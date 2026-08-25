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ചെൽസിയിൽ സാബി അലൻസോയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം; ലണ്ടൻ ഡെർബിയിൽ ഫുൾഹാമിനെ തകർത്തു

ലണ്ടൻ ഡെർബിയിൽ ചെൽസിക്ക് ആവേശജയം; സാബി അലൻസോയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം, കോൾ പാൽമർ തിളങ്ങി!

COLE PALMER CHELSEA GOALS CHELSEA VS FULHAM HIGHLIGHTS XABI ALONSO FIRST MATCH AS CHELSEA ചെൽസി
CHELSEA VS FULHAM HIGHLIGHTS (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 10:38 AM IST

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ലണ്ടൻ: ലണ്ടൻ ഡെര്‍ബിയില്‍ ഫുൾഹാമിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് പുതിയ പരിശീലകൻ സാബി അലൻസോയ്ക്ക് കീഴിൽ ചെൽസിക്ക് വിജയത്തുടക്കം. ക്രാവൻ കോട്ടേജിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായി തിളങ്ങിയ കോൾ പാൽമറാണ് ചെൽസിയുടെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. മത്സരത്തിൽ ചെൽസിക്കായി ജാവോ പെഡ്രോ, മോർഗൻ റോജേഴ്‌സ് എന്നിവരും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. അതേസമയം ഫുൾഹാമിന്‍റെ പുതിയ തന്ത്രജ്ഞൻ അൽവാരോ അർബലോവയുടെ കീഴിലുള്ള ആദ്യ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരം പരാജയത്തിലാണ് കലാശിച്ചത്.

മിന്നൽ തുടക്കവും തിരിച്ചടിയും

മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ചെൽസി തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. കളി തുടങ്ങി കൃത്യം 31-ാം സെക്കൻഡിൽ കോൾ പാൽമർ നൽകിയ ഒരു മനോഹരമായ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഫുൾഹാം പ്രതിരോധത്തെ ഭേദിച്ച് ജാവോ പെഡ്രോ ചെൽസിയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ഇരുടീമുകളും മാറിമാറി ആക്രമിച്ച ആദ്യ പകുതിയുടെ 23-ാം മിനിറ്റിൽ ചെൽസി ഗോൾകീപ്പർ റോബർട്ട് സാഞ്ചസിന് സംഭവിച്ച ഗുരുതരമായ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ജോഷ് കിംഗിലൂടെ ഫുൾഹാം സമനില പിടിച്ചു.

എന്നാൽ ഈ തിരിച്ചടിയിൽ തളരാതിരുന്ന അലൻസോയുടെ പട കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ, മാക്സെൻസ് ലാക്രോയിക്സിന്‍റെ മികച്ച മുന്നേറ്റത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അവസരം ചെൽസി ജേഴ്‌സിയിലെ തന്‍റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക മത്സരം കളിച്ച മോർഗൻ റോജേഴ്‌സ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചതോടെ ചെൽസി ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു (2-1).

പാൽമറുടെ ഗോൾ; ഫുൾഹാമിന്‍റെ ശക്തമായ പോരാട്ടം

രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെൽസി തങ്ങളുടെ ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. റോജേഴ്‌സും ജാവോ പെഡ്രോയും ചേർന്ന് നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ കോൾ പാൽമർ പന്ത് ഫുൾഹാം വലയിലെത്തിച്ച് ചെൽസിയെ 3-1 ന് മുന്നിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ തന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച ഗോൺസാലോ ഗാർഷ്യയിലൂടെ ഫുൾഹാം ഒരു ഗോൾ കൂടി മടക്കി മത്സരം വീണ്ടും ആവേശകരമാക്കി (3-2).

പിന്നീട് സമനില ഗോളിനായി ഫുൾഹാം ചെൽസി പ്രതിരോധത്തിന് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് ചെലുത്തിയത്. ജോഷ് കിംഗിന്‍റെ ഒരു ഷോട്ട് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി. തുടർന്ന് ഗോൾകീപ്പർ സാഞ്ചസ് വീണ്ടും ഗോൾപോസ്റ്റിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് കയറി നിന്ന സമയം നോക്കി ആന്‍റണി റോബിൻസൺ ലോബ് ചെയ്‌ത് വിട്ട പന്ത് പോസ്റ്റിന് വെളിയിലേക്ക് പോയത് ഫുൾഹാമിന് തിരിച്ചടിയായി. സമനില പിടിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമായിരുന്നു അത് നഷ്ടമായത്.

ലക്ഷ്യം ഇനി ലീഗ് കപ്പ്

മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ജിയോവാനി ക്വേണ്ട ഓഫ്‌സൈഡ് പൊസിഷനിൽ നിലയുറപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജാവോ പെഡ്രോ നേടിയ മറ്റൊരു ഗോൾ റഫറി നിഷേധിച്ചു. എങ്കിലും കളിയിലുടനീളം വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയ ചെൽസി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ ജയത്തോടെ പുതിയ പരിശീലകനായുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ പൂർണ്ണ പോയിന്‍റും നേടാൻ അലൻസോയ്ക്കായി.

വരുന്ന വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രി കാരബാവോ കപ്പിൽ ലീഗ് വൺ ക്ലബ്ബായ ലൂട്ടൺ ടൗണിനെതിരെയാണ് ചെൽസിയുടെ അടുത്ത മത്സരം. ചെൽസിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ സ്റ്റാംഫോർഡ് ബ്രിഡ്‌ജിലാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുക.

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TAGGED:

COLE PALMER CHELSEA GOALS
CHELSEA VS FULHAM HIGHLIGHTS
XABI ALONSO FIRST MATCH AS CHELSEA
ചെൽസി
CHELSEA VS FULHAM

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