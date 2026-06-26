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580 കിലോ മീനും ചീസുമായി നോർവേ ടീം അമേരിക്കയിൽ; 'ആഹാരക്കഥ'യ്ക്ക് പിന്നിലെ ട്വിസ്റ്റ് വെളിപ്പെടുത്തി ഷെഫ്!

യു.എസ് ഭക്ഷണമല്ല വില്ലൻ, കളി ജയിക്കാനുള്ള നോർവേ ടീമിന്‍റെ 'രഹസ്യ ഡയറ്റ്'; 580 കിലോ ഭക്ഷണപ്പൊതിക്ക് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്!

Norwegian World Cup Team
Norwegian World Cup Team Shipped 580kg of Food From Home (AP and Erling Haaland Instagram)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 4:26 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: നീണ്ട 28 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഫിഫ ലോകകപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി മികച്ച പ്രകടനവുമായി മുന്നേറുകയാണ് നോർവേ. നിലവിൽ യു.എസ്, കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ നോർവേ ടീമിന്‍റെ ക്യാമ്പ് നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ഗ്രീൻസ്ബൊറോയിലാണ്.

എന്നാൽ, ടീം തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ നോർവേയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണ് ടീം സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് പ്രചാരണങ്ങൾ കൊഴുക്കുന്നത്.

Norway football team
Norway football team (AP)

ആതിഥേയ രാജ്യത്തോടുള്ള അവിശ്വാസമല്ല കാരണം!

ടീമിന്‍റെ ഹെഡ് ഷെഫ് ആരോൺ എസ്പെലാൻഡ് ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ പ്രാദേശിക ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ മികച്ച നിലവാരമുള്ളതാണെന്നും, കളിക്കാരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതിരിക്കാനും അവർക്ക് പരിചിതമായ നാട്ടിലെ രുചികൾ നൽകാനും വേണ്ടിയാണ് ചില സാധനങ്ങൾ നോർവേയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വലിയ ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കളിക്കാരുടെ ശാരീരിക-മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് പരിചിതമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏറെ സഹായകരമാണ്. അമേരിക്കയിൽ ടീമിനായി പാചകം ചെയ്യുന്ന അനുഭവം മികച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ONE SIDE COOKED SALMON
ONE SIDE COOKED SALMON (IANS)

ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ അളവ് ഇങ്ങനെ

നോർവേ ടീം ആയിരം കിലോഗ്രാം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രചാരണങ്ങള്‍ വരുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 580 കിലോഗ്രാം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിൽ മുന്നൂറ് കിലോ സാൽമൺ-ട്രൗട്ട് മത്സ്യങ്ങൾ, നൂറ് കിലോ ഹാലിബട്ട് മത്സ്യം, നൂറ്റിഎൺപത് കിലോയോളം വിവിധതരം നോർവീജിയൻ ചീസുകൾ എന്നിവ മാത്രമാണുള്ളത്. കൂടാതെ ടീം നോർവേയിൽ നിന്ന് ഓറഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന വാദവും തെറ്റാണ്. കളിക്കാർക്ക് ദിവസവും രാവിലെ നൽകുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങുന്ന ഫ്രഷ് ഓറഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

Norway football team
Norway football team (AP)

കായിക ലോകത്തെ പൊതുരീതി

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന പ്രമുഖ ടീമുകൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷെഫുമാരെയും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെയും ഒപ്പം കൂട്ടുന്നത് സ്പോർട്‌സ് പോഷകാഹാര രംഗത്തെ ഒരു സാധാരണ രീതി മാത്രമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുൻപ് 2022ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ അർജന്‍റീനയും ഉറുഗ്വേയും ആയിരക്കണക്കിന് കിലോ മാംസം സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു.

Norway football team
Norway football team (AP)

2014ൽ ബ്രസീലിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിന് പോയ യു.എസ് ടീമും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓട്‌സ്, പീനട്ട് ബട്ടർ, സോസുകൾ എന്നിവ കൂടെക്കരുതിയിരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് കളിസ്ഥലത്തെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും, ഈ രീതിയെ ആതിഥേയ രാജ്യത്തോടുള്ള അവിശ്വാസമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സ്പോർട്‌സ് ലോജിസ്റ്റിക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണക്കുറവ് കൊണ്ടാണെന്നും ജോർജിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ പോഷകാഹാര വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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FIFA 2026
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