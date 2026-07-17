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പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ആ 'അധിക മത്സരം'; തോറ്റവർക്കായി ഫിഫയുടെ 'ബ്രോൺസ് ഫൈനൽ' കഥ!

ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ 'ബ്രോൺസ് ഫൈനൽ' പോരാട്ടം എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്?

FRANCE VS ENGLAND
FRANCE VS ENGLAND (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 4:07 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ശനിയാഴ്‌ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. 'ബ്രോൺസ് ഫൈനൽ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ മത്സരം ഇരു ടീമുകൾക്കും തങ്ങളുടെ അന്തസ്സ് വീണ്ടെടുക്കാനും, ടൂർണമെന്‍റ് ഒരു വിജയത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസാന അവസരമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന പോരാട്ടം കൂടിയാണിത്.

ഫിഫയുടെ വരുമാന വർധനവും സംപ്രേഷണ ക്രമീകരണവും

ഒരു അധിക മത്സരം നടത്തുന്നത് വഴി ഫിഫയ്ക്കും മത്സരത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന നഗരത്തിനും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയം ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന, സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ, പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വലിയൊരു തുക ഫിഫയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തും. കൂടാതെ അവസാന സെമിഫൈനലിനും കലാശപ്പോരാട്ടത്തിനും ഇടയിലുള്ള ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിങ് സമയം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാനും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ സംപ്രേഷണ ക്രമീകരണത്തിലെ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നികത്താനും ഇത് സഹായിക്കും.

FRANCE VS ENGLAND
FRANCE VS ENGLAND (getty)

കൂടാതെ ടൂർണമെന്‍റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ലോകോത്തര ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ പോരാട്ടമാണിത് എന്നൊരു പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. സെമിഫൈനലിൽ ദയനീയമായി തോറ്റ പല കളിക്കാരും മാനസികമായി തകർന്ന് നിരാശയോടെ എത്രയും വേഗം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ മാത്രമായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക. എങ്കിലും ചില ടീമുകൾ ഇതിനെ ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വലിയൊരു വേദിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുക എന്ന വലിയൊരു നേട്ടമായും വിലപ്പെട്ടൊരു അംഗീകാരമായും കണ്ട് കടുത്ത പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുക്കാറുണ്ട്.

മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരം എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചത്?

ഈ മത്സരം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് 1934-ൽ ഇറ്റലിയിൽ വെച്ച് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പിലാണ്. അന്ന് കരുത്തരായ ഓസ്ട്രിയയെ 3-2 എന്ന സ്കോറിന് തോൽപ്പിച്ച് ജർമ്മനിയാണ് ആദ്യമായി മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ടീം എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. പിന്നീട് 1938 ലും ഈ മത്സരം വിജയകരമായി നടന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം നീണ്ടൊരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് നടന്ന 1950 ലെ ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിൽ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഈ മത്സരം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പതിപ്പായ 1954-ൽ ഫിഫ ഇത് വീണ്ടും ഔദ്യോഗികമായി പുനരാരംഭിക്കുകയും അതിനുശേഷം നടന്ന എല്ലാ ലോകകപ്പുകളിലും ഒരു പ്രധാന മത്സരമായി ഇത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്‌തു.

FRANCE VS ENGLAND
FRANCE VS ENGLAND (getty)

ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

ഈ മത്സരം വെറുമൊരു പ്രദർശന മത്സരമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക ലോകകപ്പ് മത്സരമായതിനാൽ ഇതിൽ കളിക്കാർ നേടുന്ന ഗോളുകൾ ടൂർണമെന്‍റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരനുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്‌കാരത്തിനായുള്ള ഔദ്യോഗിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇതിന് മുൻപ് 1958-ൽ ഫ്രാൻസിന്‍റെ ഇതിഹാസ താരം ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ പശ്ചിമ ജർമ്മനിക്കെതിരെ നടന്ന മൂന്നാം സ്ഥാന മത്സരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നാല് ഗോളുകൾ അടിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നു. ഒരു ലോകകപ്പ് പതിപ്പിൽ മാത്രം ഒരു കളിക്കാരൻ നേടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകളുടെ റെക്കോർഡ് (13 ഗോളുകൾ) ഇപ്പോഴും തകർക്കപ്പെടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേരിലുള്ളത് ഈ മത്സരത്തിന്‍റെ കരുത്തിലാണ്.

FRANCE VS ENGLAND
FRANCE VS ENGLAND (getty)

നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരവും ഈ വർഷത്തെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് വിജയിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കും. നിലവിൽ അർജന്‍റീനയുടെ ലയണൽ മെസ്സി 8 ഗോളുകളും 4 അസിസ്റ്റുകളുമായി ഒന്നാമതാണ് (ഗോളുകൾ തുല്യമാകുമ്പോൾ അസിസ്റ്റുകളാണ് ടൈബ്രേക്കറായി കണക്കാക്കുക). എന്നാൽ ഫ്രാൻസിന്‍റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ 8 ഗോളുകളും 3 അസിസ്റ്റുകളുമായി മെസ്സിക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. നാളെ ഒരു ഗോൾ നേടുകയോ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌താല്‍ എംബാപ്പെയ്ക്ക് മെസ്സിയെ മറികടക്കാം. കൂടാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഹാരി കെയ്ൻ, ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം എന്നിവർക്ക് 6 ഗോളുകൾ വീതമാണുള്ളത്. ഇവർ ഈ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്താൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസ് മാറിമറിയും.

FRANCE VS ENGLAND
FRANCE VS ENGLAND (getty)

വിജയികൾക്ക് ട്രോഫിയോ മെഡലോ ലഭിക്കുമോ?

ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത വലിയ ട്രോഫികളോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ അണിയാൻ ഔദ്യോഗിക സ്വർണ്ണ, വെള്ളി മെഡലുകളോ ഫിഫ നൽകാറില്ല. എന്നാൽ ഭീമമായ ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ടീമിന് ലഭിക്കുന്ന ആകെ സമ്മാനത്തുകയേക്കാൾ 2 ദശലക്ഷം യു.എസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 16 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) അധികമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ടീമിന് ബോണസായി സ്വന്തമാക്കാം. ഇത് ടീമുകളുടെ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായമാകും.

FRANCE VS ENGLAND
FRANCE VS ENGLAND (getty)

ഇരുടീമുകളുടെയും മുൻകാല പ്ലേ-ഓഫ് റെക്കോർഡുകൾ

ഫ്രാൻസ് തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ മുൻപ് കളിച്ച മൂന്ന് പ്ലേ-ഓഫ് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1958-ൽ പശ്ചിമ ജർമ്മനിയെയും 1986-ൽ ബെൽജിയത്തെയുമാണ് അവർ അധിക സമയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തോൽപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ 1982-ൽ പോളണ്ടിനോട് അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. അന്ന് സെമിഫൈനലിൽ പശ്ചിമ ജർമ്മനിയോടേറ്റ കടുത്ത തോൽവിക്ക് ശേഷം മാനസികമായി തളർന്നതിനാൽ മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രമുഖ കളിക്കാർക്ക് ഫ്രാൻസ് മാനേജ്‌മെന്‍റ് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതാണ് പരാജയത്തിന് കാരണമായത്.

FRANCE VS ENGLAND
FRANCE VS ENGLAND (getty)

അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട് മുൻപ് കളിച്ച രണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാന മത്സരങ്ങളിലും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 1990-ൽ ആതിഥേയരായ ഇറ്റലിയോട് 2-1 നും, 2018-ൽ ബെൽജിയത്തോട് 2-0 നും ഇംഗ്ലണ്ട് തോറ്റു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (ആകെ നാല് തവണ) മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി ബ്രോൺസ് മെഡൽ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ടീം ജർമ്മനിയാണ്.

പരിശീലകരുടെ തന്ത്രപരമായ നിലപാടുകൾ

'തങ്ങൾ ഫൈനലിൽ എത്താൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥാനത്തല്ല ഉള്ളതെന്നും എങ്കിലും മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടാനായി പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഫ്രാൻസിന്‍റെ പരിശീലകൻ ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സ് വ്യക്തമാക്കി. തോൽവി തങ്ങൾക്ക് വലിയ നിരാശയാണ് നൽകിയതെന്നും എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ആരാധകർക്കായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ പുതിയ പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഹൽ തന്റെ നിലപാട് തുറന്നുപറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റേയൊ ഫ്രാൻസിന്‍റേയൊ ഒരു കളിക്കാരൻ പോലും ഈ നിമിഷത്തിൽ ഈ മത്സരം കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഫൈനലിൽ എത്തി ലോകകപ്പ് കിരീടം ഉയർത്താനാണ് രാത്രിയും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും കളിയിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ സാഹചര്യം പ്രൊഫഷണലായി നേരിടാൻ തങ്ങൾ പൂർണ്ണ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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