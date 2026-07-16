ഇത് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല! അർജന്റീനയെ ഫിഫ വിലക്കുമോ? ഫോക്ക്ലാൻഡ് വിവാദം കത്തുന്നു
അർജന്റീനയുടെ വിജയാഘോഷത്തിൽ ഫോക്ക്ലാൻഡ് ബാനർ: ഫിഫ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമോ?
Published : July 16, 2026 at 1:00 PM IST
അറ്റ്ലാന്റ: ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ആവേശകരമായ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അർജന്റീന താരങ്ങൾ ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ബാനർ വിവാദത്തിലേക്ക്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ്, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ദശാബ്ദങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ തർക്കം അർജന്റീന താരങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വീണ്ടും വലിച്ചിട്ടത്.
'ലാസ് മാൽവിനാസ് സൺ അർജന്റീനാസ്" (ഫോക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ അർജന്റീനയുടേതാണ്) എന്ന് എഴുതിയ ബാനറാണ് താരങ്ങൾ മൈതാനത്ത് ഉയർത്തിയത്. മത്സരത്തിന് ശേഷം അർജന്റീന പ്രതിരോധ നിര താരങ്ങളായ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ്, ജിയോവാനി ലോ സെൽസോ എന്നിവർ ഈ ബാനറുമായി ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.
WAR ON AND OFF THE PITCH! 🇦🇷🏴— Impact Index Daily (@IndexImpact) July 15, 2026
Argentina players celebrate their victory over England by proudly holding up a "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS" banner on the pitch.
Bringing the Falklands war to the World Cup—too far, or elite football shithousery? 👇 pic.twitter.com/KiSu2v00CA
ഫിഫയുടെ ചട്ട ലംഘനമോ?
ഈ സംഭവം അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (ഫിഫ) കടുത്ത രീതിയിൽ പരിശോധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫിഫയുടെ സ്റ്റേഡിയം പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പ്രകാരം രാഷ്ട്രീയമോ, അപകീർത്തികരമോ, വിവേചനപരമോ ആയ ബാനറുകളോ, പതാകകളോ, വസ്ത്രങ്ങളോ ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് എതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഫിഫ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
എന്താണ് ഫോക്ക്ലാൻഡ് തർക്കം?
ബ്രിട്ടൻ 'ഫോക്ക്ലാൻഡ്' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദ്വീപുകളെ അർജന്റീനക്കാർ 'ലാസ് മാൽവിനാസ്' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പരമാധികാരത്തെച്ചൊല്ലി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായി കടുത്ത തർക്കമുണ്ട്.
- 1982-ലെ യുദ്ധം: 1982-ൽ അർജന്റീന സൈന്യം ഈ ദ്വീപുകൾ ആക്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ 10 ആഴ്ച നീണ്ട യുദ്ധം നടന്നു. യുദ്ധത്തിൽ 649 അർജന്റീന സൈനികരും 255 ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടു.
- ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണം: യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ ബ്രിട്ടൻ ദ്വീപുകളുടെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. നിലവിൽ അവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് പരമാധികാരത്തിന് കീഴിൽ തുടരാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്.
- അർജന്റീനയുടെ വാദം: 1816-ൽ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ ഈ ദ്വീപുകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതാണെന്നും, 1833-ൽ ബ്രിട്ടൻ ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായി കൈക്കലാക്കിയതാണെന്നുമാണ് അർജന്റീനയുടെ വാദം.
കളിയിലെ ആവേശം മറച്ച വിവാദം
ആദ്യ ഗോൾ വഴങ്ങിയ ശേഷം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ രണ്ട് തകർപ്പൻ അസിസ്റ്റുകളിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്, ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ് എന്നിവർ നേടിയ ഗോളുകളിലൂടെയാണ് അർജന്റീന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തത്. എന്നാൽ ഈ മികച്ച വിജയത്തിന്റെ തിളക്കം കുറയ്ക്കുന്നതായി മാറി മത്സരശേഷമുള്ള താരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രകടനം.
🇦🇷 | Argentina players after the game with banner stating: “Las Malvinas Son Argentinas” 👀😅#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yCMGvuXmlK— ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 15, 2026
2026 ലോകകപ്പിൽ ഇത് ആദ്യമായല്ല രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നടന്ന ഇറാന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയുള്ള പഴയ വിപ്ലവ പതാകകൾ ഇറാനിയൻ-അമേരിക്കൻ ആരാധകർ ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ മത്സരങ്ങളിൽ മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ ഫിഫയുടെ അച്ചടക്ക നടപടികളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫൈനലിൽ സ്പെയിനെ നേരിടാൻ ലയണൽ സ്കലോണിയുടെ അർജന്റീന ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഈ വിവാദം. 1962-ൽ ബ്രസീലിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ ടീമാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന അർജന്റീനയ്ക്ക് മേൽ ഫിഫയുടെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം.
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