ഇന്ത്യന് ബൗളർമാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഏകദിനം ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള പരീക്ഷണ വേദി; റോളുകൾ വ്യക്തമാക്കി കോച്ച് മോൺ മോർക്കൽ
അതേസമയം, ഇന്നലെ ബാറ്റിങ് നിരയാണ് കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡില് പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയതെങ്കില് ഇന്നു ബൗളര്മാരായിരുന്നു പരിശീലനം നടത്തിയത്.
Published : September 25, 2026 at 8:48 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബൗളർമാർക്ക്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പര നിർണായക പരീക്ഷണവേദിയാകുമെന്ന് ബൗളിങ് കോച്ച് മോൺ മോർക്കൽ ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, പരിശീലനത്തിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പ്രസീദ് കൃഷ്ണ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ തുടങ്ങിയ രണ്ടാം നിര ബൗളർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ മികവ് തെളിയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ അവസരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.. ലോകകപ്പിനായി ശക്തമായ ഒരു ബൗളിങ് നിരയെ സജ്ജമാക്കുമ്പോൾ, നിലവിലെ മത്സര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരിചയസമ്പത്ത് വളരെ നിർണായകമായിരിക്കുമെന്നും മോര്ക്കല്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കളിക്കാർക്ക് വേണ്ടത്ര മാച്ച് ടൈം നൽകാനും വ്യത്യസ്ത റോളുകളിൽ അവർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാനും ടീം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോർക്കൽ പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലാൻഡ് പരമ്പരയിലും ഇതേ സമീപനം തന്നെയായിരിക്കും തുടരുക. ബൗളർമാർക്ക് പന്തുമായി കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം നൽകുകയും ടീം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രകടന നിലവാരം എന്താണെന്ന് അവർ തെളിയിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്. അതിനാൽ ഈ പരമ്പരയിൽ കളിക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ ശേഷി തെളിയിക്കാൻ തീർച്ചയായും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് മോര്ക്കല്.
വെറുമൊരു ടീമിലെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ, മത്സരത്തിലെ കടുപ്പമേറിയ സാഹചര്യങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ബൗളർമാർ തയ്യാറാകണം. സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നത് ടീമിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലോ എതിരാളികൾ ശക്തമായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പടുത്തുയർത്തുമ്പോള് അതു തകര്ക്കാന് ബൗളര്മാര് സ്വമേധയാ മുന്നോട്ടു വരണം. അല്ലാതെ സ്വന്തം സ്ഥാനം മാത്രം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആരാണ് മുന്നോട്ട് വന്ന് മികച്ച ബാറ്റിങ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ടീമിനെ കരകയറ്റുന്നത് എന്ന് കാണാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതു പോലെയാണ് ബൗളര്മാരുടെ കാര്യത്തിലും. മികച്ച ബാറ്റിങ് കൂട്ടുകെട്ട് തകര്ക്കാന് ബൗളര്മാര്ക്ക് സാധിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ മാത്രമേ കളിക്കാർക്ക് വളർച്ചയും പക്വതയും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
പരുക്കിന്റെ പിടിയിലുള്ള ഹർഷിത് റാണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കളിക്കാരുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി ബിസിസിഐ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിലെ മെഡിക്കൽ സംഘവുമായി ചേർന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഹർഷിതിനെപ്പോലുള്ള കളിക്കാർ തിരിച്ചെത്തുന്നതിലും അവർ പൂർണ്ണ കായികക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നതിലും സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മോർക്കൽ പറഞ്ഞു. സെലക്ടർമാർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മികച്ചൊരു സംഘത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
ഹർഷിത് റാണ, വരുൺ ചക്രവർത്തി തുടങ്ങിയ മുൻനിര ബൗളർമാർക്ക് പരിക്കുമൂലം തുടർച്ചയായി മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നത് നിരാശാജനകമാണെങ്കിലും, ഇത് മറ്റ് കഴിവുള്ള കളിക്കാർക്ക് അവസരം നൽകാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോർക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പരിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിലും കളിയിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എങ്കിലും മികച്ച ഒരു ബഞ്ച്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടെന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.
𝙒𝙖𝙫𝙚𝙨 𝙤𝙛 𝘽𝙡𝙪𝙚 🌊 #TeamIndia hit the ground running in Thiruvananthapuram 🔥 #INDvWI pic.twitter.com/r59TAyrR12— BCCI (@BCCI) September 25, 2026
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഈ പരമ്പര വെറുമൊരു ഉഭയകക്ഷി പരമ്പര മാത്രമല്ല, മറിച്ച് 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ തുടക്കമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ലോകകപ്പ് പോലൊരു വലിയ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ലോകകപ്പിന് മുൻപ് കളത്തിലിറങ്ങുന്ന ഏതൊരു കളിക്കാരനും ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രകടന നിലവാരം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും മോർക്കൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, ഇന്നലെ ബാറ്റിങ് നിരയാണ് കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡില് പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയതെങ്കില് ഇന്നു ബൗളര്മാരായിരുന്നു പരിശീലനം നടത്തിയത്. ഇന്നലെ സൂപ്പര് താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോലിയും വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സിയിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ പരിശീലന സെഷനിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലാണ് കോലിയും രോഹിത്തും അവസാനമായി ഒരുമിച്ച് കളിച്ചത്. ജൂലൈ 14-ന് ലോർഡ്സിൽ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തിന് ശേഷം രണ്ടു മാസത്തിലേറെയുള്ള ഇടവേള കഴിഞ്ഞാണ് ഇരു വെറ്ററൻ താരങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് നെറ്റ്സിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്.
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