വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗ് താരലേലം ഇന്ന്; 73 സ്ലോട്ടുകൾ, 277 കളിക്കാർ, മലയാളി താരങ്ങളും പങ്കെടുക്കും
ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:30 ന് ലേലം ആരംഭിക്കും.
Published : November 27, 2025 at 2:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗ് 2026 സീസണിന് മുന്നോടിയായുള്ള താരലേലം ഇന്ന് നടക്കും. ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:30 ന് ലേലം ആരംഭിക്കും. ആകെ 277 കളിക്കാരാണ് ലേലത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നത്. 52 ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർ, 66 വിദേശ താരങ്ങൾ, 142 അൺകാപ്ഡ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ, 17 അൺകാപ്ഡ് അന്താരാഷ്ട്ര കളിക്കാർ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന പട്ടികയാണുള്ളത്. അഞ്ച് ടീമുകളിലായി 73 സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് ലേലം നടക്കുന്നത്. ആശ ശോഭന, സജന എസ്, ജോഷിത വിജെ, നജ്ല നൗഷാദ് തുടങ്ങിയ മലയാളി താരങ്ങളും ലേലത്തിനെത്തും.
ഇന്ത്യയെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഓൾറൗണ്ടർ ദീപ്തി ശർമ്മയായിരിക്കും ലേലത്തിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുക. യുപി വാരിയേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്ത താരമാണ് ദീപ്തി ശർമ്മ. ആർസിബിയുടെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ രേണുക സിങ്ങിനെയും സ്വന്തമാക്കാന് പല ടീമുകളും ശ്രമിക്കും. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ സോഫി ഡിവിൻ, അമേലിയ കെർ, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അലിസ്സ ഹീലി, മെഗ് ലാനിംഗ് എന്നിവരായിരിക്കും പല വലിയ ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
അടിസ്ഥാന വില വിഭാഗങ്ങളിൽ, 19 കളിക്കാർ 50 ലക്ഷത്തിന് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിത്. 40 ലക്ഷം ശ്രേണിയിൽ 11 കളിക്കാരും 30 ലക്ഷം ഗ്രൂപ്പിൽ 88 കളിക്കാരും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. കൂടാതെ ലേലത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാല് കളിക്കാരുമുണ്ടാകും. നേരത്ത യുപി വാരിയേഴ്സ്, ഒരു കളിക്കാരിയെ മാത്രമാണ് നിലനിർത്തിയത്.
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും അഞ്ച് കളിക്കാരെ വീതം നിലനിർത്തി. ആര്സിബി നാല് പേരെ നിലനിർത്തി, പ്ലേഓഫിൽ ആദ്യമായി പ്രവേശിച്ച ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സ് രണ്ട് പ്രധാന താരങ്ങളെ നിലനിര്ത്തി. മലയാളിയായ ജയേഷ് ജോര്ജ് ഡബ്ല്യുപിഎല് ചെയര്മാനായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ താര ലേലമാണ് വരുന്നത്.
ടീമുകള്, പേഴ്സില് ബാക്കിയുള്ള തുകയും, ആകെ സ്ലോട്ടുകളും
- റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു – 6.15 കോടി രൂപ, ബാക്കി 13 സ്ലോട്ടുകൾ
- യുപി വാരിയേഴ്സ് – 14.50 കോടി രൂപ, ബാക്കി 17 സ്ലോട്ടുകൾ
- ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സ് – 9.00 കോടി രൂപ, ബാക്കി 16 സ്ലോട്ടുകൾ
- മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് – 5.75 കോടി രൂപ, ബാക്കി 13 സ്ലോട്ടുകൾ
- ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് – 5.75 കോടി രൂപ, ബാക്കി 13 സ്ലോട്ടുകൾ
