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വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ; ഷഫാലിക്ക് അർധസെഞ്ചുറി

ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്തു; ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ.

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Womens Asia Cup: India beat Bangladesh by 40 runs to enter final (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 9:17 AM IST

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ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ സെമിയില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെ 40 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ദുബായ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 149 റൺസ് എടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശിനെ 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റിന് 109 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ തളച്ചാണ് ഇന്ത്യ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. 40 പന്തിൽ 64 റൺസ് നേടിയ ഓപ്പണർ ഷഫാലി വർമ്മയുടെ ബാറ്റിങ്ങും, 26 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ദീപ്‌തി ശർമ്മയുടെ ബൗളിംഗുമാണ് വിജയത്തിൽ നിർണായകമായത്.

ഷഫാലിയുടെ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ട്

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഓവറിൽ തന്നെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്‌മൃതി മന്ദാനയെ (2) ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. സുൽത്താന ഖാത്തൂന്‍റെ പന്തിൽ മിഡ് ഓണിൽ ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് താരം മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇതേ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ ഷഫാലി നൽകിയ എളുപ്പമുള്ള ക്യാച്ച് സുൽത്താന കൈവിട്ടിരുന്നു. ഈ ജീവൻദാനം മുതലാക്കിയ ഷഫാലി പിന്നീട് ബംഗ്ലാദേശ് ബൗളർമാർക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു.

മത്സരത്തിൽ 6, 11, 56 റൺസ് എന്നീ സ്കോറുകളിൽ നിൽക്കെ മൂന്ന് തവണയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഫീൽഡർമാർ ഷഫാലിയുടെ ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടത്. കൂടാതെ ഒരു റണ്ണൗട്ട് അവസരവും അവർ പാഴാക്കി. ഈ പിഴവുകൾക്ക് കനത്ത വിലയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നൽകേണ്ടി വന്നത്. 35 പന്തിൽ തന്‍റെ 20-ാം അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച താരം 7 ഫോറുകളും 3 സിക്‌സറുകളും അടക്കം 64 റൺസ് നേടി സുൽത്താനയുടെ പന്തിൽ തന്നെയാണ് പുറത്തായത്.

മധ്യനിരയുടെയും ദീപ്‌തിയുടെയും പ്രകടനം

രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഷഫാലിക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ പ്രതിക റാവൽ 20 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. ഇരുവരും ചേർന്ന് 50 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ തുടക്കത്തിൽ ടൈമിംഗ് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിലും നഹീദ അക്തറിന്‍റെ ഓവറിൽ ഒരു പടുകൂറ്റൻ സിക്‌സര്‍ പറത്തി ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. റിച്ചാ ഘോഷ് 16 പന്തിൽ 21 റൺസ് നേടി അവസാന ഓവറുകളിൽ സ്കോർ ഉയർത്തി. അവസാന ഓവറിൽ ക്രീസിലെത്തിയ ദീപ്‌തി ശർമ്മ മാറുഫ അക്തറിനെ തുടർച്ചയായ പന്തുകളിൽ ഒരു ഫോറും സിക്സറും പറത്തി വെറും 6 പന്തിൽ നിന്നും 13 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 149-ൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിനായി ഷോർണ അക്തർ 3 വിക്കറ്റും നന്ദിനി ശർമ്മ 2 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

ഇന്ത്യൻ സ്‌പിന്‍ കരുത്തിൽ തകർന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്

150 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശിന് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ കടുത്ത നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി. ഓപ്പണർമാരായ ദിലാര അക്തറും (21) ജുവൈരിയ ഫെർദൗസും (14) ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 26 റൺസ് ചേർത്തുവെങ്കിലും റൺറേറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ആറാം ഓവറിൽ ജുവൈരിയയെ പുറത്താക്കി ശ്രീ ചരണിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത്.

പിന്നീട് സൊഹാന മൊസ്‌തരി (18), ക്യാപ്റ്റൻ നിഗർ സുൽത്താന (19) എന്നിവർ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദീപ്‌തിയുടെ കെണിയിൽ വീണു. പരിചയസമ്പന്നയായ ഷർമിൻ അക്തറിനെ (1) വേഗത്തിൽ പുറത്താക്കിയതും ബംഗ്ലാദേശിന് തിരിച്ചടിയായി. മധ്യ ഓവറുകളിൽ ശ്രീ ചരണി (1/14), പ്രേമ റാവത്ത് (1/21) എന്നിവർ റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ കടുത്ത ലോക്ക് ഇട്ടതോടെ ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്റർമാർ സമ്മർദ്ദത്തിലായി. അവസാന ഓവറിൽ നന്ദിനി ശർമ്മ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി വീഴ്ത്തിയതോടെ ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ പോരാട്ടം 109 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ഏഴുതവണ ഏഷ്യാ കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ഈ തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ഞായറാഴ്‌ച നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടി.

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TAGGED:

INDIA WOMEN REACHES ASIA CUP FINAL
ഷഫാലി വർമ്മ അർധസെഞ്ചുറി
വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനൽ
ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ്
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