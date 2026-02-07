ETV Bharat / sports

14-ാം വയസിൽ ലോകം കീഴടക്കിയ വൈഭവ്; പക്ഷേ ഇനി അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാവില്ല, കാരണമിതാണ്!

റെക്കോഡുകളുടെ രാജകുമാരനായ വൈഭവ് ഇനി അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാവില്ല, ബിസിസിഐയുടെ നിയമം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...

VAIBHAV SOORYAVANSHI U19 CRICKET WORLD CUP VAIBHAV SOORYAVANSHI RECORDS VAIBHAV ELIGIBILITY U19 WORLD CUP
VAIBHAV SOORYAVANSHI (Source: VAIBHAV SOORYAVANSHI x account)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 7, 2026 at 1:34 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 1:39 PM IST

ന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഭാവി താരമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യുവതാരമണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശി. ബിഹാർ സ്വദേശിയായ വൈഭവ് ഒരു ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റിംഗ് പ്രതിഭയാണ്. 2011 മാർച്ച് 27-ന് ജനിച്ച അദ്ദേഹം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആറാം അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ, ആ വിജയത്തിലെ തിളക്കമാർന്ന താരമായിരുന്നു. വെറും 14-ാം വയസിൽ ലോകകപ്പ് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന ബഹുമതി വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിലെ കോടീശ്വരൻ എന്ന പദവിയും, ടൂർണമെൻ്റിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ സെഞ്ച്വറി നേട്ടക്കാരൻ എന്ന റെക്കോഡും ഇപ്പോൾ വൈഭവിൻ്റെ പേരിലുണ്ട്. ഫൈനലിൽ വൈഭവ് നേടിയ 175 റൺസാണ് ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്ത് എത്തിച്ചത്. താരത്തെ സീനിയർ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഇപ്പോൾ ശക്തമാണ്.

VAIBHAV SOORYAVANSHI (PTI)

യൂത്ത് ക്രിക്കറ്റിലെ മിക്ക റെക്കോഡുകളും തകർത്ത വൈഭവിന് 19 വയസാകുമ്പോഴേക്കും ഇനിയും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. എന്നാൽ ഒരു റെക്കോഡ് മാത്രം വൈഭവിന് ഇനി ഒരിക്കലും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് ഒന്നിലധികം തവണ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. 2028-ൽ അടുത്ത ലോകകപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ വൈഭവിന് 16 വയസും, 2030-ൽ 18 വയസുമാകും.

VAIBHAV SOORYAVANSHI (Source: VAIBHAV SOORYAVANSHI x account)

എങ്കിലും താരത്തിന് ഈ ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഫോം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ സെലക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല ഇത്, മറിച്ച് ബിസിസിഐയുടെ നിയമങ്ങൾ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കാരണം. ബിസിസിഐയുടെ നിബന്ധന പ്രകാരം ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന് തൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. പ്രായം കുറച്ചു കാണിച്ച് ജൂനിയർ തലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന രീതി തടയുന്നതിനായി 2016-ലാണ് ബിസിസിഐ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്.

VAIBHAV SOORYAVANSHI (Source: VAIBHAV SOORYAVANSHI x account)

രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നം

മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും പരിശീലകനുമായ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു. "പ്രായം തിരുത്തി കളിക്കുന്നത് അപകടകരവും വിഷലിപ്‌തവുമായ പ്രവണതയാണ്. ഒരു കുട്ടി തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും പരിശീലകരും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് ചതിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, അവനും ഒരു ചതിയനാകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടില്ലേ?" എന്ന് ദ്രാവിഡ് ചോദിച്ചിരുന്നു. 14-ാം വയസിൽ പ്രായം തിരുത്തുന്നയാൾ 25-ാം വയസിൽ ഒത്തുകളിയിലേക്കും അഴിമതിയിലേക്കും തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

U19 World Cup indian Cricket team (Source: VAIBHAV SOORYAVANSHI x account)

ഈ കർശന നിയമം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്കും ടീമിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും ഇനി ഒരിക്കലും അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും, വൈഭവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു ശുഭസൂചനയാണ്. ജൂനിയർ തലത്തിൽ നിന്ന് മാറി സീനിയർ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവേശനം ഇനി എത്ര ദൂരെയെന്നത് മാത്രമാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ആരാണ് റെക്കോഡുകളുടെ രാജകുമാരനായ വൈഭവ്?

2024-ൽ ബീഹാറിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമ്പോൾ വൈഭവിന് വെറും 12 വയസ്സായിരുന്നു. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കളിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണദ്ദേഹം. 2024-ലെ ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ വെറും 13-ാം വയസിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് 1.10 കോടി രൂപയ്ക്ക് വൈഭവിനെ സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോഡ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.

2025 സീസണിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ 35 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടി ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സെഞ്ച്വറി ഉടമയായി (14 വയസ്സ് 32 ദിവസം). ഓസ്‌ട്രേലിയ അണ്ടർ-19 ടീമിനെതിരെ 58 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടി, യൂത്ത് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന താരമായി.

2026-ലെ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ഫൈനലിൽ വൈഭവ് അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്.

VAIBHAV SOORYAVANSHI (PTI)

ഫൈനലിലെ ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ 175 റൺസ് (80 പന്തിൽ) നേടി അദ്ദേഹം പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചു. 2012-ൽ ഉന്മുക്ത് ചന്ദ് നേടിയ 111 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായത്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സറുകൾ: ഒരു അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ഇന്നിംഗ്‌സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സറുകൾ (15 സിക്‌സകൾ) നേടുന്ന താരമായി. ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം അദ്ദേഹം 30 സിക്‌സറുകൾ പറത്തി.

വേഗതയേറിയ 150: വെറും 71 പന്തിൽ നിന്ന് 150 റൺസ് കടന്ന അദ്ദേഹം, അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ താരമായി.

ടോട്ടല്‍ റൺസ്: ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം 439 റൺസ് നേടിയ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ റൺ വേട്ടക്കാരനായി മാറി (വിജയ് സോളയെ മറികടന്നു).

Last Updated : February 7, 2026 at 1:39 PM IST

