ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഐസിസി വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ പത്താം പതിപ്പിന് നാളെ (ജൂൺ 12) ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ൽസിലുമായി തുടക്കമാകും. ബർമിങ്ഹാമിലെ എഡ്‌ജ്‌ബാസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും.

12 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റില്‍ ആകെ 33 മത്സരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ലോകകപ്പിന്‍റെ 17 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 5-ന് വിഖ്യാതമായ ലോർഡ്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ.

7 ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ, അപൂർവ്വ റെക്കോർഡ്

വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ വളർച്ച വിളിച്ചോതുന്ന ഈ ലോകകപ്പിൽ ചില അപൂർവ്വമായ റെക്കോർഡുകളും പിറക്കുന്നുണ്ട്. 2009-ലെ ആദ്യ പതിപ്പ് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പത്ത് ലോകകപ്പുകളിലും ഒരുപോലെ പങ്കെടുത്ത ഏഴ് ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ ഇത്തവണ ചരിത്രനേട്ടത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകും. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ എല്ലിസ് പെറി, ന്യൂസിലാൻഡിന്‍റെ സുസി ബേറ്റ്സ്, സോഫി ഡിവൈൻ, ശ്രീലങ്കൻ നായിക ചാമരി അട്ടപ്പട്ടു, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്‍റെ സ്റ്റെഫാനി ടെയ്‌ലർ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മരിസാനെ കാപ്പ് എന്നിവരാണ് ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത്.

ശക്തരായ ഇംഗ്ലണ്ട്, അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ട് ലങ്ക

2009-ലെ ആദ്യ ലോകകപ്പിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ട്, കഴിഞ്ഞ തവണ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായതിന്‍റെ നിരാശ മറികടന്ന് സ്വന്തം മണ്ണിൽ കിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഡാനി വ്യാറ്റ്-ഹോഡ്‌ജ്, അലൈസ് കാപ്സി, ആമി ജോൺസ്, ചാർലറ്റ് ഡീൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ നിരയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റേത്. ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ കളി പരിചയവും ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുണയാകും.

മറുഭാഗത്ത്, നായിക ചാമരി അട്ടപ്പട്ടുവിന്‍റെ കരുത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അട്ടിമറിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശ്രീലങ്ക. ഹർഷിത സമരവിക്രമ, കൗശാനി നുത്യാംഗന എന്നിവരിലാണ് ലങ്കയുടെ ബാറ്റിങ് പ്രതീക്ഷകൾ. സമീപകാല ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ശ്രീലങ്ക കടുത്ത പോരാട്ടമാകും കാഴ്ചവെക്കുക. ഇതുവരെ ഇരുടീമുകളും 12 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 10 മത്സരങ്ങളിലും വിജയം ഇംഗ്ലണ്ടിനൊപ്പമായിരുന്നു. രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ജയിക്കാനായത്.

Harman prit kaur
Harman prit kaur (IANS)

ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ

കന്നി കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം ജൂൺ 14 ഞായറാഴ്‌ച ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെതിരെയാണ്. ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കുന്ന 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്മൃതി മന്ദാന, ഷെഫാലി വർമ്മ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ദീപ്‌തി ശർമ്മ എന്നിവർക്കൊപ്പം യുവതാരം ക്രാന്തി ഗൗഡും ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നു.

മത്സര വിവരങ്ങൾ:

  • തീയതിയും സമയവും: ജൂൺ 12, വെള്ളിയാഴ്‌ച (ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 11:00 മണിക്ക്)
  • വേദി: ബർമിങ്ഹാം
  • തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് ചാനലുകളിലും, ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും തത്സമയം കാണാം.

ടീമുകൾ (Squads):

ഇംഗ്ലണ്ട്: നാറ്റ് സിവർ-ബ്രണ്ട് (ക്യാപ്റ്റൻ), ലോറൻ ബെൽ, അലൈസ് കാപ്സി, ടില്ലി കോർട്ടീൻ-കോൾമാൻ, ചാർലി ഡീൻ, സോഫിയ ഡങ്ക്‌ലി, സോഫി എക്ലസ്റ്റൺ, ലോറൻ ഫിലർ, ഡാനി ഗിബ്സൺ, ആമി ജോൺസ്, ഫ്രേയ കെമ്പ്, ഹീതർ നൈറ്റ്, ലിൻസി സ്മിത്ത്, ഇസി വോങ്, ഡാനി വ്യാറ്റ്-ഹോഡ്‌ഡ്.

ശ്രീലങ്ക: ചാമരി അട്ടപ്പട്ടു (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹസിനി പെരേര, വിഷ്മി ഗുണരത്നെ, ഹർഷിത സമരവിക്രമ, ഇമേഷ ദുലാനി, നിലാക്ഷിക ഡി സിൽവ, കവിഷ ദിൽഹാരി, ഹൻസിമ കരുണരത്നെ, കൗശിനി നുത്യാംഗന, സുഗന്ധിക ദാസനായകെ, നിമഷ മദൂഷാനി, കാവ്യ കാവിന്ദി, മൽക്കി മദാര, മിഥാലി അയോധ്യ, ചേതന വിമുക്തി.

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