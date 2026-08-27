പ്രഥമ വനിതാ ആന്ധ്ര പ്രീമിയർ ലീഗ്: അമരാവതി ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
പ്രഥമ വനിതാ ആന്ധ്ര പ്രീമിയർ ലീഗ് സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ, അമരാവതി ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : August 27, 2026 at 10:24 AM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ വനിതാ ആന്ധ്ര പ്രീമിയർ ലീഗിനായുള്ള ടീമിനെ അമരാവതി ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയവാഡയിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ ടൂർണമെന്റിലെ നാല് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ചേർന്ന് ആകെ 74 കളിക്കാരെയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ലീഗിലെ മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ 26 വരെ മംഗളഗിരിയിലെ എസിഎ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും.
രാമോജി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഉഷോദയ എന്റര്പ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ലീഗിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയായ 89 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അമരാവതി ഫ്രാഞ്ചൈസി സ്വന്തമാക്കിയത്. റായലസീമ സെൻ സ്റ്റാർസ് (ഗാരിസൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്), വൈസാഗ് ഫയർബേർഡ്സ് (ഓറ മോട്ടോഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്), ഗോദാവരി ഗോൾഡൻ ഈഗിൾസ് (എൻഎസ്ആർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്) എന്നിവരാണ് മറ്റ് മൂന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ. ടിജി20-യുടെ ആദ്യ സീസൺ കിരീടം നേടിയ ഹൈദരാബാദ് ഇ-ചാമ്പ്യൻസിന്റെ പേര് മാറ്റിയാണ് പുതിയ അമരാവതി ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക സ്വന്തമാക്കിയത് ഓൾറൗണ്ടർ ഹെർണിത പ്ലാവിയ ആണ്. 4.30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് താരത്തെ ഗോദാവരി ഗോൾഡൻ ഈഗിൾസ് ടീമിലെത്തിച്ചത്.
ആന്ധ്രയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 191 കളിക്കാരാണ് ലേലത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കും പരമാവധി 20 കളിക്കാരെ വരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ 80 ഓളം വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കാണ് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കും കളിക്കാരെ വാങ്ങാൻ പരമാവധി 15 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്.
കളിക്കാരെ എ, ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രേഡുകളായി തിരിച്ചിരുന്നു. യഥാക്രമം 50,000 രൂപയും 30,000 രൂപയുമായിരുന്നു ഇവരുടെ അടിസ്ഥാന വില. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചവർ, വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിച്ചവർ, ആന്ധ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി സീനിയർ, അണ്ടർ-23 തലങ്ങളിൽ കളിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ 45 പേരാണ് ഗ്രേഡ് എ-യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജില്ലാ-മേഖലാ തലങ്ങളിൽ കളിച്ച 146 താരങ്ങൾ ഗ്രേഡ് ബി-യിലും ഇടംപിടിച്ചു. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ വളർന്നുവരുന്ന വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് മികച്ചൊരു വേദിയൊരുക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ അടിത്തറ ശക്തമാക്കാനുമാണ് ലീഗ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അമരാവതി ഇ-ചാമ്പ്യൻസ് നിര
നീരഗട്ടു അനുഷ (2.10 ലക്ഷം രൂപ), കണ്ട്രേഗുല ദേവിക (2 ലക്ഷം രൂപ), കാട്രഗഡ്ഡ ദീക്ഷ (1.90 ലക്ഷം രൂപ), ശബ്നം ഷക്കീൽ (1.30 ലക്ഷം രൂപ), തരുണി ജോഷി (1.20 ലക്ഷം രൂപ), പി. രംഗ ലക്ഷ്മി (1 ലക്ഷം രൂപ), കട്ട മഹന്തി ശ്രീ (85,000 രൂപ), കെ. ഹംസ (60,000 രൂപ), അങ്കം വിഷ്ണു പ്രിയ (60,000 രൂപ), ഹേമ സായ് രമ്യ (55,000 -രൂപ), സായ് പൂജിത (50,000 രൂപ), നക്ക സന (45,000 രൂപ), ഒരുഗന്തി സാഹിതി ശ്രീ (40,000 രൂപ), എം. സഹസ്ര റെഡ്ഡി (30,000 രൂപ) എന്നിവരാണ് ടീമിലെ പ്രധാനികൾ. ഇവർക്ക് പുറമെ എം. റുക്സാര് തബസ്സും, സായ് ദീപ്തി, ബൊഡ്ഡുപള്ളി തനിഷ്ക, ടി. മല്ലിക എന്നിവരും ടീമിലിടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: സോസിസാദിനെ നിലംപരിശാക്കി എംബാപ്പെ, മാജിക് ഹാട്രിക്; റയൽ മാഡ്രിഡിന് തകർപ്പൻ വിജയം