വനിതാ ടി20 ഏഷ്യാ കപ്പിന് ഇന്ന് ദുബായിൽ തുടക്കം; കിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഹർമൻപ്രീതും സംഘവും
വനിതാ ടി20 ഏഷ്യാ കപ്പിന് ഇന്ന് ദുബായിൽ തുടക്കം; പരിക്കിന്റെ പിടിയിൽ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ, ഇന്ത്യ ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് ഇറങ്ങും.
Published : August 28, 2026 at 3:56 PM IST
ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ പത്താമത് പതിപ്പിന് ഇന്ന് ദുബായിൽ ആവേശകരമായ തുടക്കം. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റില് എട്ട് ടീമുകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ടീമുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തായ്ലൻഡ്, ഹോങ്കോംഗ് എന്നിവരും ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, യു.എ.ഇ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവരും മത്സരിക്കും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. സെപ്റ്റംബർ 13-നാണ് ഫൈനൽ മത്സരം. 2024-ൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച് കന്നി കിരീടം നേടിയ ശ്രീലങ്ക ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് ഇറങ്ങുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായതിന്റെ നിരാശ മറികടക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഏഷ്യാ കപ്പിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കുന്ന ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാനയാണ്. പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളും യുവ പ്രതിഭകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ നിര. ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് തായ്ലൻഡിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. സെപ്റ്റംബർ 5-ന് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം.
5 T20 Asia Cup editions mein se 3 trophies seedha GHAR aayi! Women in Blue are aiming for a continental takeover in 2026!— Sony LIV (@SonyLIV) August 27, 2026
Watch #DPWorldAsiaCup from Aug 28, 8 PM, LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork 📺📲 pic.twitter.com/Kl8pY2R6Ce
പരിക്കിന്റെ തിരിച്ചടിയിൽ പ്രമുഖ ടീമുകൾ
ടൂർണമെന്റിനു തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ പരിക്ക് ടീമുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. ഹാംസ്ട്രിങ് ഇഞ്ചുറി മൂലം ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർ ബാറ്റർ ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി. പകരം പ്രതിക റാവലിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കൻ താരം ദേവ്മി വിഹാംഗയ്ക്ക് കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് നിമാഷ മീപേജും, ബംഗ്ലാദേശ് പേസർ ഫരിഹ ഇസ്ലാം തൃഷ്ണയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഫർജന ഈസ്മിനും പകരക്കാരായി ടീമിൽ ഇടം നേടി.
മത്സര സമയവും തത്സമയ സംപ്രേഷണവും
ഏഷ്യാ കപ്പിലെ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8:00 മണിക്ക് (പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30) ആരംഭിക്കും. സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിനാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ സംപ്രേഷണ അവകാശം. മത്സരങ്ങൾ സോണി ലിവ് (Sony LIV) ആപ്പിലൂടെ തത്സമയം കാണാം.
Hello Dubai! 👋#TeamIndia have arrived for the ACC Women's Asia Cup 2026 😎#ACC | #WomensAsiaCup2026 pic.twitter.com/90w7VRAFk6— BCCI Women (@BCCIWomen) August 27, 2026
ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ്: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്മൃതി മന്ദാന (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഷഫാലി വർമ്മ, ഭാരതി ഫുൽമാലി, ദീപ്തി ശർമ്മ, റിച്ച ഘോഷ്, ജി കമാലിനി, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, പ്രേമ റാവത്ത്, രാധാ യാദവ്, ശ്രീ ചരണി, രേണുക താക്കൂർ, നന്ദിനി ശർമ്മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, പ്രതിക റാവൽ.
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