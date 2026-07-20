ലോക ഒന്നാം നമ്പര് ദുര്വിധി! ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിലെ ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശാപം മെസ്സിയെയും ചതിച്ചപ്പോൾ
മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രികതയ്ക്കും മാറ്റാനായില്ല ആ വിധി, ഫിഫ റാങ്കിങ് ശാപം അടുത്ത ലോകകപ്പിലേക്കും നീണ്ടു!
Published : July 20, 2026 at 4:02 PM IST
ന്യൂജേഴ്സി: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ലയണൽ മെസ്സിക്കും അർജന്റീനയ്ക്കും കിരീടം നഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ശാപത്തിന് ഇരയാകേണ്ടിയും വന്നു. ഒന്നാം റാങ്കുകാരായി ടൂർണമെന്റില് എത്തുന്ന ടീമുകൾ ലോകകപ്പ് ജയിക്കില്ലെന്ന അപൂർവ്വമായ ചരിത്ര പ്രവണത തിരുത്താൻ ഇത്തവണ അർജന്റീനയ്ക്കായില്ല. ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മെസ്സിയും സംഘവും ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സ്പെയിൻ അർജന്റീനയെ വീഴ്ത്തിയതോടെ മെസ്സിയുടെ രണ്ടാം ലോകകിരീട മോഹങ്ങളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരന് പോലും ചില കടുത്ത ചരിത്രപരമായ ശാപങ്ങളെ തിരുത്തിയെഴുതാൻ കഴിയില്ലെന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഈ മത്സരം മാറി.
തകരാതെ തുടരുന്ന ഫിഫ റാങ്കിങ് ശാപം
ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ച ഒരു ടീമും കിരീടം നേടിയിട്ടില്ല എന്ന കൗതുകകരമായ റെക്കോർഡ് ഇത്തവണയും തകർന്നില്ല. സമീപകാലത്തെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പറുകളായാണ് അർജന്റീന 2026 ലോകകപ്പിനെത്തിയത്. എന്നാൽ ഫൈനലിൽ സ്പെയിൻ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ഈ റാങ്കിങ് ശാപം അടുത്ത പതിപ്പിലേക്കും നീണ്ടു.
ARGENTINA COPS #1 SPOT, BUT FACES THE "RANKING CURSE"! 🇦🇷📊— 365Scores (@365Scores) June 11, 2026
Following victories over Honduras and Iceland, Argentina has leaped over France and Spain to claim the #1 spot in the FIFA World Rankings just ahead of the World Cup.
However, sitting at the top comes with a worrying… pic.twitter.com/nP3sABYDgd
മറ്റ് ലോകകപ്പ് പ്രവണതകളും തകർക്കാനായില്ല
ഫിഫ റാങ്കിങ് ശാപം മാത്രമല്ല ഈ ലോകകപ്പിൽ മറ്റ് രണ്ട് പ്രമുഖ ചരിത്ര പ്രവണതകളും തകരാതെ തുടർന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. സെമിഫൈനലിൽ തോമസ് ടുഹേലിന്റെ കീഴിലിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് അർജന്റീനയോട് തോറ്റ് പുറത്തായതോടെ ഒരു വിദേശ പരിശീലകന് കീഴിൽ ഒരു രാജ്യവും ലോകകപ്പ് നേടിയിട്ടില്ലെന്ന ചരിത്രം ഇത്തവണയും തിരുത്തപ്പെട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലെ ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവ് ഉൾപ്പെടുന്ന ടീം ലോകകപ്പ് ജയിക്കില്ലെന്ന പ്രവണതയും ഇത്തവണ ആവർത്തിച്ചു. ഫ്രാൻസ് സെമിഫൈനലിൽ പുറത്തായതോടെ നിലവിലെ ജേതാവായ ഉസ്മാനെ ഡെംബെലെയ്ക്കും ഈ റെക്കോർഡ് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ചരിത്രം വീണ്ടും ജയിക്കുമ്പോൾ
ചുരുക്കത്തിൽ 2026 ലോകകപ്പ് അവിസ്മരണീയമായ നിരവധി നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ചില അദൃശ്യമായ റെക്കോർഡുകളെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. മെസ്സിയും ടുഹേലും ഡെംബെലെയും ചരിത്രം തിരുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി ഫുട്ബോൾ പുരാണങ്ങളിലെ ഈ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ തകരാതെ അവശേഷിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
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