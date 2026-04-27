തോൽവി ചോദിച്ചുവാങ്ങി ലഖ്‌നൗ; 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ബൗളറെ സൂപ്പർ ഓവറിൽ തഴഞ്ഞത് എന്തിന്?

സൂപ്പർ ഓവർ ത്രില്ലറിൽ ലഖ്‌നൗവിനെ വീഴ്ത്തി കൊൽക്കത്ത, എന്തുകൊണ്ട് ലഖ്‌നൗവിന് മൊഹ്സിൻ ഖാനെ പന്തേൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല? ഐപിഎൽ നിയമം ഇതാ...

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 9:30 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലിലെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സിനെ സൂപ്പർ ഓവറിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്. ബാറ്റുകൊണ്ടും ഫീൽഡിംഗിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയ റിങ്കു സിംഗിന്‍റെ പ്രകടനമാണ് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് നിർണായക വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. എന്നാൽ മത്സരത്തിൽ 5 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങിയ ലഖ്‌നൗ ബൗളർ മൊഹ്സിൻ ഖാന് എന്തുകൊണ്ട് നിർണായകമായ സൂപ്പർ ഓവർ എറിയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

റിങ്കു സിംഗിന്‍റെ തകർപ്പൻ പോരാട്ടം

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത കൊൽക്കത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 15 ഓവറിൽ 93/7 എന്ന നിലയിൽ തകരുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ 51 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 83 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ റിങ്കു സിംഗ് കൊൽക്കത്തയെ 155 എന്ന മാന്യമായ സ്കോറിലെത്തിച്ചു. ഇന്നിംഗ്‌സിലെ അവസാന ഓവറിൽ തുടർച്ചയായി നാല് സിക്‌സറുകൾ പറത്തിയാണ് റിങ്കു ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കിയത്. 34 റൺസെടുത്ത കാമറൂൺ ഗ്രീൻ മാത്രമാണ് റിങ്കുവിനെ കൂടാതെ കൊൽക്കത്ത നിരയിൽ രണ്ടക്കം കടന്ന മറ്റൊരു താരം.

മോഹ്സിൻ ഖാന്‍റെ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടവും ഐപിഎൽ നിയമവും

ലഖ്‌നൗവിനായി മോഹ്സിൻ ഖാൻ 23 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി കൊൽക്കത്തയെ വിറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സൂപ്പർ ഓവർ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന മൊഹ്സിനെ പന്തേൽപ്പിക്കാൻ ലഖ്‌നൗവിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിന് കാരണം ഐപിഎല്ലിലെ 'ഇംപാക്ട് സബ്' നിയമമാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരം മിച്ചൽ മാർഷിനെ ഇംപാക്‌ട് സബ്ബായി ഇറക്കിയപ്പോൾ മൊഹ്സിൻ ഖാനെ ടീം തിരിച്ചുവിളിച്ചിരുന്നു. നിയമപ്രകാരം ഒരിക്കൽ സബ് ചെയ്യപ്പെട്ട താരത്തിന് പിന്നീട് മത്സരത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് സൂപ്പർ ഓവറിൽ മൊഹ്സിന് തിരിച്ചടിയായത്.

നാടകീയമായ അന്ത്യം

മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ലഖ്‌നൗവും തകർച്ച നേരിട്ടു. എങ്കിലും അവസാന ഓവറിൽ കാർത്തിക് ത്യാഗിക്കെതിരെ മുഹമ്മദ് ഷമി നേടിയ സിക്‌സര്‍ മത്സരം ടൈയിൽ എത്തിക്കുകയും സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് വഴിമാറുകയും ചെയ്‌തു.

സൂപ്പർ ഓവറിൽ സുനിൽ നരെയ്ൻ എന്ന വെറ്ററൻ സ്പിന്നറുടെ മാന്ത്രികതയ്ക്കാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. വെറും 1 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് നിക്കോളാസ് പൂരൻ, എയ്‌ഡന്‍ മാർക്രം എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ നരെയ്ൻ പിഴുതു. മറുപടിയിൽ പ്രിൻസ് യാദവിന്‍റെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഫോർ അടിച്ചുകൊണ്ട് റിങ്കു സിംഗ് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ആവേശകരമായ വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഈ തോൽവിയോടെ ലഖ്‌നൗ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം പരാജയമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

