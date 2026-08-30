കിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഹർമൻപ്രീതും സംഘവും; ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് തായ്ലൻഡിനെതിരെ
ലോകകപ്പിലെ നിരാശ മറക്കാൻ ഇന്ത്യ; ഏഷ്യാ കപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ദുബായിൽ തുടക്കം.
Published : August 30, 2026 at 1:07 PM IST
ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പിൽ വീണ്ടും തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഇന്ന് തായ്ലൻഡിനെതിരെ ഇറങ്ങുന്നു. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെ തോൽപ്പിച്ച് തായ്ലൻഡ് ഇതിനകം തന്നെ മികച്ച തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമായ ഇന്ത്യ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നത്.
ലോകകപ്പ് നിരാശ മറക്കാൻ ഇന്ത്യ
ഈ വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്താകേണ്ടി വന്നതിന്റെ നിരാശയിലാണ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യാ കപ്പിനെത്തുന്നത്. ആ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യാസ്തിക ഭാട്ടിയ, ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ (ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നം), ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് (ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്ക്) എന്നിവർ മാത്രമാണ് നിലവിലെ ടീമിൽ ഇല്ലാത്തത്. ജെമീമയ്ക്ക് പകരക്കാരിയായി പ്രതിക റാവലിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തി. 2024 നവംബറിന് ശേഷം പ്രതിക ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ തീരുമാനം പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാസ്തികയെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ, ലെഗ് സ്പിന്നർ പ്രേമ റാവത്ത് ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.
Ready to get going 😎— BCCI Women (@BCCIWomen) August 29, 2026
Snippets of how the Captains' day looked like for #TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur 🙌#WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/U2gAlCuje6
മാറ്റമില്ലാത്ത ബൗളിങ് നിര
രേണുക സിങ് നയിക്കുന്ന പേസ് നിരയിൽ അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, നന്ദിനി ശർമ്മ എന്നിവരുണ്ട്. സ്പിൻ വിഭാഗത്തിൽ രാധ യാദവ്, ദീപ്തി ശർമ്മ, ശ്രീ ചരണി എന്നിവരാണ് കരുത്ത് പകരുന്നത്. അതേസമയം വൈഷ്ണലി ശർമ്മ, പൂജ വസ്ട്രാകർ, ആശ ശോഭന എന്നിവർക്ക് ഇത്തവണ ടീമിൽ ഇടം നേടാനായില്ല.
മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ജെമീമയ്ക്ക് പകരം മൂന്നാം നമ്പറിൽ പ്രതികയോ കമാലിനിയോ ഇറങ്ങും. സ്മൃതി മന്ദാനയും ഷഫാലി വർമ്മയും ചേർന്ന് ഓപ്പണിങ് സഖ്യം നയിക്കുമ്പോൾ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, ദീപ്തി ശർമ്മ, റിച്ച ഘോഷ്, ഭാരതി ഫുൽമാലി എന്നിവർ മധ്യനിരക്ക് കരുത്താകും. രണ്ട് സ്പിന്നർമാരുമായാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ രാധ യാദവിനും ചരറിക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തായ്ലൻഡ്
മറുഭാഗത്ത്, തായ്ലൻഡ് ടീം വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. ജൂണിൽ യു.എ.ഇയെ തോൽപ്പിച്ച് വനിതാ പ്രീമിയർ കപ്പ് നേടിയ അവർ, ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിലും വിജയം തുടർന്നു. വനിതാ ടി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ (169 വിക്കറ്റുകൾ) ഇടംകയ്യൻ സ്പിന്നർ തിപാച്ച പുത്താവോങ്ങാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആയുധം. ഓഫ് സ്പിന്നർ ഒന്നിച കംചോംഫു ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ 3 വിക്കറ്റ് നേടി തന്റെ 150-ാം ടി20 വിക്കറ്റ് തികച്ചിട്ടുണ്ട്. 2806 റൺസോടെ ടീമിന്റെ റൺവേട്ടക്കാരിയായ 25 കാരി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നന്നാപ്പത് കൊഞ്ചാരോയെങ്കൈ മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഫാഷനൈറ്റ് മായ, നാടകൻ ചന്തം എന്നിവരും ശക്തരായ ഇന്ത്യക്കെതിരെ തിളങ്ങാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ്.
One day to go ⏳#TeamIndia's ACC #WomensAsiaCup 2026 campaign begins tomorrow 🙌 pic.twitter.com/jMDhvST7HE— BCCI Women (@BCCIWomen) August 29, 2026
മത്സര വിവരങ്ങൾ
മത്സര സമയം: ഞായറാഴ്ച (ഓഗസ്റ്റ് 30), ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8:30 ന്
വേദി: ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം.
ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ്:
ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്മൃതി മന്ദാന (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഷഫാലി വർമ്മ, പ്രതിക റാവൽ, ഭാരതി ഫുൽമാലി, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജി. കമാലിനി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ദീപ്തി ശർമ്മ, രാധ യാദവ്, പ്രേമ റാവത്ത്, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, രേണുക സിങ്, എൻ. ശ്രീ ചരണി, നന്ദിനി ശർമ്മ.
തായ്ലൻഡ് സ്ക്വാഡ്:
നരുമോൾ ചൈവായ് (ക്യാപ്റ്റൻ), നന്നാപ്പത് കൊഞ്ചാരോയെങ്കൈ, നാടകൻ ചന്തം, ചനിദ സുത്തിറങ്ക്, സുലീപോൺ ലാവോമി, ഒന്നിച കംചോംഫു, തിപാച്ച പുത്താവോങ്ങ്, ഫാനിത മായ, അഫിസര സുവഞ്ചോൻരതി, സുനിദ ചതുരംഗരത്തന, ചായനിസ ഫെങ്പെയ്ൻ, നന്നാഫത് ചൈഹാൻ, കൊറാനിത് സുവഞ്ചോൻരതി, തൻരാഡ സീസവാൻ, നവോമി ഹാമിൽട്ടൺ.
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