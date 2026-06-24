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'പരിക്കേൽപ്പിക്കില്ല, ഗോൾ തടയും; ഹാരി കെയ്‌നെ പൂട്ടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്‌ത ഘാന മന്ത്രവാദി വൈറൽ

മന്ത്രവാദിയുടെ ശാപമേറ്റോ? ഹാരി കെയ്ൻ ഗോൾ പാഴാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഘാന മന്ത്രവാദി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ.

AP and 'X' handle screen grab
Harry Kane and Ghana witch doctor (AP and 'X' handle screen grab)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 2:22 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഘാനയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതിന്‍റെ നിരാശയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആരാധകർ. ഘാനയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ മത്സരത്തിൽ ലഭിച്ച സുവർണ്ണാവസരം ഇംഗ്ലീഷ് നായകൻ ഹാരി കെയ്ൻ പാഴാക്കിയതാണ് ആരാധകരെ കൂടുതൽ നിരാശരാക്കിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലീഡ് നേടിക്കൊടുക്കാൻ കെയ്‌ന് മികച്ചൊരു അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും പന്ത് പോസ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിന് ശേഷം ഈ മിസ് വലിയ ചർച്ചയായി മാറി.

ഹാരി കെയ്‌ന്‍റെ ഈ മോശം പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു ഘാനക്കാരൻ മന്ത്രവാദി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്റ്റനെ താൻ മന്ത്രവാദം വഴി ‘പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ്’ ഇയാളുടെ അവകാശവാദം. ഇയാളുടെ ശാപം കാരണമാണ് കെയ്‌ന് മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടാനാകാതിരുന്നതെന്ന് ചില ആരാധകരും വാദിക്കുന്നുണ്ട്. മത്സരഫലത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എൽ-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഘാനയ്ക്കും നാല് പോയിന്‍റ് വീതമായി. മികച്ച ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്. ഘാന രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.

മന്ത്രവാദിയുടെ ശാപം ഫലിച്ചോ?

മത്സരത്തിന് മുൻപ് ഘാനയിലെ പ്രശസ്‌ത മന്ത്രവാദിയായ നാനാ ക്വാക്കു ബോൺസാം (Nana Kwaku Bonsam) നടത്തിയ ചില പ്രസ്‌താവനകളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഘാനയ്‌ക്കെതിരെ ഹാരി കെയ്ൻ ഗോൾ അടിക്കാതിരിക്കാൻ താൻ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘ഡെയ്‌ലി സ്റ്റാർ’ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കെയ്‌നെ എങ്ങനെ തടയണമെന്ന് തനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമെന്നാണ് ബോൺസാം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.

"ഞാൻ ഹാരി കെയ്‌നെതിരെ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്‍റെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ മുൻപും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കെയ്‌ന് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഒന്നും ഞാൻ നേരുന്നില്ല. എന്‍റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ അവൻ ഗോൾ അടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി," മത്സരത്തിന് മുൻപ് ബോൺസാം പറഞ്ഞു.

ഈ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, മത്സരത്തിന് ശേഷം ബോൺസാം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച പുതിയ വീഡിയോ വീണ്ടും തരംഗമായി. കെയ്‌ന് മേലുള്ള ശാപം താൻ 'അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്നും' അടുത്ത മത്സരത്തിൽ അവന് ഗോൾ നേടാനാകുമെന്നുമാണ് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. "ഞാൻ ഹാരി കെയ്‌നെ മോചിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ അവന് ഗോൾ നേടാം. ഹാരി, ഞാൻ നിന്നെ വന്ന് കാണും, നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ്, എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്," മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ ബോൺസാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ അടുത്ത മത്സരം

ജൂൺ 27 ഞായറാഴ്‌ച നടക്കുന്ന അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പാനമയെ നേരിടും. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ 4-2 ന് തോൽപ്പിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിന്‍റുമായി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.


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TAGGED:

FIFA 2026
KWAKU BONSAM FACEBOOK VIDEO
FIFA WORLD CUP 2026
GHANA VS ENGLAND 2026
HARRY KANE CURSE

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