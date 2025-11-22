ETV Bharat / sports

73 സ്ലോട്ടുകൾ, 277 കളിക്കാർ: വനിതാ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് താരലേലം നവംബർ 27ന്, മലയാളി താരങ്ങള്‍ ആരൊക്കെ?

WPL 2026 താരലേലം നവംബർ 27 ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കും.

Women's Premier League 2026
Women's Premier League 2026 (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 3:44 PM IST

നിതാ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് 2026 സീസണിന് മുന്നോടിയായുള്ള താരലേലം നവംബർ 27 ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കും. ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി ടീമില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്ന കളിക്കാരുടെ പട്ടിക ഫ്രാഞ്ചൈസികള്‍ നവംബര്‍ ആറിനു പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ആകെ 277 കളിക്കാരാണ് ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം ആദ്യം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ നാലാം പതിപ്പിന് മുന്നോടിയായി തങ്ങളുടെ ടീമുകളെ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ലേലത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.

52 ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർ, 66 വിദേശ താരങ്ങൾ, 142 അൺകാപ്‌ഡ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ, 17 അൺകാപ്‌ഡ് അന്താരാഷ്ട്ര കളിക്കാർ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന പട്ടികയാണുള്ളത്. അഞ്ച് ടീമുകളിലായി 73 സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് ലേലം നടക്കുന്നത്. ദീപ്‌തി ശർമ്മ, രേണുക സിംഗ്, സോഫി ഡിവൈൻ, സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ, അലിസ്സ ഹീലി, അമേലിയ കെർ, മെഗ് ലാനിംഗ്, ലോറ വോൾവാർഡ് എന്നീ എട്ട് മികച്ച താരങ്ങളാണ് എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

മുൻ പതിപ്പുകളിലും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലും പ്രകടിപ്പിച്ച സ്വാധീനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, എട്ട് പേരിലും ടീമുകള്‍ ശക്തമായ താൽപ്പര്യമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അടിസ്ഥാന വില വിഭാഗങ്ങളിൽ, 19 കളിക്കാർ 50 ലക്ഷത്തിന് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിത്. 40 ലക്ഷം ശ്രേണിയിൽ 11 കളിക്കാരും 30 ലക്ഷം ഗ്രൂപ്പിൽ 88 കളിക്കാരും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. കൂടാതെ ലേലത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാല് കളിക്കാരുമുണ്ടാകും. തീർത്ഥ സതീഷ് (യുഎഇ), താര നോറിസ് (യുഎസ്എ), തിപടച്ച പുത്തവോങ് (തായ്‌ലൻഡ്), ഇഷ ഓസ (യുഎഇ) - ഓരോരുത്തർക്കും 10 ലക്ഷം അടിസ്ഥാന വിലയുണ്ട്.

നവംബർ ആറിനു എടുത്ത നിലനിർത്തൽ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ വർഷത്തെ ലേലത്തെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. യുപി വാരിയേഴ്‌സ്, ഒരു കളിക്കാരിയെ മാത്രമാണ് നിലനിർത്തിയത്. അതേസമയം, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും അഞ്ച് കളിക്കാരെ വീതം നിലനിർത്തി. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു നാല് പേരെ നിലനിർത്തി, പ്ലേഓഫിൽ ആദ്യമായി പ്രവേശിച്ച ഗുജറാത്ത് ജയന്‍റ്‌സ്, ആഷ് ഗാർഡ്‌നർ, ബെത്ത് മൂണി എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന താരങ്ങളെ നിലനിര്‍ത്തി.

ആശ ശോഭന, സജന എസ്, ജോഷിത വിജെ, നജ്‌ല നൗഷാദ് തുടങ്ങിയ മലയാളി താരങ്ങളും ലേലത്തിനെത്തും. മലയാളിയായ ജയേഷ് ജോര്‍ജ് ഡബ്ല്യുപിഎല്‍ ചെയര്‍മാനായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ താര ലേലമാണ് വരുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ആദ്യം ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയുമായി സഹകരിച്ച് ഐസിസി വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്ന WPL സീസൺ പതിവിലും നേരത്തെ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാര്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസാണ്.

WPL 2026 AUCTION
WPL 2026 AUCTION PLAYER LIST
WPL 2026 MARQUEE PLAYERS
വനിതാ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് 2026
WPL 2026 AUCTION DATE AND TIME

