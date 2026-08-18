ചരിത്രം തിരുത്തിയ ഗോൾ വേട്ട; വനിതാ ലോകകപ്പ് ഹോക്കിയിൽ ആഫ്രിക്കയെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ
വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി ഇന്ത്യ; 6-1 ന്റെ റെക്കോർഡ് വിജയത്തോടെ രണ്ടാം റൗണ്ടിന് തൊട്ടരികിൽ.
Published : August 18, 2026 at 8:59 PM IST
ലണ്ടൻ: വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയവുമായി ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം. ഗ്രൂപ്പ് ഡി-യിൽ നടന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഒന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് (6-1) ഇന്ത്യ തകർത്തത്. ഈ ആധികാരിക വിജയത്തോടെ പൂളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു. ഇതോടെ ടൂർണമെന്റിന്റെ രണ്ടാം റൗണ്ട് യോഗ്യത ഇന്ത്യ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ സുനേലിത ടോപ്പോ, നവ്നീത് കൗർ, സുശീല ചാനു, ദീപിക, ലാൽറെംസ്യാമി, സാക്ഷി റാണ എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 1974-ൽ സ്പെയിനിനെതിരെ നേടിയ 4-1 ന്റെ വിജയമായിരുന്നു ഇതിനുമുമ്പ് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജയം. അന്ന് ഇന്ത്യ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ആ ചരിത്ര നേട്ടത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റം.
𝗔 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥! 🔥🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 18, 2026
Six goals, one commanding performance and three points in the bag! 💪🏑
Relive the best moments as the Indian Women’s Team stormed past South Africa 6-1 to move to the top of Pool D at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands… pic.twitter.com/AL5aJ3whv4
കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രതിരോധത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു. രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലാൽറെംസ്യാമിയിലൂടെ ഇന്ത്യ ഗോളിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ അത് തടുത്തു. പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിക്കാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ബിച്ചു ദേവി നടത്തിയ മികച്ച സേവുകൾ ഇന്ത്യയെ തുണക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ 11-ാം മിനിറ്റിൽ മികച്ചൊരു പാസിലൂടെ സുനേലിത ടോപ്പോ ഇന്ത്യയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു (1-0).
രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നവ്നീത് കൗർ പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് ഉയർത്തി. മുൻ ഇന്ത്യൻ നായിക റാണി രാംപാലിന്റെ ശൈലിയിൽ ഗോൾകീപ്പറെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നവ്നീതിന്റെ ഷോട്ട് മനോഹരമായിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ സുശീല ചാനുവും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ഇന്ത്യ കളിയിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. തുടർച്ചയായ ആക്രമണ ശൈലിയുമായി കോച്ച് മാരിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മൈതാനത്ത് പൂർണ്ണ വിജയമായി മാറി.
യോഗ്യതാ സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ
പൂൾ ഡി-യിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ചൈന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 4-2 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ചൈനയോട് 2-2 സമനില വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ, ഈ വൻ വിജയത്തോടെ മികച്ച ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ ചൈനയെ മറികടന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഒളിമ്പിക്സ് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാക്കളായ ചൈനയുടെ വേഗതയേറിയ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുത്തുനിന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഈ ജയം വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന പൂൾ മത്സരം. ഈ മത്സരത്തിൽ വെറുമൊരു സമനില (ഒരു പോയിന്റ്) നേടിയാൽ പോലും ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം റൗണ്ട് യോഗ്യത സുരക്ഷിതമാക്കാം.
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