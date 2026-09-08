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ഹോങ്കോങ്ങിനെ എറിഞ്ഞൊതുക്കി പാകിസ്‌താന്‍; ഏഷ്യാ കപ്പ് സെമിയിൽ ഇനി ലങ്കയുമായി പോരാട്ടം

വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ്: ഹോങ്കോങ്ങിനെ തകർത്ത് പാകിസ്‌താൻ സെമി ഫൈനലിൽ.

PAKISTAN VS HONG KONG NASHRA SANDHU 6 WICKETS വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് പാകിസ്താൻ VS ഹോങ്കോങ്
Womens Asia Cup: Nashra Sandhus Six-Wicket Haul Powers Pakistan Into Semifinals (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 1:04 PM IST

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ദുബായ്: വനിതാ ടി20 ഏഷ്യാ കപ്പിന്‍റെ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി പാകിസ്‌താൻ. ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന നിർണായകമായ ഗ്രൂപ്പ് 'എ' മത്സരത്തിൽ ഹോങ്കോങ് വനിതകളെ 72 റൺസിന് വീഴ്‌ത്തിയാണ് പാക് പട സെമി ബെര്‍ത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 11-ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം സെമിയില്‍ ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ പാക് ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ സന ആദ്യം ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 143 റൺസെന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ പാകിസ്‌താൻ പടുത്തുയർത്തി. മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന വലംകൈയ്യൻ ബാറ്റർ ഷവാൽ സുൽഫിക്കറിന്‍റെ ഇന്നിങ്സാണ് ടീമിനു തുണയായത്. 35 പന്തിൽ 7 ഫോറുകളടക്കം 47 റൺസ് നേടിയ ഷവാൽ ആണ് ടോപ്പ് സ്കോറർ.

മറ്റു ബാറ്റർമാരായ ആയിഷ സഫർ (19 പന്തിൽ 26 റൺസ്, 4 ഫോറുകൾ), ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ സന (24 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 24 റൺസ്, 2 സിക്‌സറുകള്‍) എന്നിവരും പാകിസ്‌താൻ സ്കോർബോർഡിലേക്ക് വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യയോട് പരാജയപ്പെട്ട പാകിസ്‌താന് ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിന് വേണ്ടി മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞ ജോയ്ലീൻ കൗർ 19 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ഇക്ര സഹർ, കരി ചാൻ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.

ഹോങ്കോങ്ങിനെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് നഷ്‌റ

144 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഹോങ്കോങ്ങിന് തുടക്കം മുതൽക്കേ പാക് ബോളർമാർ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. 28-കാരിയായ നഷ്‌റ സന്ധുവിന്‍റെ സ്പിൻ കരുത്തിനു മുന്നിൽ ഹോങ്കോങ് ബാറ്റർമാർക്ക് മറുപടിയില്ലായിരുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി നഷ്‌റ ഹോങ്കോങ്ങിന്‍റെ തകർച്ച പൂർത്തിയാക്കി. 19 ഓവറിൽ വെറും 71 റൺസിന് ഹോങ്കോങ് ബാറ്റിങ് നിര മുഴുവനായും പുറത്തായി. ഹോങ്കോങ് നിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കാരി ചാൻ (30 റൺസ്) മാത്രമാണ് അൽപ്പമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത്.

തന്‍റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ആറ് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ നഷ്‌റ സന്ധുവാണ് മത്സരത്തിലെ താരം. നാല് ഓവറിൽ ഒരു മെയ്‌ഡന്‍ ഉൾപ്പെടെ വെറും 7 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് നഷ്‌റ 6 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതത്. വനിതാ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു പാക് താരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനമാണിത്.

ഗ്രൂപ്പ് 'എ'യിൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടിലും വിജയിച്ച് നാല് പോയിന്‍റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് പാകിസ്‌താൻ സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ടൂർണമെന്‍റിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്‌താൻ തായ്‌ലാന്‍ഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

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TAGGED:

PAKISTAN VS HONG KONG
NASHRA SANDHU 6 WICKETS
വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ്
പാകിസ്താൻ VS ഹോങ്കോങ്
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