സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനായില്ല; സൂപ്പർ ലീഗ്‌ കേരള സെമി പോരാട്ടങ്ങള്‍ മാറ്റിവച്ചു

സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫുട്ബോൾ സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റി വച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള തിരക്കുകളിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചത്.
Published : December 7, 2025 at 5:27 PM IST
തൃശൂർ: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫുട്ബോൾ സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റി വച്ചതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി 7.30 ന് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരുന്ന തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സി, മലപ്പുറം എഫ്സി മത്സരവും നാളെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഇഎംഎസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയും കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള മത്സരവുമാണ് മാറ്റിവച്ചത്.
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ അറിയിപ്പ്. മത്സരങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കൊട്ടിക്കലാശം നടക്കുന്നതിനാല് സെമി പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പൊലീസിന് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട്, തൃശൂർ പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ പ്രത്യേകത നിർദേശത്തിലാണ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫുട്ബോൾ സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചത്. ഇതിനുപിന്നാലെ മത്സരം മാറ്റവച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള പ്രസ്താവനയിറക്കി.
"ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിക്കാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോട്ടോക്കോളുകളും പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത്, നിശ്ചയിച്ച തീയതികളിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ രണ്ട് സെമി ഫൈനലുകളും മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു", എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതികളിൽ ആരും തന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തരുതെന്നും അറിയിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചതിന് ശേഷം പുതുക്കിയ തീയതികൾ എത്രയും വേഗം അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും പോസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണലിന് ശേഷം മറ്റൊരു ദിവസം മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന നിർദേശവും മുൻപോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയും കൂടി ഉള്ളതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൂടാതെ നിർദേശം കണക്കിലെടുക്കാതെ മത്സരം നടത്തിയാൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി, തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സി, മലപ്പുറം എഫ്സി, കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് ടീമുകൾ അവസാനത്തെ നാലിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. ഓരോ ടീമിനും പത്ത് കളികൾ വീതമായിരുന്നു. ഇതിൽ കാലിക്കറ്റ് ഒന്നാമത്, തൃശൂർ രണ്ടാംസ്ഥാനം, മലപ്പുറം മൂന്നും കണ്ണൂർ നാലും സ്ഥാനത്ത് ആയിരുന്നു. പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റണ്ണറപ്പായ ഫോഴ്സ കൊച്ചിയും പുറത്തായിരുന്നു. കൊമ്പൻസ് 12 പോയിൻ്റെ നേടിയെങ്കിലും അവസാന കളിയിൽ തോൽക്കുകയായിരുന്നു.
