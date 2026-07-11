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വിംബിൾഡൺ കിരീടപ്പോര് നാളെ; ജോക്കോവിച്ചിനെ തറപ്പറ്റിച്ച സിന്നറെ തളയ്ക്കാൻ സ്വെരേവ്!

ചരിത്രം കുറിച്ച് സ്വെരേവ് വിംബിൾഡൺ ഫൈനലിൽ, ജോക്കോവിച്ചിനെ വീഴ്ത്തി സിന്നറും കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന്.

Alexander Zverev and Jannik Sinner
Alexander Zverev and Jannik Sinner (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 7:08 PM IST

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ലണ്ടൻ: വിംബിൾഡൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ചരിത്ര നേട്ടത്തോടെ ജർമ്മനിയുടെ അലക്‌സാണ്ടർ സ്വെരേവ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. സെമിയില്‍ ബ്രിട്ടന്‍റെ വൈൽഡ് കാർഡ് താരം ആർതർ ഫെറിയുടെ അദ്ഭുത കുതിപ്പിന് അറുതി വരുത്തിയാണ് സ്വെരേവ് തന്‍റെ കരിയറിലെ ആദ്യ വിംബിൾഡൺ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചത്. ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്കായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ വിജയം. സ്കോർ: 7-6(7-0), 6-2, 6-4.

മറ്റൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം യാനിക് സിന്നർ ഇതിഹാസ താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഫൈനലിലെത്തി. ഞായറാഴ്‌ച നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കിരീടത്തിനായി സിന്നറും സ്വെരേവും ഏറ്റുമുട്ടും.

ആർതർ ഫെറിയെ തകർത്ത് സ്വെരേവിന്‍റെ ചരിത്ര കുതിപ്പ്

ആദ്യ സെറ്റിൽ സ്വെരേവിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് യുവതാരം ആർതർ ഫെറി ഉയർത്തിയത്. ഇരുതാരങ്ങളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടിയതോടെ ആദ്യ സെറ്റ് ടൈബ്രേക്കറിലേക്ക് നീണ്ടു. എന്നാൽ ടൈബ്രേക്കറിൽ ഒരൊറ്റ പോയിന്‍റ് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ 7-0 ന് സ്വെരേവ് സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. അടുത്ത രണ്ട് സെറ്റുകളിലും പൂർണ്ണ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയ ജർമ്മൻ താരം കളി എളുപ്പത്തിൽ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ വിജയത്തോടെ വിംബിൾഡൺ ചരിത്രത്തിൽ ഫൈനലിലെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ജർമ്മൻ പുരുഷ താരമെന്ന ബഹുമതി സ്വെരേവ് സ്വന്തമാക്കി. ഇതിനുമുമ്പ് ബോറിസ് ബെക്കർ (7 തവണ), മൈക്കൽ സ്റ്റിച്ചി (1 തവണ) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ 1995-ന് ശേഷം വിംബിൾഡൺ ഫൈനലിൽ കടക്കുന്ന ആദ്യ ജർമ്മൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും 29-കാരനായ സ്വെരേവ് സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.

ജോക്കോവിച്ചിനെ നിഷ്പ്രഭനാക്കി യാനിക് സിന്നർ

നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ഇറ്റലിയുടെ യാനിക് സിന്നർ സെമിയിൽ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനെ തീർത്തും നിഷ്പ്രഭനാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ജോക്കോവിച്ചിനെ തകർത്താണ് സിന്നർ ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നത്. സ്കോർ: 6-4, 6-4, 6-4. ഈ വിജയത്തോടെ ഒന്നിലധികം വിംബിൾഡൺ ഫൈനലുകൾ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇറ്റാലിയൻ താരമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും സിന്നർ സ്വന്തമാക്കി.

"നൊവാക്കിനെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനാണ് ഞാൻ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. ഗ്രാൻഡ്‌സ്ലാമുകളിൽ ജോക്കോവിച്ചിനെ നേരിടുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ കളിക്കുന്നതുപോലെയല്ലായെന്ന് സിന്നർ പറഞ്ഞു.

തന്നേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ച താരത്തോടാണ് താൻ തോറ്റതെന്ന് ജോക്കോവിച്ചും മത്സരശേഷം സമ്മതിച്ചു. സിന്നർ എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തതെന്നും തന്‍റെ കളി രണ്ട് ലെവൽ താഴെയായിരുന്നുവെന്നും ജോക്കോവിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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WIMBLEDON 2026
JANNIK SINNER VS ALEXANDER ZVEREV
SINNER VS ZVEREV WIMBLEDON
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