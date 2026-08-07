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ദുബായിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യ-പാക് ക്രിക്കറ്റ് പൂരം; വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പിന് ഓഗസ്റ്റ് 28ന് തുടക്കം!

വനിതാ ടി20 ഏഷ്യാ കപ്പ് 2026: സെപ്റ്റംബർ 5-ന് ഇന്ത്യ-പാകിസ്‌താന്‍ മഹാപോരാട്ടം; മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Women's T20 Asia Cup 2026 Schedule Unveiled
Women's T20 Asia Cup 2026 Schedule Unveiled (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 1:22 PM IST

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ദുബായ്: വനിതാ ടി20 ഏഷ്യാ കപ്പിന്‍റെ മത്സരക്രമം ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ പുറത്തുവിട്ടു. യുഎഇ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 13 വരെ ദുബായിൽ വെച്ചാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഇന്ത്യ-പാകിസ്‌താന്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട പോരാട്ടം സെപ്റ്റംബർ 5-ന് നടക്കും.

എട്ടാം പതിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആകെ എട്ട് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ നാല് ടീമുകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്‌താന്‍, തായ്‌ലൻഡ്, ഹോങ്കോങ് എന്നിവർ മാറ്റുരയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്തോനേഷ്യ, ആതിഥേയരായ യു.എ.ഇ എന്നിവരാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമും മൂന്ന് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരുമായ ഇന്ത്യ ഇത്തവണയും ശക്തമായ നിരയുമായാണ് എത്തുന്നത്. ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ മത്സരക്രമം

ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് തായ്‌ലൻഡിനെ നേരിടും. അതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ 3-ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഹോങ്കോങ്ങിനെ നേരിടും. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവേശമായ ഇന്ത്യ-പാകിസ്‌താന്‍ മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 5-നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്‌താന്‍ ടീമിന്‍റെ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 1-ന് തായ്‌ലൻഡിനെതിരെയും സെപ്റ്റംബർ 7-ന് ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെയുമാണ് നടക്കുക.

മറ്റ് ടീമുകളുടെ മത്സരങ്ങൾ

ഓഗസ്റ്റ് 28-ന് ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന തായ്‌ലൻഡ് - ഹോങ്കോങ് മത്സരത്തോടെയാണ് ടൂർണമെന്‍റിനു തുടക്കമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ശ്രീലങ്ക ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് യു.എ.ഇക്ക് എതിരെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങും. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 2-ന് ഇന്തോനേഷ്യയോടും സെപ്റ്റംബർ 6-ന് ബംഗ്ലാദേശിനോടും ശ്രീലങ്ക മത്സരിക്കും. ബംഗ്ലാദേശ് ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് ഇന്തോനേഷ്യക്കെതിരെയും സെപ്റ്റംബർ 8-ന് യു.എ.ഇക്ക് എതിരെയും കളിച്ച് തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കും. ഇന്തോനേഷ്യ സെപ്റ്റംബർ 4-ന് യു.എ.ഇയെ നേരിടും.

നോക്കൗട്ട് ഘട്ടവും ഫൈനലും

ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ വീതം നോക്കൗട്ട് സെമിഫൈനൽ ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. ഒന്നാം സെമി സെപ്റ്റംബർ 10-നും രണ്ടാം സെമി സെപ്റ്റംബർ 11-നും നടക്കും. സെമിഫൈനലുകളിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമുകൾ സെപ്റ്റംബർ 13-ന് നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻപട്ടത്തിനായി നേർക്കുനേർ വരും. ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളും സെമിയും ഫൈനലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ 15 മത്സരങ്ങളും ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുക.

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