വെസ്റ്റ് ഹാമിനെ ചതിച്ച് 'വാർ'; ഗണ്ണേഴ്സിനു ലോട്ടറി! പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നാടകീയ നിമിഷങ്ങള്
പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 'വാർ' വിവാദം: വെസ്റ്റ് ഹാമിനെതിരെ ആഴ്സണലിന് നാടകീയ വിജയം; കിരീടപ്പോരാട്ടം കടുക്കുന്നു.
Published : May 11, 2026 at 10:31 AM IST
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കിരീടം നിലനിർത്താൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ആഴ്സണലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മൈതാനത്ത് അരങ്ങേറുന്നത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വെസ്റ്റ് ഹാം - ആഴ്സണൽ മത്സരത്തിൽ വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയുടെ (VAR) ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാവിഷയം. സമനിലയിലേക്കെന്ന് ഉറച്ച മത്സരത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വെസ്റ്റ് ഹാമിന്റെ ഗോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ റദ്ദാക്കിയതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരി കൊളുത്തിയത്.
മത്സരഗതിയും ട്രൊസാർഡിന്റെ ഗോളും
കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ആഴ്സണൽ ലിയാൻഡ്രോ ട്രൊസാർഡിന്റെ ഗോളിലൂടെ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ ലീഡ് നിലനിർത്തി ആഴ്സണൽ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് മത്സരത്തിന്റെ വിധി മാറ്റിയെഴുതിയ ഇഞ്ചുറി ടൈം അരങ്ങേറിയത്. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് നാലാം മിനിറ്റിൽ വെസ്റ്റ് ഹാം താരം കല്ലം വിൽസൺ ആഴ്സണൽ വല കുലുക്കിയതോടെ സ്റ്റേഡിയം ആവേശത്തിലായി. ഒരു കോർണറിൽ നിന്നുടലെടുത്ത കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനൊടുവിൽ വിൽസൺ തൊടുത്ത ഇടംകാലൻ ഷോട്ട് തടയാൻ ആഴ്സണൽ പ്രതിരോധത്തിന് സാധിച്ചില്ല.
എന്തുകൊണ്ട് ഗോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു
വെസ്റ്റ് ഹാം താരങ്ങൾ സമനില ഗോൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെ, ആഴ്സണൽ താരങ്ങളും പരിശീലകരും ഗോളിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഫൗൾ നടന്നതായി വാദിച്ചു. തുടർന്ന് റഫറി വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടു. വിവിധ ആംഗിളുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സ്ലോ മോഷനിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, വെസ്റ്റ് ഹാമിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് താരം പാബ്ലോ ആഴ്സണൽ ഗോൾകീപ്പർ ഡേവിഡ് റായയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. പന്തിനായി ഉയർന്നുചാടിയ റായയുടെ നെഞ്ചിനും കഴുത്തിനും തടസ്സമാകുന്ന രീതിയിൽ പാബ്ലോ കൈകൾ വെച്ചതാണ് ഫൗളായി കണക്കാക്കിയത്. ഇതോടെ ഗോൾ റദ്ദാക്കുകയും ആഴ്സണലിന് അനുകൂലമായി ഫ്രീ കിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു.
"ഇത് ഫുട്ബോളോ അതോ ഗുസ്തിയോ?"
വാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വെസ്റ്റ് ഹാം പരിശീലകൻ നുനോ എസ്പിരിറ്റോ സാന്റോ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. "ഫുട്ബോളിൽ ഏതാണ് ഫൗൾ ഏതാണ് ഫൗൾ അല്ലാത്തത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മത്സരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഗുസ്തിയായി മാറുന്നു. റഫറിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങളിലെ അസ്ഥിരത അംഗീകരിക്കാനാവില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ തീരുമാനം ടീമിന്റെ മനോവീര്യത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പോയിന്റ് ടേബിളിലെ നില
വിജയത്തോടെ ആഴ്സണൽ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ നേടി. നിലവിൽ 36 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 79 പോയിന്റുമായി ആഴ്സണലാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. രണ്ടാമതുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയേക്കാൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് ലീഡ് അവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ സിറ്റി ഒരു മത്സരം കുറച്ചാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് കിരീടപ്പോരാട്ടം ഇനിയും നീളാൻ കാരണമാകും. 35 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 74 പോയിന്റാണ് സിറ്റിക്കുള്ളത്.
വെസ്റ്റ് ഹാം തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണിയിൽ
തോൽവിയോടെ വെസ്റ്റ് ഹാമിന്റെ നില പരുങ്ങലിലായി. 36 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 36 പോയിന്റുള്ള അവർ പട്ടികയിൽ 18-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തുടരണമെങ്കിൽ വരും മത്സരങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. ടോട്ടനം സ്പർസ് 37 പോയിന്റുമായി വെസ്റ്റ് ഹാമിന് തൊട്ടുമുകളിലുണ്ട്. വരും ആഴ്ചകളിലെ മത്സരങ്ങൾ ഈ ടീമുകളുടെയെല്ലാം ഭാവി നിർണ്ണയിക്കും.
