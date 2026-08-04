സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പൺ ഡബിൾസ്: വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയുമായി വില്യംസ് സഹോദരിമാർ വീണ്ടും
ഇതിഹാസങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവ്; സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിൽ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി സെറീനയും വീനസും
Published : August 4, 2026 at 2:33 PM IST
സിൻസിനാറ്റി: വില്യംസ് സഹോദരിമാരുടെ ഉജ്ജ്വലമായ തിരിച്ചുവരവിന് സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പൺ വേദിയാകുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ 23 വരെ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റില് പങ്കെടുക്കാൻ സെറീന വില്യംസിനും വീനസ് വില്യംസിനും ഡബിൾസിൽ ഔദ്യോഗികമായി വൈൽഡ് കാർഡ് അനുവദിച്ചു. ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഈ സഹോദരി സഖ്യം കോർട്ടിൽ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത് കാണാൻ വലിയ ജനതിരക്കാണ് ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ സഖ്യമാണ് വില്യംസ് സഹോദരിമാർ. ഒരുമിച്ച് കളിച്ച കാലയളവിൽ 14 മേജർ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടങ്ങളും മൂന്ന് ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡലുകളും ഇരുവരും ചേർന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2022-ലെ യുഎസ് ഓപ്പണിലാണ് ഇരുവരും അവസാനമായി ഒരു ഡബിൾസ് മത്സരത്തിനായി ഒന്നിച്ച് കോർട്ടിലിറങ്ങിയത്. നീണ്ട രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ തിരിച്ചുവരവിൽ, ഒരു ടീമെന്ന നിലയിൽ ഇരുവരും ആദ്യമായാണ് സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
കോർട്ടിലേക്ക് കരുത്തോടെ സെറീന വില്യംസ്
ഏതാണ്ട് നാല് വർഷത്തോളമായി വിട്ടുനിന്നതിന് ശേഷമുള്ള സെറീനയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പുതിയതും നിർണ്ണായകവുമായ ചുവടുവെപ്പാണ് സിൻസിനാറ്റിയിലേത്. 23 തവണ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം സിംഗിൾസ് കിരീടം ചൂടിയ ഈ ഇതിഹാസ താരം, 2022 യുഎസ് ഓപ്പണിന് ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു മത്സരരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ക്വീൻസ് ക്ലബ്ബിൽ വിക്ടോറിയ എംബോകോയ്ക്കൊപ്പവും, പിന്നീട് ബെർലിനിൽ കരോലിന മുച്ചോവയ്ക്കൊപ്പവും ഡബിൾസ് കളിച്ച് സെറീന തന്റെ പഴയ ഫോം വീണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
Venus. Serena. Back in Cincy. 👊— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 3, 2026
The Williams sisters are officially set to reunite for doubles at the 2026 Cincy Open ‼️#CincyTennis pic.twitter.com/3s4y8AwyIP
ഇതിനുശേഷം വിംബിൾഡണിലൂടെ താരം സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങിവരവ് നടത്തി. വിംബിൾഡണിലെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ 20 വയസ്സുകാരിയായ യുവതാരം മായ ജോയിന്റിനോട് മൂന്ന് സെറ്റ് നീണ്ട കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് 40-കാരിയായ സെറീന പരാജയം സമ്മതിച്ചത്.
സിംഗിൾസിലും താരപ്പകിട്ട്; വീനസിന് ഡബിൾ വൈൽഡ് കാർഡ്
ഡബിൾസ് മത്സരങ്ങൾക്ക് പുറമെ, വീനസ് വില്യംസിന് ഇത്തവണ സിംഗിൾസ് മെയിൻ ഡ്രോയിലേക്കും വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീനസിനൊപ്പം പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ താരങ്ങളായ സ്ലൊവാൻ സ്റ്റീഫൻസ്, ടെയ്ലർ ടൗൺസെൻഡ്, ഡാർജ വിഡ്മാനോവ, എൽവിന കാലീവ, കരോലിൻ ഡോൾഹൈഡ്, ലോയിസ് ബോയിസൺ എന്നിവർക്കും സിംഗിൾസിൽ വൈൽഡ് കാർഡ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിൽ മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള താരമാണ് വീനസ് വില്യംസ്. ഇവിടെ കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ 12-10 എന്ന വിജയ റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്ന വീനസ്, 2012-ൽ സെമിഫൈനലിലും 2019-ൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1994-ൽ തന്റെ 14-ാം വയസ്സിൽ ഡബ്ല്യുടിഎ (WTA) ടൂറിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഈ 46-കാരി, 7 മേജർ കിരീടങ്ങളും 2000-ലെ ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണവും ഉൾപ്പെടെ കരിയറിൽ 49 സിംഗിൾസ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 11 ആഴ്ചയോളം ലോക ഒന്നാം നമ്പർ പദവിയും താരം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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