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തായ്‌ലൻഡിനെ 94 റൺസിന് വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ; ഏഷ്യാ കപ്പിൽ തകർപ്പൻ വിജയത്തുടക്കം!

വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ്: ഷഫാലിയും ദീപ്‌തിയും തിളങ്ങി; തായ്‌ലൻഡിനെ 94 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ.

INDIA VS THAILAND WOMEN INDIA WOMEN CRICKET MATCH SHAFALI VERMA DEEPTI SHARMA
India Crush Thailand by 94 Runs in Women's Asia Cup Opener (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 9:11 AM IST

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ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് തകർപ്പൻ വിജയത്തുടക്കം. ദുബായ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ തായ്‌ലൻഡിനെ 94 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ വീഴ്‌ത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 160 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന തായ്‌ലൻഡ് 16.1 ഓവറിൽ വെറും 65 റൺസിന് പുറത്തായി. ഷഫാലി വർമയുടെ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയും ബൗളർമാരുടെ മികച്ച പ്രകടനവുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

തകർത്തടിച്ച് ഷഫാലി, മധ്യനിരയിൽ തകർച്ച

ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. സ്‌മൃതി മന്ദാന 10 പന്തിൽ 19 റൺസെടുത്ത് റണ്ണൗട്ടായെങ്കിലും, അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച പ്രതിക റാവൽ (18 പന്തിൽ 22) പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെച്ചു. തുടർന്ന് ക്രീസിലിറങ്ങിയ ഷഫാലി വർമ തായ് ബൗളർമാരെ അടിച്ചൊതുക്കുകയായിരുന്നു. 8 ഫോറുകളും 3 സിക്‌സറുകളും അടക്കം 36 പന്തിൽ 64 റൺസ് നേടിയ ഷഫാലി തന്‍റെ 19-ാം ടി20 അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി.

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 8.5 ഓവറിൽ 91-ന് 1 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യ പിന്നീട് തകർച്ചയിലേക്ക് വീണു. തുടർച്ചയായ വിക്കറ്റ് വീഴ്‌ചകൾക്കൊടുവിൽ 17.2 ഓവറിൽ 137/9 എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഒതുങ്ങി. ഓൾറൗണ്ടർ ദീപ്‌തി ശർമയും ഈ തകർച്ചയ്ക്കിടയിൽ റണ്ണൗട്ടായി. നാല് ഓവറിൽ 26 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ തായ്‌ലൻഡിന്‍റെ സുലീപോൺ ലാവോമിയാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത്. എന്നാൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ ക്രാന്തി ഗൗഡ് (8 പന്തിൽ 15) നടത്തിയ പ്രകടനം ഇന്ത്യയെ 159 റൺസിൽ എത്തിച്ചു.

തായ് നിരയെ കറക്കി വീഴ്ത്തി ബൗളർമാർ

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ തായ്‌ലൻഡിന് ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒട്ടും പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. 48 പന്തിൽ 41 റൺസ് നേടിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ നന്നപത് കൊഞ്ചാരോയങ്കൈ മാത്രമാണ് തായ് നിരയിൽ അല്‍പമെങ്കിലും പ്രതിരോധം തീർത്തത്. മറ്റ് ബാറ്റർമാർക്കൊന്നും പിന്തുണ നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നതോടെ തായ്‌ലൻഡ് ഇന്നിംഗ്‌സ് 65 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. 3 വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തിയ ദീപ്‌തി ശർമയും നന്ദിനി ശർമയുമാണ് തായ് തകർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയത്. ദീപ്‌തി ഒരു റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് 3 വിക്കറ്റ് എടുത്തത്.

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TAGGED:

INDIA VS THAILAND WOMEN
INDIA WOMEN CRICKET MATCH
SHAFALI VERMA
DEEPTI SHARMA
WOMENS ASIA CUP 2026

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