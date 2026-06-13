ബ്രസീല് ആരാധകര്ക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ്, ആദ്യ മത്സരത്തില് നെയ്മര് കളിക്കില്ല, കാരണം വ്യക്തമാക്കി കോച്ച്
ബ്രസീലിയൻ താരം നെയ്മർ ജൂനിയർ പരിക്ക് കാരണം ഈ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിക്കില്ല. ജൂൺ 13-ന് ന്യൂയോർക്കിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരത്തിൽ നിന്നാണ് താരത്തെ ഒഴിവാക്കിയത്
Published : June 13, 2026 at 12:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ വലിയ മാമാങ്കത്തിന് കളം ഉണരുമ്പോൾ, കനത്ത നെഞ്ചോടെയാണ് ബ്രസീലിയൻ ആരാധകർ ഈ വാർത്ത കേൾക്കുന്നത്. ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയെ നേരിടാൻ ബ്രസീൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, അവരുടെ സൂപ്പർ താരം നെയ്മര് ജൂനിയർ കളിക്കളത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം കളിക്കിടെയേറ്റ പരിക്കാണ് താരത്തിന് വില്ലനായത്.
കാനറിപ്പടയുടെ സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ജൂനിയർ നാളെ ഇന്ത്യൻ സമയം പുലര്ച്ചെ 3.30ന് മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തില് കളിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിക്ക് മാറി പൂർണ കായികക്ഷമത കൈവരിക്കാത്തതിനാൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിക്കില്ല. ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ബ്രസീലിന് നെയ്മറുടെ അഭാവം വലിയൊരു ആഘാതമാണ്.
🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar Jr to miss Brazil vs Morocco opening game but back next week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026
“Neymar is working very hard to recover as quickly as possible. The expectation is that he will recover and rejoin the group next week”. pic.twitter.com/8aFLuHyo11
വില്ലനായത് പേശിയിലെ പരിക്ക്
കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ ബ്രസീലിയൻ ലീഗിൽ സാൻ്റോസ് ക്ലബ്ബിനായി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നെയ്മറിൻ്റെ വലതുകാലിലെ പേശിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പാനമ, ഈജിപ്ത് ടീമുകൾക്കെതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളും താരത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുൻപ് താരം സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും, പൂർണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കോച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയേക്കും
അതേസമയം, നെയ്മറുടെ പരിക്ക് അത്ര ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് പരിശീലകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോകകപ്പിലെ തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ താരം ടീമിനൊപ്പം ചേരും. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും നെയ്മര് ബൂട്ട് കെട്ടി ഇറങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മാനേജ്മെൻ്റും ആരാധകരും.
കളിച്ചില്ലെങ്കിലും നെയ്മർ വേണം! എന്തുകൊണ്ട്?
പരിക്കിൻ്റെ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നെയ്മറെ ബ്രസീൽ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ നിലനിർത്തിയത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിനുള്ള കൃത്യമായ മറുപടി പരിശീലകൻ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി തന്നെ നൽകി. കളിക്കളത്തിന് പുറത്തും അകത്തും നെയ്മര് എന്ന താരത്തിനുള്ള സ്വാധീനമാണ് ഇതിന് കാരണം.
"ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ടീമിലേക്ക് വിളിച്ചത് മനോഹരമായ കളിശൈലി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ടീമിലെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വലിയ അനുഭവസമ്പത്തും മാതൃകയും മുൻനിർത്തിയാണ്." -ആഞ്ചലോട്ടി വ്യക്തമാക്കി.
ടീമിലെ ഭൂരിഭാഗം യുവതാരങ്ങളും തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പിനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ബ്രസീലിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ നെയ്മറുടെ സാന്നിധ്യം കളിയിലുടനീളം ടീമിന് വലിയൊരു മാനസിക ഊർജ്ജം നൽകും.
ആദ്യ പരീക്ഷണം കടുപ്പമേറിയ മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ
2002-ന് ശേഷം ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ബ്രസീൽ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തോടെയാണ് ഇത്തവണ ടൂർണമെൻ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് നെയ്മറുടെ അഭാവം. ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരം നെയ്മറുടെ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവിന് വേദിയാകും എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ കറുത്ത കുതിരകളായ മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ നെയ്മറില്ലാതെ ഇറങ്ങുക എന്നത് ബ്രസീലിന് വലിയൊരു പരീക്ഷണം തന്നെയായിരിക്കും. വമ്പൻ ടീമുകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള മൊറോക്കോയെ നേരിടാൻ കാനറിപ്പട എന്ത് തന്ത്രമാകും പയറ്റുക എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.
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