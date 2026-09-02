മധ്യനിരയിലെ ബാറ്റിങ് തകർച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരം തേടി ഇന്ത്യ; ഏഷ്യാ കപ്പിൽ നാളെ ഹോങ്കോങ്ങുമായി പോരാട്ടം
ഏഷ്യാ കപ്പിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹർമൻപ്രീത് കൗറും സംഘവും; എതിരാളികൾ ഹോങ്കോങ്.
Published : September 2, 2026 at 3:16 PM IST
ദുബായ്: വനിതാ ടി20 ഏഷ്യാ കപ്പിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ നാളെ ഹോങ്കോങ്ങിനെ നേരിടും. ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8:00 മണിക്കാണ് മത്സരം. ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തായ്ലൻഡിനെതിരെ 94 റൺസിന്റെ ആധികാരിക വിജയം നേടിയെങ്കിലും, മധ്യനിരയിലെ ബാറ്റിങ് തകർച്ച ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ആശങ്കയുണർത്തുന്നുണ്ട്. ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലൂടെ ബാറ്റിങ് നിരയിലെ പോരായ്മകള് പരിഹരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ബാറ്റിങ് പാളിച്ചകൾ
തായ്ലൻഡിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണർ ഷഫാലി വർമ്മയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്റെ (36 പന്തിൽ 64 റൺസ്) കരുത്തിൽ 10-ാം ഓവറിൽ 101/2 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. എന്നാൽ പിന്നീട് വെറും 29 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യക്ക് 7 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. ലെഗ് സ്പിന്നർ സുലീപോൺ ലാവോമിയുടെ പന്തിൽ ഇന്ത്യൻ മധ്യനിര തകർന്നടിഞ്ഞതോടെ സ്കോർ 159/9 എന്ന നിലയിൽ ഒതുങ്ങി.
സ്മൃതി മന്ദാന റണ്ണൗട്ടായതും, പരിക്കേറ്റ ജെമീമ റോഡ്രിഗസിന് പകരം ടീമിലെത്തിയ പ്രതിക റാവൽ, ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, റിച്ചാ ഘോഷ്, ഭാരതി ഫുൽമാലി എന്നിവർക്ക് തിളങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ പോയതുമാണ് സ്കോർ ചുരുങ്ങാൻ കാരണമായത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും മുന്നോടിയായി ഈ ബാറ്റിങ് തകർച്ച പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഹെഡ് കോച്ച് അമോൽ മുജുംദാറിന് നിർണായകമാണ്.
ബൗളിങ് മികവിൽ ഇന്ത്യ
ബാറ്റിങ്ങിൽ പാളിയെങ്കിലും ബൗളർമാരുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചത്. പേസർമാരായ നന്ദിനി ശർമ്മയും ക്രാന്തി ഗൗഡും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. തന്റെ 150-ാം ടി20 മത്സരം കളിച്ച വെറ്ററൻ ഓഫ് സ്പിന്നർ ദീപ്തി ശർമ്മ ഏഴ് പന്തുകളിൽ റൺസൊന്നും വിട്ടുനൽകാതെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തായ്ലൻഡിനെ 65 റൺസിൽ ഒതുക്കാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചു.
പ്രതീക്ഷയോടെ ഹോങ്കോങ്
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തായ്ലൻഡിനോട് 6 റൺസിന് പരാജയപ്പെട്ടാണ് ഹോങ്കോങ് വരുന്നത്. ഓൾറൗണ്ടർ മറീന ലാംപ്ലോയുടെ (4 വിക്കറ്റ്, 22 റൺസ്) പ്രകടനം അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. മറീനയെയും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 28 റൺസ് നേടിയ വെറ്ററൻ താരം കാരി ചാനിനെയുമാണ് ഹോങ്കോങ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്.
- തീയതിയും സമയവും: വ്യാഴാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 3), രാത്രി 8:00
- വേദി: ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സോണി സ്പോർട്സ് ടെൻ 1 ചാനലുകളിൽ തത്സമയം കാണാം.
- ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്: സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്.
ടീമുകൾ
ഇന്ത്യ: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്മൃതി മന്ദാന (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഷഫാലി വർമ്മ, ഭാരതി ഫുൽമാലി, ദീപ്തി ശർമ്മ, റിച്ചാ ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജി കമാലിനി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, പ്രേമ റാവത്, രാധാ യാദവ്, ശ്രീ ചരണി, രേണുക താക്കൂർ, നന്ദിനി ശർമ്മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, പ്രതിക റാവൽ.
ഹോങ്കോങ്: നടാഷ മൈൽസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), മറിയം ബീബി, ചാൻ കാ യിങ്, ചാൻ സൗ ഹാ, ചാൻ ഷിങ് യാൻ ഡൊറോത്തിയ, ഇക്ര സഹർ, ജോയ്ലീൻ കൗർ, മഹേക്ദീപ് കൗർ, മാരിക്കോ ഹിൽ, മറീന ലാംപ്ലോ, രുചിത വെങ്കിടേഷ്, ഷാൻസീൻ ഷഹ്സാദ്, സിയു മെയ് വൈ, വോങ് വിങ് ക്യു ഹെയ്ലി, യാസ്മിൻ ദാസ്വാനി.
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