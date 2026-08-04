ഫിറ്റ്നസ് മാത്രം പോരാ, പ്രകടനവും വേണം; ആഖിബ് നബിയുടെ വരവ് ഷമിക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ത്?
ഷമിക്ക് മുന്നിൽ വാതിൽ അടയുന്നോ? ബുംറയുടെ പകരക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ അഗാർക്കർ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ത്?
Published : August 4, 2026 at 1:01 PM IST
മുംബൈ: എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര പേസറാണ് ജസ്പ്രീത് ബുംറയെങ്കിലും, താരത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ പരിക്കുകൾ ടീം മാനേജ്മെന്റിനു വലിയ തലവേദനയാകുകയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കളിച്ച ബുംറയ്ക്ക്, പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നഷ്ടമായി.
ബുംറയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള യുവ പേസർ ആഖിബ് നബിയെയാണ് ബിസിസിഐ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് നബിക്ക് ലഭിച്ച ഈ അംഗീകാരത്തിൽ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും, ഈ തീരുമാനം മുതിർന്ന താരം മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
ഷമിയുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യം
2023-ന് ശേഷം ഷമി ഇന്ത്യക്കായി ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയാണ് അവസാനമായി ഏകദിനത്തിൽ കളിച്ചത്. 2025-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടി20 മത്സരത്തിലാണ് ഷമി അവസാനമായി അന്താരാഷ്ട്ര ജേഴ്സി അണിഞ്ഞത്. ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ് ഷമിക്ക് ആദ്യം ടീമിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ താരത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
𝗡𝗘𝗪𝗦:— BCCI (@BCCI) August 3, 2026
Auqib Nabi replaces Jasprit Bumrah in India's Test squad.
Details 🔽 #TeamIndia | #SLvIND https://t.co/lAf25FbpDN
അഗാർക്കറുടെ നിലപാടും കണക്കുകളും
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫിറ്റ്നസ് നിലവിൽ ഷമിക്കില്ലെന്നാണ് ബി.സി.സി.ഐ ചീഫ് സെലക്ടര് അജിത് അഗാർക്കർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഷമിയുടെ പ്രകടനം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 1,383 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ ഷമി 16.72 ശരാശരിയിൽ 37 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൽ മൂന്ന് തവണ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും 8/90 എന്ന കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു വശത്ത് ഷമി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ, മറുവശത്ത് ആഖിബ് നബി 12.56 എന്ന തകർപ്പൻ ശരാശരിയിൽ 60 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി സെലക്ടര്മാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. ഇതാണ് നബിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വഴിതുറന്നത്.
ഷമിയുടെ ഭാവി എന്താണ്?
ആഖിബ് നബിയുടെ സെലക്ഷനിലൂടെ സെലക്ടർമാർ ഷമിക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ ഷമിക്ക് കേവലം ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. വരാനിരിക്കുന്ന ദുലീപ് ട്രോഫി പോലുള്ള പ്രമുഖ ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിൽ നിരന്തരം കളിക്കുകയും ഉയർന്നുവരുന്ന യുവ പേസർമാരേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയും വേണം. നിലവിൽ ടീമിൽ ഇടം നേടുന്ന യുവതാരങ്ങൾ വെറും പകരക്കാർ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ടീമിലെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി സീനിയർ താരങ്ങളോട് നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഈ തീരുമാനം അടിവരയിടുന്നു.
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