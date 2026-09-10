ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ; മിഡിൽ ഓർഡർ തകർച്ചയിൽ ആശങ്ക
ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ന് നിർണായക അങ്കം; ഫൈനൽ ടിക്കറ്റിനായി ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും നേർക്കുനേർ
Published : September 10, 2026 at 9:16 AM IST
ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ എട്ടാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ന് സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും. ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്കാണ് മത്സരം. ഇന്ന് ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കിരീടത്തിനായി അങ്കം കുറിക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് എ ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് ഹർമൻപ്രീത് കൗറും സംഘവും സെമിയിലെത്തിയത്.
കണക്കുകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയാണ് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം. ഇരു ടീമുകളും നേർക്കുനേർ വന്ന കഴിഞ്ഞ എട്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളിലും വിജയം ഇന്ത്യക്കൊപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ, 2018 ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ ഫൈനലിലടക്കം രണ്ടുതവണ അട്ടിമറിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് കന്നി കിരീടം നേടിയ ചരിത്രം ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐰 🏆 #DPWorldWomensAsiaCup2026 #BANWvUAEW #ACC https://t.co/Rk7AdIZO4Z— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
തലവേദനയായി മിഡിൽ ഓർഡർ തകർച്ച
ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിര ബാറ്റിങ്ങിലെ അസ്ഥിരത ടീമിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തായ്ലൻഡിനെതിരെ വെറും 46 റൺസിനിടെ 8 വിക്കറ്റുകൾ തകർന്നത് ഇതിന് തെളിവാണ്. തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ സെമി കാണാതെ പുറത്താകാൻ കാരണമായതും ഇതേ മിഡിൽ ഓർഡർ തകർച്ചയായിരുന്നു. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങ് നിരയിൽ സ്ഥിരത കണ്ടെത്തുകയാവും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
പരിക്കേറ്റ ജെമീമ റോഡ്രിഗസിന് പകരം മൂന്നാം നമ്പരിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്രതിക റാവലിന് ഈ മത്സരം നിർണായകമാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 36 റൺസ് മാത്രമാണ് പ്രതികയ്ക്ക് നേടാനായത്. അതേസമയം, ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ 124 റൺസ് നേടി തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് വനിതാ ടി 20 ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺവേട്ടക്കാരിയാകാൻ 69 റൺസ് കൂടി മതി. മന്ദാനയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണിങ്ങിൽ വെടിക്കെട്ട് താരം ഷഫാലി വർമ്മയും ഇന്ത്യയുടെ കരുത്താകും.
ഇന്ത്യൻ ടോപ്പ് ഓർഡറിന് ഭീഷണിയായി മാറൂഫ
ബാറ്റിങ്ങിൽ അത്ര മികച്ച ഫോമിലല്ലെങ്കിലും ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ബൗളിങ് നിര ശക്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പേസർ മാറൂഫ അക്തർ മികച്ച ഫോമിലാണ്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും തന്റെ ആദ്യ ഓവറുകളിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താൻ മാറൂഫയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെറും 3.27 എന്ന മികച്ച ഇക്കോണമി റേറ്റിൽ പന്തെറിയുന്ന മാറൂഫയുടെ ഇൻ-സ്വിങ്ങറുകൾ ഇന്ത്യൻ ടോപ്പ് ഓർഡറിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും.
മറുഭാഗത്ത് ദുബായിലെ സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാരും ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യൻ സ്പിൻ നിര ഇതുവരെ 21 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ എൻ. ശ്രീ ചരണിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ.
ടോസും ചൂടും നിർണായകം
ദുബായിലെ കടുത്ത ചൂടും (35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിൽ) ടോസും മത്സരത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഇതുവരെ നടന്ന 12 മത്സരങ്ങളിൽ 8 തവണയും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമുകളാണ് വിജയിച്ചത്. അതിനാൽ ടോസ് നേടുന്ന ടീം ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ.
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